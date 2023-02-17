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"Генбанк" для аграриев Крыма: индивидуальный подход и низкий процент - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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"Генбанк" для аграриев Крыма: индивидуальный подход и низкий процент
"Генбанк" для аграриев Крыма: индивидуальный подход и низкий процент - РИА Новости Крым, 17.02.2023
"Генбанк" для аграриев Крыма: индивидуальный подход и низкий процент
"Генбанк" продолжает активное финансирование предприятий АПК Республики Крым. Об этом в ходе международной выставки "АгроЭкспоКрым-2023" сообщил глава... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T09:56
2023-02-17T11:59
генбанк
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. "Генбанк" продолжает активное финансирование предприятий АПК Республики Крым. Об этом в ходе международной выставки "АгроЭкспоКрым-2023" сообщил глава минсельхоза РК Андрей Савчук.Министр подчеркнул, что кредит по ставке не более 5% годовых – существенная помощь для производителей сельскохозяйственных товаров республики.Савчук отметил, что "Генбанк" был отобран министерством сельского хозяйства в качестве одного из уполномоченных банков для участия в программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса.Об условиях программы РИА Новости Крым рассказала председатель правления АО "Генбанк" Елена Блинова.Легко оформить – удобно погашатьКроме того, "Генбанк" практикует индивидуальный подход к каждому заемщику, предоставляет возможность сформировать индивидуальный график погашения, учитывая сезонность и производственный цикл предприятия.Ознакомиться с подробными условиями льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса в рамках выставки можно на стенде банка. Мероприятие проходит в Симферополе, пгт. Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14. Также информация о кредитах с господдержкой представлена на сайте финансовой организации в разделе "Льготное кредитование".АгроЭкспоКрым-2023XI международная аграрная выставка "АгроЭкспоКрым-2023" продлится до 17 февраля. В ходе насыщенной деловой программы обсуждаются главные достижения и развитие агросектора Крыма и регионов России. В мероприятии принимают участие представители "Генбанка".Важные новости и выгодные предложения в Тelegram-канале "Генбанка". Ранее министр сельского хозяйства Крыма сообщал, что на развитие аграрного сектора в этом году будет направлено около 1,5 миллиардов рублей.В том числе на обеспечение комплекса агротехнологических работ,закупку элитных семян, закладку многолетних насаждений и установку противоградовой сетки.* РекламаАО "ГЕНБАНК" ИНН 7750005820 www.genbank.ruerid: 4CQwVszH9pSXM7rFDLy
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генбанк, крым, экономика

"Генбанк" для аграриев Крыма: индивидуальный подход и низкий процент

09:56 17.02.2023 (обновлено: 11:59 17.02.2023)
 
© РИА Новости КрымПосевная компания озимых
Посевная компания озимых - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. "Генбанк" продолжает активное финансирование предприятий АПК Республики Крым. Об этом в ходе международной выставки "АгроЭкспоКрым-2023" сообщил глава минсельхоза РК Андрей Савчук.
Министр подчеркнул, что кредит по ставке не более 5% годовых – существенная помощь для производителей сельскохозяйственных товаров республики.
Савчук отметил, что "Генбанк" был отобран министерством сельского хозяйства в качестве одного из уполномоченных банков для участия в программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса.
Об условиях программы РИА Новости Крым рассказала председатель правления АО "Генбанк" Елена Блинова.
"Генбанк" предоставляет крымским аграриям возможность льготного кредитования до 15 лет под минимальный процент. В зависимости от потребностей заемщика, "Генбанк" разработал краткосрочные и долгосрочные программы кредитования на срок до 15 лет, сумма займа - от 500 тысяч рублей в рамках программы, и прогнозирует потребность в этом году 1 млрд рублей", – пояснила Елена Блинова.

Легко оформить – удобно погашать

Кроме того, "Генбанк" практикует индивидуальный подход к каждому заемщику, предоставляет возможность сформировать индивидуальный график погашения, учитывая сезонность и производственный цикл предприятия.
Ознакомиться с подробными условиями льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса в рамках выставки можно на стенде банка. Мероприятие проходит в Симферополе, пгт. Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14. Также информация о кредитах с господдержкой представлена на сайте финансовой организации в разделе "Льготное кредитование".

АгроЭкспоКрым-2023

XI международная аграрная выставка "АгроЭкспоКрым-2023" продлится до 17 февраля. В ходе насыщенной деловой программы обсуждаются главные достижения и развитие агросектора Крыма и регионов России. В мероприятии принимают участие представители "Генбанка".
© Фото предоставлено "Генбанком"Стенд "Генбанка" на международной выставке "АгроЭкспоКрым-2023"
Стенд Генбанка на международной выставке АгроЭкспоКрым-2023
© Фото предоставлено "Генбанком"
Стенд "Генбанка" на международной выставке "АгроЭкспоКрым-2023"
Важные новости и выгодные предложения в Тelegram-канале "Генбанка".
Ранее министр сельского хозяйства Крыма сообщал, что на развитие аграрного сектора в этом году будет направлено около 1,5 миллиардов рублей.
В том числе на обеспечение комплекса агротехнологических работ,закупку элитных семян, закладку многолетних насаждений и установку противоградовой сетки.
* Реклама
АО "ГЕНБАНК" ИНН 7750005820 www.genbank.ru
erid: 4CQwVszH9pSXM7rFDLy
 
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