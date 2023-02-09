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Умер последний председатель совета министров РСФСР Иван Силаев - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Умер последний председатель совета министров РСФСР Иван Силаев
Умер последний председатель совета министров РСФСР Иван Силаев - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Умер последний председатель совета министров РСФСР Иван Силаев
На 93-м году жизни скончался бывший председатель Совета министров РСФСР, экс-постпред России при Европейских сообществах в Брюсселе Иван Силаев. Об этом... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T12:40
2023-02-09T12:50
иван силаев
утраты
ссср
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. На 93-м году жизни скончался бывший председатель Совета министров РСФСР, экс-постпред России при Европейских сообществах в Брюсселе Иван Силаев. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского авиастроительного завода "Сокол", которым Силаев руководил в 1970-1974 годах.Иван Силаев родился в 1930 году. После окончания Казанского авиационного института в 1954 году он поступил на Горьковский авиационный завод имени Орджоникидзе (ныне – Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол"), где прошел путь от мастера до директора предприятия. Внес большой организационный вклад в техническое перевооружение и реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства. В 1974 году Силаев был переведен в аппарат Министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях заместителя министра и министра авиационной промышленности СССР. В 1985-1990 гг. работал заместителем председателя Совета министров СССР, в 1990-1991 гг. – председателем Совмина РСФСР. В 1991-1994 годах работал постоянным представителем Российской Федерации при Европейских сообществах в Брюсселе. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, медалями.
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РИА Новости Крым
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96
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иван силаев, утраты, ссср, общество, россия
Умер последний председатель совета министров РСФСР Иван Силаев

Умер последний председатель совета министров РСФСР Иван Силаев

12:40 09.02.2023 (обновлено: 12:50 09.02.2023)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкИван Степанович Силаев
Иван Степанович Силаев - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. На 93-м году жизни скончался бывший председатель Совета министров РСФСР, экс-постпред России при Европейских сообществах в Брюсселе Иван Силаев. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского авиастроительного завода "Сокол", которым Силаев руководил в 1970-1974 годах.
"8 февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" в 1970-1974 гг. Иван Степанович Силаев", - говорится в сообщении.
Иван Силаев родился в 1930 году. После окончания Казанского авиационного института в 1954 году он поступил на Горьковский авиационный завод имени Орджоникидзе (ныне – Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол"), где прошел путь от мастера до директора предприятия.
Внес большой организационный вклад в техническое перевооружение и реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства.
В 1974 году Силаев был переведен в аппарат Министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях заместителя министра и министра авиационной промышленности СССР.
В 1985-1990 гг. работал заместителем председателя Совета министров СССР, в 1990-1991 гг. – председателем Совмина РСФСР. В 1991-1994 годах работал постоянным представителем Российской Федерации при Европейских сообществах в Брюсселе. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, медалями.
Иван СилаевУтратыСССРОбществоРоссия
 
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