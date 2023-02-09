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В Киеве сильно ухудшился воздух: людей просят не выходить на улицу - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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В Киеве сильно ухудшился воздух: людей просят не выходить на улицу
В Киеве сильно ухудшился воздух: людей просят не выходить на улицу - РИА Новости Крым, 09.02.2023
В Киеве сильно ухудшился воздух: людей просят не выходить на улицу
В Киеве ухудшилось качество воздуха, жителям и гостям украинской столицы рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T16:13
2023-02-09T16:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Киеве ухудшилось качество воздуха, жителям и гостям украинской столицы рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).Столичные власти утверждают, что превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не зафиксировано, радиационный фон находится в норме."Причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в частности низкая скорость ветра", - добавили в КГГА.В четверг швейцарская компания IQAir сообщила о превышении нормы загрязнения воздуха в Киеве мелкодисперсными частицами в 11 раз. Основным источником загрязнения оказались двигатели внутреннего сгорания. В рейтинге городов мира с наиболее грязным воздухом Киев занимает 11-е место.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дыхание столицы": ученые оценили загрязнение воздуха в СимферополеАксенов объяснил причину дымовой завесы возле Крымского мостаОпаснее сигарет: грязный воздух убивает более 7 млн человек в год
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
киев, украина, общество, качество воздуха, в мире, новости, экология
В Киеве сильно ухудшился воздух: людей просят не выходить на улицу

Власти Киева рекомендовали горожанам не выходить на улицу из-за ухудшения качества воздуха

16:13 09.02.2023
 
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Киеве ухудшилось качество воздуха, жителям и гостям украинской столицы рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"В Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли) <…>. Рекомендовано: закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды, если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Столичные власти утверждают, что превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не зафиксировано, радиационный фон находится в норме.
"Причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в частности низкая скорость ветра", - добавили в КГГА.
В четверг швейцарская компания IQAir сообщила о превышении нормы загрязнения воздуха в Киеве мелкодисперсными частицами в 11 раз. Основным источником загрязнения оказались двигатели внутреннего сгорания. В рейтинге городов мира с наиболее грязным воздухом Киев занимает 11-е место.
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КиевУкраинаОбществоКачество воздухаВ миреНовостиЭкология
 
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