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Заплыв "моржей" прошел в Севастополе ко Дню защитника Отечества

Заплыв "моржей" прошел в Севастополе ко Дню защитника Отечества - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Заплыв "моржей" прошел в Севастополе ко Дню защитника Отечества

В Севастополе в рамках юбилейного – десятого международного слета любителей зимнего плавания – прошли соревнования "моржей", которые приурочили ко Дню защитника РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T18:14

2023-02-25T18:14

2023-02-25T18:15

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе в рамках юбилейного – десятого международного слета любителей зимнего плавания – прошли соревнования "моржей", которые приурочили ко Дню защитника Отечества. Идеей акции с РИА Новости Крым поделилась глава федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова.В этот день любители зимнего плавания поддержали всероссийскую акцию "Быть здоровым модно". Не обошлось без оздоровительных обливаний. Потом уже – заплывы, командные и личные, рассказала Меркулова.Она отметила, что в нынешнее непростое время быть здоровым во всех отношения особенно важно, так что у этой акции особенно глубокий смысл.Помимо команд из Севастополя, в том числе Балаклавы, приехали гости из Евпатории, Феодосии и курортного поселка Черноморское.По информации специалистов Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя, которые обеспечивали безопасность мероприятий, участие в заплывах приняли более 250 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:"Южные моржи": как начать заниматься зимним плаванием в Крыму Подготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей"Как правильно моржевать: советы спасателей

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