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Трагедия в Новосибирске: новое число погибших и причина взрыва
Трагедия в Новосибирске: новое число погибших и причина взрыва - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Трагедия в Новосибирске: новое число погибших и причина взрыва
Число погибших при взрыве бытового газа в Новосибирске увеличилось до пяти человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав. РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T12:15
2023-02-09T12:15
2023-02-09T12:24
новосибирск
взрыв газа в новосибирске
взрыв газа
общество
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым Крым. Число погибших при взрыве бытового газа в Новосибирске увеличилось до пяти человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.Жертвы трагедии в НовосибирскеКак сообщили спасатели, при разборах завалов из-под рухнувших конструкций извлекли тело еще одного погибшего. Разбор завалов продолжается. Для жильцов развернули пункт временного размещения в школе.Ранее региональный минздрав сообщал о гибели двух и ранениях семи человек. К этому времени сообщается о девяти раненых, которые направлены в больницы.Почему произошел взрыв газаКак сообщил Губерантор области Андрей Травников, главная версия частичного обрушения конструкций жилой многоэтажке в Новосибирске - нарушение правил эксплуатации газового оборудования.Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске на улице Линейной произошел утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Количество пострадавших еще уточняется. Для ликвидации последствий обрушения жилой пятиэтажки в Новосибирске спасатели применяют тяжелую технику. Это позволяет сдвигать обрушившиеся бетонные конструкции, под которыми могут находиться люди, сообщили в МЧС России. На месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело. Восстанавливать частично обрушившийся дом власти региона считают нецелесообразным, жителей переселят, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьмиВзрыв газа в жилом доме на Сахалине – погибших уже десятьПри взрыве погиб ребенок – что известно о ЧП в подмосковном Ступино
https://crimea.ria.ru/20230208/vzryvy-gaza-v-krymu-i-rossii-krupneyshie-chp-za-poslednie-gody-1126845115.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новосибирск, взрыв газа в новосибирске, взрыв газа, общество, россия, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Трагедия в Новосибирске: новое число погибших и причина взрыва
МЧС: число жертв при взрыве газа в Новосибирске возросло до пяти человек
12:15 09.02.2023 (обновлено: 12:24 09.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым Крым. Число погибших при взрыве бытового газа в Новосибирске увеличилось до пяти человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.
Жертвы трагедии в Новосибирске
Как сообщили спасатели, при разборах завалов из-под рухнувших конструкций извлекли тело еще одного погибшего. Разбор завалов продолжается. Для жильцов развернули пункт временного размещения в школе.
Ранее региональный минздрав сообщал о гибели двух и ранениях семи человек. К этому времени сообщается о девяти раненых, которые направлены в больницы.
Почему произошел взрыв газа
Как сообщил Губерантор области Андрей Травников, главная версия частичного обрушения конструкций жилой многоэтажке в Новосибирске - нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
"Основная версия - это нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Ну, а кто в этом виновен, следственные органы разберутся. Дом газифицирован с момента постройки", - сказал руководитель региона в эфире телеканала "Россия 24".
Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске
на улице Линейной произошел утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Количество пострадавших еще уточняется. Для ликвидации последствий обрушения жилой пятиэтажки в Новосибирске спасатели применяют тяжелую технику. Это позволяет сдвигать обрушившиеся бетонные конструкции, под которыми могут находиться люди, сообщили в МЧС России. На месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело.
Восстанавливать частично обрушившийся дом власти региона считают нецелесообразным, жителей переселят, сообщил
губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
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