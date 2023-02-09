https://crimea.ria.ru/20230209/tragediya-v-novosibirske-novoe-chislo-pogibshikh-i-prichina-vzryva-1126878111.html

Трагедия в Новосибирске: новое число погибших и причина взрыва

Трагедия в Новосибирске: новое число погибших и причина взрыва - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Трагедия в Новосибирске: новое число погибших и причина взрыва

Число погибших при взрыве бытового газа в Новосибирске увеличилось до пяти человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав. РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T12:15

2023-02-09T12:15

2023-02-09T12:24

новосибирск

взрыв газа в новосибирске

взрыв газа

общество

россия

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым Крым. Число погибших при взрыве бытового газа в Новосибирске увеличилось до пяти человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.Жертвы трагедии в НовосибирскеКак сообщили спасатели, при разборах завалов из-под рухнувших конструкций извлекли тело еще одного погибшего. Разбор завалов продолжается. Для жильцов развернули пункт временного размещения в школе.Ранее региональный минздрав сообщал о гибели двух и ранениях семи человек. К этому времени сообщается о девяти раненых, которые направлены в больницы.Почему произошел взрыв газаКак сообщил Губерантор области Андрей Травников, главная версия частичного обрушения конструкций жилой многоэтажке в Новосибирске - нарушение правил эксплуатации газового оборудования.Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске на улице Линейной произошел утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Количество пострадавших еще уточняется. Для ликвидации последствий обрушения жилой пятиэтажки в Новосибирске спасатели применяют тяжелую технику. Это позволяет сдвигать обрушившиеся бетонные конструкции, под которыми могут находиться люди, сообщили в МЧС России. На месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело. Восстанавливать частично обрушившийся дом власти региона считают нецелесообразным, жителей переселят, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьмиВзрыв газа в жилом доме на Сахалине – погибших уже десятьПри взрыве погиб ребенок – что известно о ЧП в подмосковном Ступино

https://crimea.ria.ru/20230208/vzryvy-gaza-v-krymu-i-rossii-krupneyshie-chp-za-poslednie-gody-1126845115.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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