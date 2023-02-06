https://crimea.ria.ru/20230206/ledyanoy-dozhd-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-na-ponedelnik-1126793904.html

Ледяной дождь и гололедица: погода в Крыму на понедельник

Ледяной дождь и гололедица: погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Ледяной дождь и гололедица: погода в Крыму на понедельник

В понедельник погода в Крыму ожидаются неблагоприятные погодные явления. Снег, местами сильный, метель и гололедица. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T00:01

2023-02-06T00:01

2023-02-06T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму ожидаются неблагоприятные погодные явления. Снег, местами сильный, метель и гололедица. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, метель, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем 0...-2.В Севастополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2 градуса.В Ялте и Алуште облачно, на протяжении суток ожидается дождь о снегом. Температура воздуха в ночью 0...+2, днем потеплеет +1...+3 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом в ночные часы и днем. Температура ночью будет опускаться до -2…-4 градусов, в дневные часы немного теплее -1…+1 градус.Прогноз на неделюРанее метеорологи предупреждали, что на протяжении недели столбики термометров будут опускаться до -8 градусов, ожидаются снегопады и метели. Похолодание продлится до 12 февраля, после этого потеплеет. Но в марте на полуостров вновь может вернуться волна холодов.

https://crimea.ria.ru/20230205/v-blizhayshie-chasy-na-krym-obrushitsya-ledyanoy-dozhd-sneg-i-shkval-1126793262.html

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