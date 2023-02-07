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В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек
В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек - РИА Новости Крым, 07.02.2023
В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек
Около 800 абонентов в Керчи остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T20:53
2023-02-07T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Около 800 абонентов в Керчи остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.Инцидент произошел во вторник на улице Орджоникидзе. Во время проведения земляных работ был поврежден водовод, в результате чего аварийно отключилось водоснабжение.Сейчас на месте порыва работают аварийные службы, для местных жителей организован подвоз воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабженияВоду в Крыму недостаточно проверяют на токсиканты — экспертКилометры труб и десятки станций: как Крым готовится к сезону полива
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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керчь, вода в крыму, городская среда, крым, новости, новости крыма
В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек

Прокуратура: в Керчи из-за повреждения магистрального газопровода без воды 800 человек

20:53 07.02.2023
 
© РИА Новости КрымВоды не будет!
Воды не будет! - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Около 800 абонентов в Керчи остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.
Инцидент произошел во вторник на улице Орджоникидзе. Во время проведения земляных работ был поврежден водовод, в результате чего аварийно отключилось водоснабжение.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при проведении ремонтных работ, а также законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Ход и результаты проверки взят на контроль", - говорится в сообщении прокуратуры.
Сейчас на месте порыва работают аварийные службы, для местных жителей организован подвоз воды.
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КерчьВода в КрымуГородская средаКрымНовостиНовости Крыма
 
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