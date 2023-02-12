https://crimea.ria.ru/20230212/Kakoy-segodnya-prazdnik-12-fevralya_-1117945057.html

Какой сегодня праздник: 12 февраля

Какой сегодня праздник: 12 февраля - РИА Новости Крым, 11.02.2023

Какой сегодня праздник: 12 февраля

12 февраля в мире разнообразие международных праздников: научный - День Дарвина, романтический - День брачных агентств и памятный - День Красной Руки. А еще в... РИА Новости Крым, 11.02.2023

2023-02-12T00:00

2023-02-12T00:00

2023-02-11T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. 12 февраля в мире разнообразие международных праздников: научный - День Дарвина, романтический - День брачных агентств и памятный - День Красной Руки. А еще в этот день было принято решение о создании космодрома Байконур.Что празднуют в миреДень Дарвина или Международный день науки и гуманизма отмечается в день рождения английского ученого-натуралиста Чарльза Дарвина (1809-1882). Теорией естественного отбора и теорией эволюции и происхождения человека ученый произвел переворот в мировоззрении человечества. Праздник призван популяризировать науки.День Красной Руки — это день памяти детей-участников военных действий. День призван напомнить о поддержке несовершеннолетних, которые были лишены детства из-за вооруженных противоборств между странами или внутри государств. При этом используется логотип "Красной Руки", символизирующий окровавленную ладошку ребенка.Идея празднования Международного дня брачных агентств принадлежит Украине. Ее поддержали в США, Канаде, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и России. Первая брачная контора "Бюро встреч и адресов" была открыта в Лондоне в 1650 году. И с тех пор поиск супруга через службу знакомств не теряет популярности.Знаменательные событияВ 1908 году в Англии приняли закон о борьбе с курением, согласно которому каждый, кто разрешал детям курить, подвергался штрафу.В 1947 году в горах Приморского края РСФСР упал Сихотэ-Алинский железный метеорит массой около 70 тонн.В 1955 году советское правительство приняло решение о создании космодрома Байконур. Это крупнейший в мире космодром, расположенный на территории Казахстана.В 1961 году в Советском Союзе состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции "Венера-1" для исследования планеты Венеры.Кто родился12 февраля 1809 года родился Авраам Линкольн - первый президент-республиканец и 16-й президент США, правивший в 1861-65 годах. Линкольн вошел в историю как человек, положивший конец Гражданской войне, ликвидировавший рабство и узаконивший равноправие и свободу всех граждан США.142 года назад, в 1881 году на свет появилась величайшая русская балерина Анна Павлова. То, что она будет танцовщицей, Анна знала с восьми лет. Окончив Вагановское училище, Павлова служила в Мариинском театре. В 1908 году легендарная русская балерина впервые исполнила хореографическую миниатюру "Умирающий лебедь", ставшую впоследствии одним из символов русского балета ХХ века.Также 12 февраля родились народная артистка России скрипачка Светлана Безродная, супруга Адриано Челентано - актриса Клаудия Мори, американские актеры Джош Джеймс Бролин и Кристина Ричи и другие.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты