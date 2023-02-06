Рейтинг@Mail.ru
Ледяной дождь и гололедица: погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230206/ledyanoy-dozhd-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-na-ponedelnik-1126793904.html
Ледяной дождь и гололедица: погода в Крыму на понедельник
Ледяной дождь и гололедица: погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Ледяной дождь и гололедица: погода в Крыму на понедельник
В понедельник погода в Крыму ожидаются неблагоприятные погодные явления. Снег, местами сильный, метель и гололедица. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T00:01
2023-02-06T00:01
погода
крымская погода
общество
крым
новости крыма
симферополь
севастополь
керчь
ялта
алушта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122075543_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7b5eaf3a1fa597019318c48855aa89b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму ожидаются неблагоприятные погодные явления. Снег, местами сильный, метель и гололедица. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, метель, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем 0...-2.В Севастополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2 градуса.В Ялте и Алуште облачно, на протяжении суток ожидается дождь о снегом. Температура воздуха в ночью 0...+2, днем потеплеет +1...+3 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом в ночные часы и днем. Температура ночью будет опускаться до -2…-4 градусов, в дневные часы немного теплее -1…+1 градус.Прогноз на неделюРанее метеорологи предупреждали, что на протяжении недели столбики термометров будут опускаться до -8 градусов, ожидаются снегопады и метели. Похолодание продлится до 12 февраля, после этого потеплеет. Но в марте на полуостров вновь может вернуться волна холодов.
https://crimea.ria.ru/20230205/v-blizhayshie-chasy-na-krym-obrushitsya-ledyanoy-dozhd-sneg-i-shkval-1126793262.html
крым
симферополь
севастополь
керчь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122075543_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1b33d7bcc7e44615dfd37feb8f6284c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, крымская погода, общество, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, керчь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Ледяной дождь и гололедица: погода в Крыму на понедельник

В понедельник в Крыму ожидает мороз и ледяной дождь

00:01 06.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму ожидаются неблагоприятные погодные явления. Снег, местами сильный, метель и гололедица. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"В понедельник ветер северо-восточный до 15-20 м/с, местами порывы до 25-30 м/с. Температура воздуха ночью -6…-1 градус, днем -3…+2 градуса", - сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, метель, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем 0...-2.
В Севастополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2 градуса.
В Ялте и Алуште облачно, на протяжении суток ожидается дождь о снегом. Температура воздуха в ночью 0...+2, днем потеплеет +1...+3 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом в ночные часы и днем. Температура ночью будет опускаться до -2…-4 градусов, в дневные часы немного теплее -1…+1 градус.
Прогноз на неделю
Ранее метеорологи предупреждали, что на протяжении недели столбики термометров будут опускаться до -8 градусов, ожидаются снегопады и метели. Похолодание продлится до 12 февраля, после этого потеплеет. Но в марте на полуостров вновь может вернуться волна холодов.
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 17:16
В ближайшие часы на Крым обрушится ледяной дождь и снежный шквал
 
ПогодаКрымская погодаОбществоКрымНовости КрымаСимферопольСевастопольКерчьЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Ледяной дождь и гололедица: погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 6 февраля
20:59Главные новости и заявления дня: 5 февраля
20:38Две ракеты сбиты российской ПВО над Белгородской областью
20:12Островок доброты: как в Евпатории помогают детям с онкологией
19:08"Миссис Вселенной-2022" впервые стала представительница России
18:48В Крым идет настоящая зима с морозами и метелями - ФОБОС
18:03СБУ готовят провокации в Краматорске: взорвут больницу и онкодиспенсер
17:55ВСУ ударили по Курской области: повреждены дома и автомобиль
17:16В ближайшие часы на Крым обрушится ледяной дождь и снежный шквал
17:04В "Укрэнерго" предупредили о росте энергодефицита
16:28Арт-дуэли и наступление: Минобороны об успехах армии России на Украине
15:32Шесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНР
14:33В Евпатории пешеход переходил дорогу на "красный" и попал под колеса
13:08Арестович: ВСУ в скором времени ожидают неприятности на поле боя
12:04В Керченском проливе спасли судно и четверых моряков
11:32Как работает Керченская переправа в воскресенье 5 февраля
11:26Взрывы в Харькове и Харьковской области – что известно
10:30Без летальных исходов: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
09:44Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел в Запорожской области
Лента новостейМолния