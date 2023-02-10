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Все о виртуальных картах: функционал, удобство и безопасность - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Все о виртуальных картах: функционал, удобство и безопасность
Все о виртуальных картах: функционал, удобство и безопасность - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Все о виртуальных картах: функционал, удобство и безопасность
Виртуальная или цифровая банковская карта – равноценная альтернатива пластиковой, но без физического носителя. Какие операции поддерживают такие карты, каким... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T11:42
2023-02-10T11:42
экономика
общество
совет эксперта
виртуальная банковская карта
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Виртуальная или цифровая банковская карта – равноценная альтернатива пластиковой, но без физического носителя. Какие операции поддерживают такие карты, каким функционалом обладают, и в чем превосходят классические, объясняют специалисты в сфере финансовой грамотности.Функциональна и безопаснаОтсутствие пластикового носителя исключает вероятность потери, воровства или копирования карты. Также никто не сможет воспользоваться ей для оплаты товаров, услуг или списать деньги без ведома владельца. Еще один плюс – наличие отдельного счета и возможность устанавливать лимит на списание.Эта опция особенно удобна для людей, которые пользуются разного рода платными приложениями. Установленный лимит не позволит списать средства, если человек не желает продлевать подписку, а отписаться не успел или забыл."Цифровой картой можно оплачивать товары и услуги в магазинах и на электронных площадках, хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета. Ее также можно привязать к платежному приложению Mir Pay, и оплачивать покупки смартфоном в офлайн-магазинах и проезд в транспорте (для держателей android)", – добавили специалисты.Популярность виртуальных карт за последний год в Крыму возросла почти вдвое. Только за январь число операций по ним превысило триста тысяч, а сумма перешагнула за 557 миллионов рублей", уточнили сотрудники ведущего банка республики. В мировом масштабе на долю цифровых уже приходится около четверти рынка платежных карт, добавили они.Лучшая для интернет-покупокЭксперты подсчитали, что среди пользователей виртуальных карт превалируют девушки от 30 до 40 лет. Представительницы этой категории чаще других делает покупки в онлайн-магазинах, и предпочитают оплачивать услуги удаленно.К слову, специалисты в сфере финансовой безопасности рекомендуют оплачивать покупки на электронных площадкой именно этим платежным инструментом. При желании, можно выпустить карту даже под определенную покупку, а потом закрыть ее. Это займет лишь считанные минуты. И даже если пользователь неосмотрительно сделает покупку на подозрительном сайте, злоумышленники не смогут получить доступ ко всем средствам плательщика и похитить их.Безопасность смартфонаОднако владельцам виртуальных карт следует уделить внимание безопасности устройства, к которому она привязана. В первую очередь – загружать приложения только с проверенных официальных ресурсов. Кроме того, не следует открывать подозрительные смс, сообщения в мессенджерах и электронных письмах, а также переходить по ссылкам, которые получены от неизвестных получателей. И последнее – специалисты настоятельно рекомендуют установить двухфакторную аутентификацию на мобильное приложение банка, а само устройство защитить паролем. При соблюдении этих рекомендаций деньги будут надежно защищены, а покупки принесут исключительно положительные эмоции.
https://crimea.ria.ru/20221106/ekspert-rasskazal-kak-rasschitat-finansovuyu-podushku-bezopasnosti-1125254004.html
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экономика, общество, совет эксперта, виртуальная банковская карта, крым
Все о виртуальных картах: функционал, удобство и безопасность

Эксперты финграмотности указали на преимущества виртуальных банковских карт

11:42 10.02.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкУстановка приложения банка
Установка приложения банка - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Виртуальная или цифровая банковская карта – равноценная альтернатива пластиковой, но без физического носителя. Какие операции поддерживают такие карты, каким функционалом обладают, и в чем превосходят классические, объясняют специалисты в сфере финансовой грамотности.
"Цифровая карта – полноценный платежный инструмент, который обладает полным широким функционалом и полным набором реквизитов. При этом вся информация – номер, срок действия и CVC-код – содержится в личном кабинете мобильного приложения банка", – подчеркивают собеседники из ведущего банка Крыма.

Функциональна и безопасна

Отсутствие пластикового носителя исключает вероятность потери, воровства или копирования карты. Также никто не сможет воспользоваться ей для оплаты товаров, услуг или списать деньги без ведома владельца. Еще один плюс – наличие отдельного счета и возможность устанавливать лимит на списание.
Эта опция особенно удобна для людей, которые пользуются разного рода платными приложениями. Установленный лимит не позволит списать средства, если человек не желает продлевать подписку, а отписаться не успел или забыл.
"Цифровой картой можно оплачивать товары и услуги в магазинах и на электронных площадках, хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета. Ее также можно привязать к платежному приложению Mir Pay, и оплачивать покупки смартфоном в офлайн-магазинах и проезд в транспорте (для держателей android)", – добавили специалисты.
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Популярность виртуальных карт за последний год в Крыму возросла почти вдвое. Только за январь число операций по ним превысило триста тысяч, а сумма перешагнула за 557 миллионов рублей", уточнили сотрудники ведущего банка республики. В мировом масштабе на долю цифровых уже приходится около четверти рынка платежных карт, добавили они.

Лучшая для интернет-покупок

Эксперты подсчитали, что среди пользователей виртуальных карт превалируют девушки от 30 до 40 лет. Представительницы этой категории чаще других делает покупки в онлайн-магазинах, и предпочитают оплачивать услуги удаленно.
К слову, специалисты в сфере финансовой безопасности рекомендуют оплачивать покупки на электронных площадкой именно этим платежным инструментом. При желании, можно выпустить карту даже под определенную покупку, а потом закрыть ее. Это займет лишь считанные минуты. И даже если пользователь неосмотрительно сделает покупку на подозрительном сайте, злоумышленники не смогут получить доступ ко всем средствам плательщика и похитить их.
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Безопасность смартфона

Однако владельцам виртуальных карт следует уделить внимание безопасности устройства, к которому она привязана. В первую очередь – загружать приложения только с проверенных официальных ресурсов. Кроме того, не следует открывать подозрительные смс, сообщения в мессенджерах и электронных письмах, а также переходить по ссылкам, которые получены от неизвестных получателей. И последнее – специалисты настоятельно рекомендуют установить двухфакторную аутентификацию на мобильное приложение банка, а само устройство защитить паролем. При соблюдении этих рекомендаций деньги будут надежно защищены, а покупки принесут исключительно положительные эмоции.
 
ЭкономикаОбществоСовет экспертаВиртуальная банковская картаКрым
 
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