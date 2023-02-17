https://crimea.ria.ru/20230217/genbank-dlya-agrariev-kryma-individualnyy-podkhod-i-nizkiy-protsent-1127036019.html

"Генбанк" для аграриев Крыма: индивидуальный подход и низкий процент

"Генбанк" для аграриев Крыма: индивидуальный подход и низкий процент - РИА Новости Крым, 17.02.2023

"Генбанк" для аграриев Крыма: индивидуальный подход и низкий процент

"Генбанк" продолжает активное финансирование предприятий АПК Республики Крым. Об этом в ходе международной выставки "АгроЭкспоКрым-2023" сообщил глава... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T09:56

2023-02-17T09:56

2023-02-17T11:59

генбанк

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. "Генбанк" продолжает активное финансирование предприятий АПК Республики Крым. Об этом в ходе международной выставки "АгроЭкспоКрым-2023" сообщил глава минсельхоза РК Андрей Савчук.Министр подчеркнул, что кредит по ставке не более 5% годовых – существенная помощь для производителей сельскохозяйственных товаров республики.Савчук отметил, что "Генбанк" был отобран министерством сельского хозяйства в качестве одного из уполномоченных банков для участия в программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса.Об условиях программы РИА Новости Крым рассказала председатель правления АО "Генбанк" Елена Блинова.Легко оформить – удобно погашатьКроме того, "Генбанк" практикует индивидуальный подход к каждому заемщику, предоставляет возможность сформировать индивидуальный график погашения, учитывая сезонность и производственный цикл предприятия.Ознакомиться с подробными условиями льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса в рамках выставки можно на стенде банка. Мероприятие проходит в Симферополе, пгт. Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14. Также информация о кредитах с господдержкой представлена на сайте финансовой организации в разделе "Льготное кредитование".АгроЭкспоКрым-2023XI международная аграрная выставка "АгроЭкспоКрым-2023" продлится до 17 февраля. В ходе насыщенной деловой программы обсуждаются главные достижения и развитие агросектора Крыма и регионов России. В мероприятии принимают участие представители "Генбанка".Важные новости и выгодные предложения в Тelegram-канале "Генбанка". Ранее министр сельского хозяйства Крыма сообщал, что на развитие аграрного сектора в этом году будет направлено около 1,5 миллиардов рублей.В том числе на обеспечение комплекса агротехнологических работ,закупку элитных семян, закладку многолетних насаждений и установку противоградовой сетки.* РекламаАО "ГЕНБАНК" ИНН 7750005820 www.genbank.ruerid: 4CQwVszH9pSXM7rFDLy

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генбанк, крым, экономика