https://crimea.ria.ru/20230223/belgorodskaya-oblast-pod-ognem-povrezhdeny-zhilye-doma-i-lep-1127163834.html

Белгородская область под огнем: повреждены жилые дома и ЛЭП

Белгородская область под огнем: повреждены жилые дома и ЛЭП - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Белгородская область под огнем: повреждены жилые дома и ЛЭП

Украинские войска обстреляли приграничное село Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены три жилых дома и линия электропередачи. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T13:03

2023-02-23T13:03

2023-02-23T13:03

крым

обстрелы белгородской области

белгородская область

сво

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/14/1126004530_0:23:1280:743_1920x0_80_0_0_25245dca9fb3f14c1f066f1a8e3049d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли приграничное село Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены три жилых дома и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Аварийные службы уже устраняют последствия. Подомовой обход территории продолжается.Накануне после украинского обстрела загорелся торговый центр в Шебекино. Пострадали три человека – двое мужчин и женщина. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь пострадавшим.После начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В ней, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова бьют по Шебекино - что происходит после нового удараЖенщина погибла при обстреле Белгородской областиТри ракеты сбиты ПВО над Белгородской областью

крым

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, обстрелы белгородской области, белгородская область, сво, всу (вооруженные силы украины)