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Массовый спорт: сегодняшние реалии и перспективы развития - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Массовый спорт: сегодняшние реалии и перспективы развития
Массовый спорт: сегодняшние реалии и перспективы развития - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Массовый спорт: сегодняшние реалии и перспективы развития
РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T14:00
2023-02-13T15:23
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 февраля 2023 14.00. Пресс-конференция "Массовый спорт: сегодняшние реалии и перспективы развития".Министерство спорта Крыма объявило 2023 год Годом массового спорта. Таким образом планируется приобщить большее число крымчан к физкультуре, командным играм и активному отдыху.Участники:— министр спорта Республики Крым Ольга ТОРУБАРОВА;— председатель Общественного совета при Министерстве спорта Республики Крым Ольга БЕЗУГЛОВЕЦ;— директор ГБПОУ "Крымское среднее профессиональное училище олимпийского резерва" Олег ГОЛИНАЧ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр

Массовый спорт: сегодняшние реалии и перспективы развития

14:00 13.02.2023 (обновлено: 15:23 13.02.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВсероссийский день бега "Кросс Нации - 2015" в регионах России
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 февраля 2023 14.00. Пресс-конференция "Массовый спорт: сегодняшние реалии и перспективы развития".
Министерство спорта Крыма объявило 2023 год Годом массового спорта. Таким образом планируется приобщить большее число крымчан к физкультуре, командным играм и активному отдыху.

Как планируется провести спортивный год и каким должен быть его итог? Как в целом обстоят дела с массовым спортом в Крыму? Появится ли в республике отдельная структура по развитию массового спорта? Есть ли на полуострове соответствующая инфраструктура?

Участники:
— министр спорта Республики Крым Ольга ТОРУБАРОВА;
— председатель Общественного совета при Министерстве спорта Республики Крым Ольга БЕЗУГЛОВЕЦ;
— директор ГБПОУ "Крымское среднее профессиональное училище олимпийского резерва" Олег ГОЛИНАЧ.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
Пресс-центр
 
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