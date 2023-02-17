https://crimea.ria.ru/20230217/novyy-zakon-o-zanyatosti-chto-zhdat-ot-novoy-redaktsii-1126909836.html

Новый закон о занятости: что ждать от новой редакции?

Новый закон о занятости: что ждать от новой редакции? - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Новый закон о занятости: что ждать от новой редакции?

РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-17T11:00

2023-02-17T11:00

2023-02-16T14:17

пресс-центр

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Пресс-конференция "Новый закон о занятости: что ждать от новой редакции?"В Государственную Думу внесен законопроект, направленный на совершенствование государственной политики в сфере занятости населения. Инициатива предусматривает создание единой для всей страны цифровой платформы в сфере трудовых отношений. В современной редакции будут прописаны и механизмы борьбы с теневой занятостью. Пока же, по данным экспертов, в России каждый пятый работник работает в неформальном секторе.Почему возникла необходимость кардинально пересмотреть закон? Какие новые понятия будут включены в документ? Насколько остро стоит вопрос с теневой занятостью в Крыму?Что такое единая цифровая платформа и как она будет работать?Участники:— заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Алла ПОНОМАРЕНКО;— заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Леонид МИХАЛЕВСКИЙ;— председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда КРАДЕНОВА.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр