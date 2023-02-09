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В Киеве сильно ухудшился воздух: людей просят не выходить на улицу

В Киеве сильно ухудшился воздух: людей просят не выходить на улицу - РИА Новости Крым, 09.02.2023

В Киеве сильно ухудшился воздух: людей просят не выходить на улицу

В Киеве ухудшилось качество воздуха, жителям и гостям украинской столицы рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T16:13

2023-02-09T16:13

2023-02-09T16:13

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экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Киеве ухудшилось качество воздуха, жителям и гостям украинской столицы рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).Столичные власти утверждают, что превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не зафиксировано, радиационный фон находится в норме."Причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в частности низкая скорость ветра", - добавили в КГГА.В четверг швейцарская компания IQAir сообщила о превышении нормы загрязнения воздуха в Киеве мелкодисперсными частицами в 11 раз. Основным источником загрязнения оказались двигатели внутреннего сгорания. В рейтинге городов мира с наиболее грязным воздухом Киев занимает 11-е место.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дыхание столицы": ученые оценили загрязнение воздуха в СимферополеАксенов объяснил причину дымовой завесы возле Крымского мостаОпаснее сигарет: грязный воздух убивает более 7 млн человек в год

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, общество, качество воздуха, в мире, новости, экология