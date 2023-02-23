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Белгородская область под огнем: повреждены жилые дома и ЛЭП - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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Белгородская область под огнем: повреждены жилые дома и ЛЭП
Белгородская область под огнем: повреждены жилые дома и ЛЭП - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Белгородская область под огнем: повреждены жилые дома и ЛЭП
Украинские войска обстреляли приграничное село Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены три жилых дома и линия электропередачи. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T13:03
2023-02-23T13:03
крым
обстрелы белгородской области
белгородская область
сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли приграничное село Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены три жилых дома и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Аварийные службы уже устраняют последствия. Подомовой обход территории продолжается.Накануне после украинского обстрела загорелся торговый центр в Шебекино. Пострадали три человека – двое мужчин и женщина. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь пострадавшим.После начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В ней, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова бьют по Шебекино - что происходит после нового удараЖенщина погибла при обстреле Белгородской областиТри ракеты сбиты ПВО над Белгородской областью
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РИА Новости Крым
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крым, обстрелы белгородской области, белгородская область, сво, всу (вооруженные силы украины)
Белгородская область под огнем: повреждены жилые дома и ЛЭП

Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ белгородского села повреждены жилые дома и ЛЭП

13:03 23.02.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Белгородской области
Обстрел Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли приграничное село Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены три жилых дома и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском городском округе под обстрел ВСУ попала окраина села Новая Таволжанка. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Также повреждена линия электропередачи - частично отсутствует электроэнергия", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Аварийные службы уже устраняют последствия. Подомовой обход территории продолжается.
Накануне после украинского обстрела загорелся торговый центр в Шебекино. Пострадали три человека – двое мужчин и женщина. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь пострадавшим.
После начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В ней, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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КрымОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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