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В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек
В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек - РИА Новости Крым, 07.02.2023
В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек
Около 800 абонентов в Керчи остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T20:53
2023-02-07T20:53
2023-02-07T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Около 800 абонентов в Керчи остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.Инцидент произошел во вторник на улице Орджоникидзе. Во время проведения земляных работ был поврежден водовод, в результате чего аварийно отключилось водоснабжение.Сейчас на месте порыва работают аварийные службы, для местных жителей организован подвоз воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабженияВоду в Крыму недостаточно проверяют на токсиканты — экспертКилометры труб и десятки станций: как Крым готовится к сезону полива
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керчь, вода в крыму, городская среда, крым, новости, новости крыма
В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек
Прокуратура: в Керчи из-за повреждения магистрального газопровода без воды 800 человек