https://crimea.ria.ru/20230210/vse-o-virtualnykh-kartakh-funktsional-udobstvo-i-bezopasnost-1126899856.html

Все о виртуальных картах: функционал, удобство и безопасность

Все о виртуальных картах: функционал, удобство и безопасность - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Все о виртуальных картах: функционал, удобство и безопасность

Виртуальная или цифровая банковская карта – равноценная альтернатива пластиковой, но без физического носителя. Какие операции поддерживают такие карты, каким... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T11:42

2023-02-10T11:42

2023-02-10T11:42

экономика

общество

совет эксперта

виртуальная банковская карта

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0a/1126899524_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_c62d4ca5368533cb5d98cc92562ed6d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Виртуальная или цифровая банковская карта – равноценная альтернатива пластиковой, но без физического носителя. Какие операции поддерживают такие карты, каким функционалом обладают, и в чем превосходят классические, объясняют специалисты в сфере финансовой грамотности.Функциональна и безопаснаОтсутствие пластикового носителя исключает вероятность потери, воровства или копирования карты. Также никто не сможет воспользоваться ей для оплаты товаров, услуг или списать деньги без ведома владельца. Еще один плюс – наличие отдельного счета и возможность устанавливать лимит на списание.Эта опция особенно удобна для людей, которые пользуются разного рода платными приложениями. Установленный лимит не позволит списать средства, если человек не желает продлевать подписку, а отписаться не успел или забыл."Цифровой картой можно оплачивать товары и услуги в магазинах и на электронных площадках, хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета. Ее также можно привязать к платежному приложению Mir Pay, и оплачивать покупки смартфоном в офлайн-магазинах и проезд в транспорте (для держателей android)", – добавили специалисты.Популярность виртуальных карт за последний год в Крыму возросла почти вдвое. Только за январь число операций по ним превысило триста тысяч, а сумма перешагнула за 557 миллионов рублей", уточнили сотрудники ведущего банка республики. В мировом масштабе на долю цифровых уже приходится около четверти рынка платежных карт, добавили они.Лучшая для интернет-покупокЭксперты подсчитали, что среди пользователей виртуальных карт превалируют девушки от 30 до 40 лет. Представительницы этой категории чаще других делает покупки в онлайн-магазинах, и предпочитают оплачивать услуги удаленно.К слову, специалисты в сфере финансовой безопасности рекомендуют оплачивать покупки на электронных площадкой именно этим платежным инструментом. При желании, можно выпустить карту даже под определенную покупку, а потом закрыть ее. Это займет лишь считанные минуты. И даже если пользователь неосмотрительно сделает покупку на подозрительном сайте, злоумышленники не смогут получить доступ ко всем средствам плательщика и похитить их.Безопасность смартфонаОднако владельцам виртуальных карт следует уделить внимание безопасности устройства, к которому она привязана. В первую очередь – загружать приложения только с проверенных официальных ресурсов. Кроме того, не следует открывать подозрительные смс, сообщения в мессенджерах и электронных письмах, а также переходить по ссылкам, которые получены от неизвестных получателей. И последнее – специалисты настоятельно рекомендуют установить двухфакторную аутентификацию на мобильное приложение банка, а само устройство защитить паролем. При соблюдении этих рекомендаций деньги будут надежно защищены, а покупки принесут исключительно положительные эмоции.

https://crimea.ria.ru/20221106/ekspert-rasskazal-kak-rasschitat-finansovuyu-podushku-bezopasnosti-1125254004.html

https://crimea.ria.ru/20230118/kak-zaschitit-svoi-sberezheniya-i-spat-spokoyno-1126442477.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, совет эксперта, виртуальная банковская карта, крым