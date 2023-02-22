Хроника Крымской весны: 22 февраля
Крымская весна 9 лет назад: первые блокпосты и прощание с погибшими в Киеве крымчанами
08:00 22.02.2023 (обновлено: 17:26 23.02.2023)
Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 22 февраля 2014 года.
- —На выездах из Севастополя начали действовать блокпосты, организованные добровольцами из местных общественных формирований, милицией и ГАИ.
- Вернулись в Крым бойцы спецподразделения "Беркут", защищавшие в Киеве законную власть от "майдановцев".
- —Прошла внеочередная сессия крымского парламента. У здания Верховного Совета Крыма появились пикеты: люди требовали отделения республики от Украины.
- —В Симферополе состоялась церемония прощания с погибшими в Киеве крымскими правоохранителями Андреем Федюкиным, Виталием Гончаровым, Дмитрием Власенко.
- —Керчане на корню пресекли попытку организации митинга "за Евроинтеграцию". Стихийно собравшиеся горожане разогнали и побили "майдановцев". Серьезных травм не нанесли, милиция участников потасовки задерживать не стала.
- —Делегация от Крыма участвует в съезде депутатов юго-востока Украины в Харькове. Крымских представителей возглавляет действующий глава Совета министров Крыма Анатолий Могилев. От Севастополя присутствует глава администрации Владимир Яцуба.
- —В Севастополь прибывают автобусы с правоохранителями, которые участвовали в "майданном" противостоянии. Горожане встречают их как героев: с оркестром и цветами.
- —Дым над крымским управлением Службы безопасности Украины: во внутреннем дворе жгут документы. Некоторые просто выбрасывают. Позже среди крымских краеведов разойдутся слухи о "счастливчиках", которым во время этого хаоса удалось унести выброшенные ценности: например, подшивки довоенных крымских газет.
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