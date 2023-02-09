https://crimea.ria.ru/20230209/umer-posledniy-predsedatel-soveta-ministrov-rsfsr-ivan-silaev-1126878537.html

Умер последний председатель совета министров РСФСР Иван Силаев

Умер последний председатель совета министров РСФСР Иван Силаев - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Умер последний председатель совета министров РСФСР Иван Силаев

На 93-м году жизни скончался бывший председатель Совета министров РСФСР, экс-постпред России при Европейских сообществах в Брюсселе Иван Силаев. Об этом... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T12:40

2023-02-09T12:40

2023-02-09T12:50

иван силаев

утраты

ссср

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. На 93-м году жизни скончался бывший председатель Совета министров РСФСР, экс-постпред России при Европейских сообществах в Брюсселе Иван Силаев. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского авиастроительного завода "Сокол", которым Силаев руководил в 1970-1974 годах.Иван Силаев родился в 1930 году. После окончания Казанского авиационного института в 1954 году он поступил на Горьковский авиационный завод имени Орджоникидзе (ныне – Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол"), где прошел путь от мастера до директора предприятия. Внес большой организационный вклад в техническое перевооружение и реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства. В 1974 году Силаев был переведен в аппарат Министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях заместителя министра и министра авиационной промышленности СССР. В 1985-1990 гг. работал заместителем председателя Совета министров СССР, в 1990-1991 гг. – председателем Совмина РСФСР. В 1991-1994 годах работал постоянным представителем Российской Федерации при Европейских сообществах в Брюсселе. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, медалями.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван силаев, утраты, ссср, общество, россия