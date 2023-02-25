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Заплыв "моржей" прошел в Севастополе ко Дню защитника Отечества
Заплыв "моржей" прошел в Севастополе ко Дню защитника Отечества - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Заплыв "моржей" прошел в Севастополе ко Дню защитника Отечества
В Севастополе в рамках юбилейного – десятого международного слета любителей зимнего плавания – прошли соревнования "моржей", которые приурочили ко Дню защитника РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T18:14
2023-02-25T18:14
2023-02-25T18:15
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе в рамках юбилейного – десятого международного слета любителей зимнего плавания – прошли соревнования "моржей", которые приурочили ко Дню защитника Отечества. Идеей акции с РИА Новости Крым поделилась глава федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова.В этот день любители зимнего плавания поддержали всероссийскую акцию "Быть здоровым модно". Не обошлось без оздоровительных обливаний. Потом уже – заплывы, командные и личные, рассказала Меркулова.Она отметила, что в нынешнее непростое время быть здоровым во всех отношения особенно важно, так что у этой акции особенно глубокий смысл.Помимо команд из Севастополя, в том числе Балаклавы, приехали гости из Евпатории, Феодосии и курортного поселка Черноморское.По информации специалистов Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя, которые обеспечивали безопасность мероприятий, участие в заплывах приняли более 250 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:"Южные моржи": как начать заниматься зимним плаванием в Крыму Подготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей"Как правильно моржевать: советы спасателей
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Заплыв "моржей" прошел в Севастополе ко Дню защитника Отечества
В Севастополе прошли командные и личные заплывы "моржей" ко Дню защитника Отечества
18:14 25.02.2023 (обновлено: 18:15 25.02.2023) СЕВАСТОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
В Севастополе в рамках юбилейного – десятого международного слета любителей зимнего плавания – прошли соревнования "моржей", которые приурочили ко Дню защитника Отечества. Идеей акции с РИА Новости Крым
поделилась глава федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова.
В этот день любители зимнего плавания поддержали всероссийскую акцию "Быть здоровым модно". Не обошлось без оздоровительных обливаний. Потом уже – заплывы, командные и личные, рассказала Меркулова.
"Слет посвящен Дню защитника Отечества. Здесь воспитание и силы воли, и мужества, и характера, ведь закаливание – это все комплексно, а не только здоровье. Поздравили мужчин и все показали, на что мы способны – свою мощь, отвагу", – рассказала Меркулова.
Она отметила, что в нынешнее непростое время быть здоровым во всех отношения особенно важно, так что у этой акции особенно глубокий смысл.
"Сегодня хочется быть здоровым и психологически, и морально, и физически. Нам надо быть сильными как никогда", – сказала глава федерации.
Помимо команд из Севастополя, в том числе Балаклавы, приехали гости из Евпатории, Феодосии и курортного поселка Черноморское.
По информации специалистов Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя, которые обеспечивали безопасность мероприятий, участие в заплывах приняли более 250 человек.
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