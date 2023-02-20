https://crimea.ria.ru/20230220/dozhdlivo-i-vetreno-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-ponedelnik--1127081917.html
Дождливо и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
Дождливо и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Дождливо и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T00:01
2023-02-20T00:01
2023-02-20T00:01
новости крыма
крым
крымская погода
симферополь
крымский гидрометцентр
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0a/1126328251_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0245371015505851bddb6a4efc89e422.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в понедельник ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит от +4 до +6 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, днем северо-западный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6…+8.В Ялте и Алуште облачно, местами дожди. Температура воздуха ночью +2…+4, днем воздух прогреется до 5-7 градусов выше нуля.В Евпатории облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +4…+6.В Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. В ночные часы температура воздуха составит +2…+4, днем 4-6 градусов выше нуля.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечниковПтицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливатьКак избежать травм и переохлаждения в непогоду - врач
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0a/1126328251_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e76533de457afc38e428ff064b0f2d1d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, крымская погода, симферополь, крымский гидрометцентр, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Дождливо и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
Гидрометцентр: в Крыму в понедельник пойдут дожди и усилится ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в понедельник ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"20 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах – со снегом, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. Усиление юго-западного, западного ветра 17-22 м/с. В течение суток 20 февраля на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит от +4 до +6 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, днем северо-западный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6…+8.
В Ялте и Алуште облачно, местами дожди. Температура воздуха ночью +2…+4, днем воздух прогреется до 5-7 градусов выше нуля.
В Евпатории облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +4…+6.
В Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. В ночные часы температура воздуха составит +2…+4, днем 4-6 градусов выше нуля.
Читайте также на РИА Новости Крым: