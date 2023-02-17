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Новый закон о занятости: что ждать от новой редакции?
Новый закон о занятости: что ждать от новой редакции? - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Новый закон о занятости: что ждать от новой редакции?
РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-17T11:00
2023-02-17T11:00
2023-02-16T14:17
пресс-центр
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Пресс-конференция "Новый закон о занятости: что ждать от новой редакции?"В Государственную Думу внесен законопроект, направленный на совершенствование государственной политики в сфере занятости населения. Инициатива предусматривает создание единой для всей страны цифровой платформы в сфере трудовых отношений. В современной редакции будут прописаны и механизмы борьбы с теневой занятостью. Пока же, по данным экспертов, в России каждый пятый работник работает в неформальном секторе.Почему возникла необходимость кардинально пересмотреть закон? Какие новые понятия будут включены в документ? Насколько остро стоит вопрос с теневой занятостью в Крыму?Что такое единая цифровая платформа и как она будет работать?Участники:— заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Алла ПОНОМАРЕНКО;— заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Леонид МИХАЛЕВСКИЙ;— председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда КРАДЕНОВА.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр
Пресс-конференция "Новый закон о занятости: что ждать от новой редакции?"
В Государственную Думу внесен законопроект, направленный на совершенствование государственной политики в сфере занятости населения. Инициатива предусматривает создание единой для всей страны цифровой платформы в сфере трудовых отношений. В современной редакции будут прописаны и механизмы борьбы с теневой занятостью. Пока же, по данным экспертов, в России каждый пятый работник работает в неформальном секторе.
Почему возникла необходимость кардинально пересмотреть закон? Какие новые понятия будут включены в документ? Насколько остро стоит вопрос с теневой занятостью в Крыму?
Что такое единая цифровая платформа и как она будет работать?
— заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Алла ПОНОМАРЕНКО;
— заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Леонид МИХАЛЕВСКИЙ;
— председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда КРАДЕНОВА.
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
.