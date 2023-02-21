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Главные новости Крыма: 21 февраля - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Главные новости Крыма: 21 февраля
Главные новости Крыма: 21 февраля - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Главные новости Крыма: 21 февраля
В Крыму назвали роль республики в судьбе новых регионов РФ. Глава администрации Черноморского района Крыма покинул должность после встречи с Аксеновым... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T21:07
2023-02-21T21:07
главное за день
новости крыма
крым
сергей аксенов
владимир константинов
наталья киселева
сво
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Крыму назвали роль республики в судьбе новых регионов РФ. Глава администрации Черноморского района Крыма покинул должность после встречи с Аксеновым. Участники СВО смогут больше оздоравливаться в Крыму. Что думают в Крыму об инициативе Путина реформировать высшее образование в России.Главные события и заявления дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Константинов определил роль Крыма в модернизации новых регионов России Опыт Крыма можно повторить в новых регионах России в более широких масштабах. Такое мнение высказал глава парламента РК Владимир Константинов.По его мнению, Крым займет в модернизации новых субъектов ключевое место "и как транспортный узел, и как авангардный регион, уже прошедший значительную часть пути, который новым российским регионам еще предстоит одолеть".В Крыму оценили реформы Путина в образовании России В ходе послания к Федеральному Собранию президент заявил о необходимости вернуться к традиционной для России системе подготовки специалистов с высшим образованием, вобрав в нее все лучшее из советского опыта и наработок последних десятилетий.По словам руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолога Натальи Киселевой, озвученная инициатива — ни что иное, как возрождение лучших традиций советской системы высшего образования в стране, а значит является позитивным изменением, так как копирование западных стандартов ухудшило качество подготовки студентов в вузах."К сожалению, не только в вузах, но и в школе некоторые из этих направлений не то чтобы не получили развитие, а даже деградировали", – сказала Киселева.При этом она отметила, что речь вряд ли может идти о возврате к советской системе обучения, так как "дважды в одну реку мы не можем войти". Аксенов уволил главу Черноморского района КрымаГлава администрации Черноморского района РК Алексей Михайловский покинул должность по собственному желанию. Об увольнении сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что "работа по обновлению кадрового состава в республике продолжается".Участники СВО смогут больше оздоравливаться в КрымуОздоровительный потенциал Крыма должен широко задействоваться для ветеранов СВО и семей погибших. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, комментируя поручение президента по созданию специального государственного фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших."Надо широко задействовать оздоровительный потенциал нашего региона. В крымских санаториях уже отдохнули сотни членов семей наших воинов, которые сражаются с нацизмом", – отметил он.Аксенов также напомнил, какая помощь участникам СВО и челнам их семей уже оказывается в республике.
https://crimea.ria.ru/20230221/matkapital-v-novykh-regionakh-na-khersonschine-otsenili-novye-vozmozhnosti-1127136668.html
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главное за день, новости крыма, крым, сергей аксенов, владимир константинов, наталья киселева, сво, владимир путин (политик), послание федеральному собранию, новые регионы россии, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
Главные новости Крыма: 21 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления 21 февраля

21:07 21.02.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Крыму назвали роль республики в судьбе новых регионов РФ. Глава администрации Черноморского района Крыма покинул должность после встречи с Аксеновым. Участники СВО смогут больше оздоравливаться в Крыму. Что думают в Крыму об инициативе Путина реформировать высшее образование в России.
Главные события и заявления дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

Константинов определил роль Крыма в модернизации новых регионов России

Опыт Крыма можно повторить в новых регионах России в более широких масштабах. Такое мнение высказал глава парламента РК Владимир Константинов.
По его мнению, Крым займет в модернизации новых субъектов ключевое место "и как транспортный узел, и как авангардный регион, уже прошедший значительную часть пути, который новым российским регионам еще предстоит одолеть".
"Думаю, на этих территориях можно повторить опыт крымской модернизации, только в значительно более крупных масштабах", – заявил Константинов, комментируя слова президента России Владимира Путина о необходимости сконцентрироваться на развитии новых регионов РФ.
Геническ - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Маткапитал в новых регионах: на Херсонщине оценили новые возможности

В Крыму оценили реформы Путина в образовании России

В ходе послания к Федеральному Собранию президент заявил о необходимости вернуться к традиционной для России системе подготовки специалистов с высшим образованием, вобрав в нее все лучшее из советского опыта и наработок последних десятилетий.
По словам руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолога Натальи Киселевой, озвученная инициатива — ни что иное, как возрождение лучших традиций советской системы высшего образования в стране, а значит является позитивным изменением, так как копирование западных стандартов ухудшило качество подготовки студентов в вузах.
"К сожалению, не только в вузах, но и в школе некоторые из этих направлений не то чтобы не получили развитие, а даже деградировали", – сказала Киселева.
При этом она отметила, что речь вряд ли может идти о возврате к советской системе обучения, так как "дважды в одну реку мы не можем войти".
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Путин заявил о планах Украины атаковать Крым и Севастополь

Аксенов уволил главу Черноморского района Крыма

Глава администрации Черноморского района РК Алексей Михайловский покинул должность по собственному желанию. Об увольнении сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Встретился с главой администрации Черноморского района Алексеем Дмитриевичем Михайловским. По итогам встречи Алексей Дмитриевич написал заявление об увольнении по собственному желанию", – сообщил глава Крыма.
Он добавил, что "работа по обновлению кадрового состава в республике продолжается".

Участники СВО смогут больше оздоравливаться в Крыму

Оздоровительный потенциал Крыма должен широко задействоваться для ветеранов СВО и семей погибших. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, комментируя поручение президента по созданию специального государственного фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших.
"Надо широко задействовать оздоровительный потенциал нашего региона. В крымских санаториях уже отдохнули сотни членов семей наших воинов, которые сражаются с нацизмом", – отметил он.
Аксенов также напомнил, какая помощь участникам СВО и челнам их семей уже оказывается в республике.
Командир батальона Таврида рассказал о последствиях госпереворота в Киеве в 2014 году - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
20:59Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014
 
Главное за деньНовости КрымаКрымСергей АксеновВладимир КонстантиновНаталья КиселеваСВОВладимир Путин (политик)Послание Федеральному СобраниюНовые регионы РоссииКадровые перестановки во властных структурах Крыма и Севастополя
 
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