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Какой сегодня праздник: 20 февраля - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Какой сегодня праздник: 20 февраля
Какой сегодня праздник: 20 февраля - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Какой сегодня праздник: 20 февраля
20 февраля планета отмечает Всемирный день социальной справедливости. Также в этот день родилась российская правозащитница, врач Елизавета Глинка, которую... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T00:00
2023-02-20T00:00
общество
новости
праздники и памятные даты
россия
елизавета глинка
антон шкаплеров (космонавт, герой россии)
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. 20 февраля планета отмечает Всемирный день социальной справедливости. Также в этот день родилась российская правозащитница, врач Елизавета Глинка, которую называли Доктором Лизой.Что празднуют в миреПо решению ООН 20 февраля объявлен Всемирным днем социальной справедливости. Страны-участницы ООН обязуются способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению социального благосостояния внутри государств.Необычные праздникиКроме того, 20 февраля отмечается День леденцовых петушков - праздник, который обожают сладкоежки всех возрастов. Несмотря на огромное количество сладостей в двадцать первом веке, петушки на палочке не утратили свою популярность. Леденцы также радуют детей и "окунают" в детство взрослых жителей планеты.Знаменательные события В 395 году в иудейском городе Вифлееме (Палестина), где согласно Евангелию родился Иисус Христос, был основан первый женский монастырь.В 1940 году на экранах появилась веселая мультяшная пара - кот Том и мышонок Джерри.В 1986 году СССР вывел в космос научную станцию "Мир".Кто родился20 февраля 1844 года родился австрийский физик Людвиг Больцман – основатель статистической физики и физической кинетики. Он обобщил закон Максвелла о влиянии скоростей газовых молекул на различные виды газов и вывел основное кинетическое уравнение газов, которое является основой физической кинетики.В 1886 году на свет появился венгерский и советский коммунист, политический деятель Бела Кун.61 год исполнился бы российскому врач-реаниматологу, правозащитнице и филантропу Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза. Она стала одним из первых лиц российской благотворительности, создала фонд "Справедливая помощь", нацеленный на поддержку умирающих и обездоленных, а также помогала детям в Донбассе и Сирии. Доктор Лиза трагически погибла 25 декабря 2016 года при крушении над Черным морем самолета Ту-154 Минобороны России, который летел в Сирию. Также 20 февраля родились космонавт, герой России Антон Шкаплеров, телеведущий Александр Гордон, американская супермодель Синди Кроуфорд и рок-звезда Курт Кобейн.
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общество, новости, праздники и памятные даты, россия, елизавета глинка, антон шкаплеров (космонавт, герой россии), история
Какой сегодня праздник: 20 февраля

Что отмечают в России и в мире 20 февраля

00:00 20.02.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОтправка детей из Донбасса на лечение в Москву. Доктор Лиза
Отправка детей из Донбасса на лечение в Москву. Доктор Лиза - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. 20 февраля планета отмечает Всемирный день социальной справедливости. Также в этот день родилась российская правозащитница, врач Елизавета Глинка, которую называли Доктором Лизой.

Что празднуют в мире

По решению ООН 20 февраля объявлен Всемирным днем социальной справедливости. Страны-участницы ООН обязуются способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению социального благосостояния внутри государств.

Необычные праздники

Кроме того, 20 февраля отмечается День леденцовых петушков - праздник, который обожают сладкоежки всех возрастов. Несмотря на огромное количество сладостей в двадцать первом веке, петушки на палочке не утратили свою популярность. Леденцы также радуют детей и "окунают" в детство взрослых жителей планеты.

Знаменательные события

В 395 году в иудейском городе Вифлееме (Палестина), где согласно Евангелию родился Иисус Христос, был основан первый женский монастырь.
В 1940 году на экранах появилась веселая мультяшная пара - кот Том и мышонок Джерри.
В 1986 году СССР вывел в космос научную станцию "Мир".

Кто родился

20 февраля 1844 года родился австрийский физик Людвиг Больцман – основатель статистической физики и физической кинетики. Он обобщил закон Максвелла о влиянии скоростей газовых молекул на различные виды газов и вывел основное кинетическое уравнение газов, которое является основой физической кинетики.
В 1886 году на свет появился венгерский и советский коммунист, политический деятель Бела Кун.
61 год исполнился бы российскому врач-реаниматологу, правозащитнице и филантропу Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза. Она стала одним из первых лиц российской благотворительности, создала фонд "Справедливая помощь", нацеленный на поддержку умирающих и обездоленных, а также помогала детям в Донбассе и Сирии. Доктор Лиза трагически погибла 25 декабря 2016 года при крушении над Черным морем самолета Ту-154 Минобороны России, который летел в Сирию.
Также 20 февраля родились космонавт, герой России Антон Шкаплеров, телеведущий Александр Гордон, американская супермодель Синди Кроуфорд и рок-звезда Курт Кобейн.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные датыРоссияЕлизавета ГлинкаАнтон Шкаплеров (космонавт, Герой России)История
 
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