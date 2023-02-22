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Хроника Крымской весны: 22 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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Хроника Крымской весны: 22 февраля
Хроника Крымской весны: 22 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Хроника Крымской весны: 22 февраля
РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-22T08:00
2023-02-23T17:26
крымская весна: девять лет вместе
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Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 22 февраля 2014 года.
https://crimea.ria.ru/20210227/Vezhlivost-goroda-beret-zelenyy-simvol-Krymskoy-vesny-1116143755.html
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крымская весна: девять лет вместе, крым, севастополь, крымская весна, новости, история, крым в истории: секреты, факты, фото, общество, риа новости крым, россия
Хроника Крымской весны: 22 февраля

Крымская весна 9 лет назад: первые блокпосты и прощание с погибшими в Киеве крымчанами

08:00 22.02.2023 (обновлено: 17:26 23.02.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Севастополе
Ситуация в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Читать в
Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 22 февраля 2014 года.
  • На выездах из Севастополя начали действовать блокпосты, организованные добровольцами из местных общественных формирований, милицией и ГАИ.
    - Вернулись в Крым бойцы спецподразделения "Беркут", защищавшие в Киеве законную власть от "майдановцев".
  • Прошла внеочередная сессия крымского парламента. У здания Верховного Совета Крыма появились пикеты: люди требовали отделения республики от Украины.
  • В Симферополе состоялась церемония прощания с погибшими в Киеве крымскими правоохранителями Андреем Федюкиным, Виталием Гончаровым, Дмитрием Власенко.
  • Керчане на корню пресекли попытку организации митинга "за Евроинтеграцию". Стихийно собравшиеся горожане разогнали и побили "майдановцев". Серьезных травм не нанесли, милиция участников потасовки задерживать не стала.
  • Делегация от Крыма участвует в съезде депутатов юго-востока Украины в Харькове. Крымских представителей возглавляет действующий глава Совета министров Крыма Анатолий Могилев. От Севастополя присутствует глава администрации Владимир Яцуба.
  • В Севастополь прибывают автобусы с правоохранителями, которые участвовали в "майданном" противостоянии. Горожане встречают их как героев: с оркестром и цветами.
  • Дым над крымским управлением Службы безопасности Украины: во внутреннем дворе жгут документы. Некоторые просто выбрасывают. Позже среди крымских краеведов разойдутся слухи о "счастливчиках", которым во время этого хаоса удалось унести выброшенные ценности: например, подшивки довоенных крымских газет.
Ситуация в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля 2021, 13:21Фотоленты
Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
 
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