https://crimea.ria.ru/20230221/glavnye-novosti-kryma-21-fevralya-1127139898.html

Главные новости Крыма: 21 февраля

Главные новости Крыма: 21 февраля - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Главные новости Крыма: 21 февраля

В Крыму назвали роль республики в судьбе новых регионов РФ. Глава администрации Черноморского района Крыма покинул должность после встречи с Аксеновым... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T21:07

2023-02-21T21:07

2023-02-21T21:07

главное за день

новости крыма

крым

сергей аксенов

владимир константинов

наталья киселева

сво

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110220/90/1102209041_0:122:3208:1927_1920x0_80_0_0_071c8dfebdd9ffd5a70edf2c413691c0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Крыму назвали роль республики в судьбе новых регионов РФ. Глава администрации Черноморского района Крыма покинул должность после встречи с Аксеновым. Участники СВО смогут больше оздоравливаться в Крыму. Что думают в Крыму об инициативе Путина реформировать высшее образование в России.Главные события и заявления дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Константинов определил роль Крыма в модернизации новых регионов России Опыт Крыма можно повторить в новых регионах России в более широких масштабах. Такое мнение высказал глава парламента РК Владимир Константинов.По его мнению, Крым займет в модернизации новых субъектов ключевое место "и как транспортный узел, и как авангардный регион, уже прошедший значительную часть пути, который новым российским регионам еще предстоит одолеть".В Крыму оценили реформы Путина в образовании России В ходе послания к Федеральному Собранию президент заявил о необходимости вернуться к традиционной для России системе подготовки специалистов с высшим образованием, вобрав в нее все лучшее из советского опыта и наработок последних десятилетий.По словам руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолога Натальи Киселевой, озвученная инициатива — ни что иное, как возрождение лучших традиций советской системы высшего образования в стране, а значит является позитивным изменением, так как копирование западных стандартов ухудшило качество подготовки студентов в вузах."К сожалению, не только в вузах, но и в школе некоторые из этих направлений не то чтобы не получили развитие, а даже деградировали", – сказала Киселева.При этом она отметила, что речь вряд ли может идти о возврате к советской системе обучения, так как "дважды в одну реку мы не можем войти". Аксенов уволил главу Черноморского района КрымаГлава администрации Черноморского района РК Алексей Михайловский покинул должность по собственному желанию. Об увольнении сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что "работа по обновлению кадрового состава в республике продолжается".Участники СВО смогут больше оздоравливаться в КрымуОздоровительный потенциал Крыма должен широко задействоваться для ветеранов СВО и семей погибших. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, комментируя поручение президента по созданию специального государственного фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших."Надо широко задействовать оздоровительный потенциал нашего региона. В крымских санаториях уже отдохнули сотни членов семей наших воинов, которые сражаются с нацизмом", – отметил он.Аксенов также напомнил, какая помощь участникам СВО и челнам их семей уже оказывается в республике.

https://crimea.ria.ru/20230221/matkapital-v-novykh-regionakh-na-khersonschine-otsenili-novye-vozmozhnosti-1127136668.html

https://crimea.ria.ru/20230221/putin-zayavil-o-planakh-ukrainy-atakovat-krym-i-sevastopol-1127121963.html

https://crimea.ria.ru/20230221/v-krymu-voennyy-nazval-svo-posledstviem-maydana-2014-1127135713.html

крым

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, сергей аксенов, владимир константинов, наталья киселева, сво, владимир путин (политик), послание федеральному собранию, новые регионы россии, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя