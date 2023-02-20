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Дождливо и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Дождливо и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
Дождливо и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Дождливо и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в понедельник ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит от +4 до +6 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, днем северо-западный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6…+8.В Ялте и Алуште облачно, местами дожди. Температура воздуха ночью +2…+4, днем воздух прогреется до 5-7 градусов выше нуля.В Евпатории облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +4…+6.В Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. В ночные часы температура воздуха составит +2…+4, днем 4-6 градусов выше нуля.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечниковПтицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливатьКак избежать травм и переохлаждения в непогоду - врач
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60
Новости
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, крымская погода, симферополь, крымский гидрометцентр, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Дождливо и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

Гидрометцентр: в Крыму в понедельник пойдут дожди и усилится ветер

00:01 20.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevШторм в Коктебеле
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в понедельник ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"20 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах – со снегом, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. Усиление юго-западного, западного ветра 17-22 м/с. В течение суток 20 февраля на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит от +4 до +6 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, днем северо-западный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6…+8.
В Ялте и Алуште облачно, местами дожди. Температура воздуха ночью +2…+4, днем воздух прогреется до 5-7 градусов выше нуля.
В Евпатории облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +4…+6.
В Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. В ночные часы температура воздуха составит +2…+4, днем 4-6 градусов выше нуля.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Погодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечников
Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать
Как избежать травм и переохлаждения в непогоду - врач
 
Новости КрымаКрымКрымская погодаСимферопольКрымский гидрометцентрСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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00:01Дождливо и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 20 февраля
21:30Погибшей от обстрела белгородского села девочке было 12 лет
20:38Главные новости и заявления дня: 19 февраля
20:06Голая правда: почему люди становятся нудистами
19:30В Крыму холодный фронт сменится апрельским теплом
18:54Девушка погибла при обстреле Белгородской области
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17:18Теракт на Крымском мосту: СК подтвердил причастность спецслужб Украины
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17:15Работа Керченской переправы 19 февраля – погода и трафик
16:54ВСУ снова бьют по Белгородской области
16:38Количество афтершоков в Турции превысило норму в десять раз
16:16Хроники спецоперации: ВСУ потеряли 600 боевиков за сутки боев в Донбассе
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14:33Путин в послании даст оценку спецоперации
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