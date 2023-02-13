https://crimea.ria.ru/20230213/massovyy-sport-segodnyashnie-realii-i-perspektivy-razvitiya-1126842764.html

Массовый спорт: сегодняшние реалии и перспективы развития

Массовый спорт: сегодняшние реалии и перспективы развития - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Массовый спорт: сегодняшние реалии и перспективы развития

РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T14:00

2023-02-13T14:00

2023-02-13T15:23

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ,13 февраля 2023 14.00. Пресс-конференция "Массовый спорт: сегодняшние реалии и перспективы развития".Министерство спорта Крыма объявило 2023 год Годом массового спорта. Таким образом планируется приобщить большее число крымчан к физкультуре, командным играм и активному отдыху.Участники:— министр спорта Республики Крым Ольга ТОРУБАРОВА;— председатель Общественного совета при Министерстве спорта Республики Крым Ольга БЕЗУГЛОВЕЦ;— директор ГБПОУ "Крымское среднее профессиональное училище олимпийского резерва" Олег ГОЛИНАЧ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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