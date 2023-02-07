https://crimea.ria.ru/20230207/v-kerchi-povrezhden-magistralnyy-vodovod--bez-vody-800-chelovek-1126839967.html

В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек

В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек - РИА Новости Крым, 07.02.2023

В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек

Около 800 абонентов в Керчи остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T20:53

2023-02-07T20:53

2023-02-07T20:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Около 800 абонентов в Керчи остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.Инцидент произошел во вторник на улице Орджоникидзе. Во время проведения земляных работ был поврежден водовод, в результате чего аварийно отключилось водоснабжение.Сейчас на месте порыва работают аварийные службы, для местных жителей организован подвоз воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабженияВоду в Крыму недостаточно проверяют на токсиканты — экспертКилометры труб и десятки станций: как Крым готовится к сезону полива

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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