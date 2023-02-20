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Дождливо и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

Дождливо и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Дождливо и ветрено: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T00:01

2023-02-20T00:01

2023-02-20T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в понедельник ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит от +4 до +6 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, днем северо-западный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6…+8.В Ялте и Алуште облачно, местами дожди. Температура воздуха ночью +2…+4, днем воздух прогреется до 5-7 градусов выше нуля.В Евпатории облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +4…+6.В Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. В ночные часы температура воздуха составит +2…+4, днем 4-6 градусов выше нуля.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечниковПтицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливатьКак избежать травм и переохлаждения в непогоду - врач

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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