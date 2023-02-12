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Какой сегодня праздник: 12 февраля - РИА Новости Крым, 11.02.2023
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Какой сегодня праздник: 12 февраля
Какой сегодня праздник: 12 февраля - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Какой сегодня праздник: 12 февраля
12 февраля в мире разнообразие международных праздников: научный - День Дарвина, романтический - День брачных агентств и памятный - День Красной Руки. А еще в... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-12T00:00
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общество
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. 12 февраля в мире разнообразие международных праздников: научный - День Дарвина, романтический - День брачных агентств и памятный - День Красной Руки. А еще в этот день было принято решение о создании космодрома Байконур.Что празднуют в миреДень Дарвина или Международный день науки и гуманизма отмечается в день рождения английского ученого-натуралиста Чарльза Дарвина (1809-1882). Теорией естественного отбора и теорией эволюции и происхождения человека ученый произвел переворот в мировоззрении человечества. Праздник призван популяризировать науки.День Красной Руки — это день памяти детей-участников военных действий. День призван напомнить о поддержке несовершеннолетних, которые были лишены детства из-за вооруженных противоборств между странами или внутри государств. При этом используется логотип "Красной Руки", символизирующий окровавленную ладошку ребенка.Идея празднования Международного дня брачных агентств принадлежит Украине. Ее поддержали в США, Канаде, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и России. Первая брачная контора "Бюро встреч и адресов" была открыта в Лондоне в 1650 году. И с тех пор поиск супруга через службу знакомств не теряет популярности.Знаменательные событияВ 1908 году в Англии приняли закон о борьбе с курением, согласно которому каждый, кто разрешал детям курить, подвергался штрафу.В 1947 году в горах Приморского края РСФСР упал Сихотэ-Алинский железный метеорит массой около 70 тонн.В 1955 году советское правительство приняло решение о создании космодрома Байконур. Это крупнейший в мире космодром, расположенный на территории Казахстана.В 1961 году в Советском Союзе состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции "Венера-1" для исследования планеты Венеры.Кто родился12 февраля 1809 года родился Авраам Линкольн - первый президент-республиканец и 16-й президент США, правивший в 1861-65 годах. Линкольн вошел в историю как человек, положивший конец Гражданской войне, ликвидировавший рабство и узаконивший равноправие и свободу всех граждан США.142 года назад, в 1881 году на свет появилась величайшая русская балерина Анна Павлова. То, что она будет танцовщицей, Анна знала с восьми лет. Окончив Вагановское училище, Павлова служила в Мариинском театре. В 1908 году легендарная русская балерина впервые исполнила хореографическую миниатюру "Умирающий лебедь", ставшую впоследствии одним из символов русского балета ХХ века.Также 12 февраля родились народная артистка России скрипачка Светлана Безродная, супруга Адриано Челентано - актриса Клаудия Мори, американские актеры Джош Джеймс Бролин и Кристина Ричи и другие.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 12 февраля

Что празднуют в России и в мире в воскресенье, 12 февраля

00:00 12.02.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАнна Павлова (1881-1931), русская артистка балета, одна из величайших балерин XX века. Кадр из фильма "Лондонский концерт"
Анна Павлова (1881-1931), русская артистка балета, одна из величайших балерин XX века. Кадр из фильма Лондонский концерт - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. 12 февраля в мире разнообразие международных праздников: научный - День Дарвина, романтический - День брачных агентств и памятный - День Красной Руки. А еще в этот день было принято решение о создании космодрома Байконур.

Что празднуют в мире

День Дарвина или Международный день науки и гуманизма отмечается в день рождения английского ученого-натуралиста Чарльза Дарвина (1809-1882). Теорией естественного отбора и теорией эволюции и происхождения человека ученый произвел переворот в мировоззрении человечества. Праздник призван популяризировать науки.
День Красной Руки — это день памяти детей-участников военных действий. День призван напомнить о поддержке несовершеннолетних, которые были лишены детства из-за вооруженных противоборств между странами или внутри государств. При этом используется логотип "Красной Руки", символизирующий окровавленную ладошку ребенка.
Идея празднования Международного дня брачных агентств принадлежит Украине. Ее поддержали в США, Канаде, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и России. Первая брачная контора "Бюро встреч и адресов" была открыта в Лондоне в 1650 году. И с тех пор поиск супруга через службу знакомств не теряет популярности.

Знаменательные события

В 1908 году в Англии приняли закон о борьбе с курением, согласно которому каждый, кто разрешал детям курить, подвергался штрафу.
В 1947 году в горах Приморского края РСФСР упал Сихотэ-Алинский железный метеорит массой около 70 тонн.
В 1955 году советское правительство приняло решение о создании космодрома Байконур. Это крупнейший в мире космодром, расположенный на территории Казахстана.
В 1961 году в Советском Союзе состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции "Венера-1" для исследования планеты Венеры.

Кто родился

12 февраля 1809 года родился Авраам Линкольн - первый президент-республиканец и 16-й президент США, правивший в 1861-65 годах. Линкольн вошел в историю как человек, положивший конец Гражданской войне, ликвидировавший рабство и узаконивший равноправие и свободу всех граждан США.
142 года назад, в 1881 году на свет появилась величайшая русская балерина Анна Павлова. То, что она будет танцовщицей, Анна знала с восьми лет. Окончив Вагановское училище, Павлова служила в Мариинском театре. В 1908 году легендарная русская балерина впервые исполнила хореографическую миниатюру "Умирающий лебедь", ставшую впоследствии одним из символов русского балета ХХ века.
Также 12 февраля родились народная артистка России скрипачка Светлана Безродная, супруга Адриано Челентано - актриса Клаудия Мори, американские актеры Джош Джеймс Бролин и Кристина Ричи и другие.
ОбществоНовостиПраздники и памятные даты
 
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Заголовок открываемого материала
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