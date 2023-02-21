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МИД Германии предостерег своих граждан от поездок в Россию
МИД Германии предостерег своих граждан от поездок в Россию - РИА Новости Крым, 21.02.2023
МИД Германии предостерег своих граждан от поездок в Россию
Министерство иностранных дел Германии не рекомендует своим гражданам в ближайшие дни ездить в Россию и призывает тех, кто уже находится в стране, к бдительности РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T09:22
2023-02-21T09:22
2023-02-21T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Германии не рекомендует своим гражданам в ближайшие дни ездить в Россию и призывает тех, кто уже находится в стране, к бдительности в дни с 20 по 26 февраля.Отдельно ведомство предостерегает от поездок в приграничные с Украиной регионы: Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар.13 февраля посольство США в Москве призвало своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. Как утверждают дипломаты США, в России могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из РФ и/или призвать их на военную службу".При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что подобное обращение не стало новацией, такие призывы озвучивались неоднократно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как США используют исламистских террористов в "украинском кейсе"Французов призвали немедленно покинуть БеларусьПредвестие больших бед: в Крыму отреагировали на визит Байдена в Киев
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германия, в мире, россия, общество, политика, новости
МИД Германии предостерег своих граждан от поездок в Россию
МИД Германии рекомендует своим гражданам не ездить в Россию с 20 по 26 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Германии не рекомендует своим гражданам в ближайшие дни ездить в Россию и призывает тех, кто уже находится в стране, к бдительности в дни с 20 по 26 февраля.
"Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются", - предупредили в ведомстве.
Отдельно ведомство предостерегает от поездок в приграничные с Украиной регионы: Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар.
"С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля. Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей", - указывается в сообщении.
13 февраля посольство США в Москве призвало своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. Как утверждают дипломаты США, в России могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из РФ и/или призвать их на военную службу".
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил
, что подобное обращение не стало новацией, такие призывы озвучивались неоднократно.
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