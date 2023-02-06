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Какой сегодня праздник: 6 февраля - РИА Новости Крым, 05.02.2023
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Какой сегодня праздник: 6 февраля
Какой сегодня праздник: 6 февраля - РИА Новости Крым, 05.02.2023
Какой сегодня праздник: 6 февраля
Мир поздравляет барменов, на Ямайке поют песни Боба Марли, а в Новой Зеландии государственный праздник - День Вайтанги. А еще в этот день Елизавета II стала... РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-06T00:00
2023-02-05T21:05
общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Мир поздравляет барменов, на Ямайке поют песни Боба Марли, а в Новой Зеландии государственный праздник - День Вайтанги. А еще в этот день Елизавета II стала королевой Великобритании.Что празднуют в миреПрофессия бармена – нелегкий труд: спортсмен и психолог в комплексе - целый день на ногах, умение выслушать, а порой и угадать заказ гостя. Не случайно они удостоились своего праздника. Международный день бармена отмечается в День святого Аманда – покровителя виноделов, рестораторов и барменов.В Новой Зеландии - национальный День Вайтанги. В этот день в 1840 году на берегу реки Вайтанги между британцами и коренным народом острова - маори - был подписан договор. С целью защиты от французов Новая Зеландия переходила под управление Великобритании. Считается, что договор положил основу созданию государства Новая Зеландия.На Ямайке празднуют День рождения Боба Марли – известного исполнителя в стиле регги, который родился в 1945 году. С подачи Марли музыка регги прославилась во всем мире. Боб занимает 11 место в списке 50 лучших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.Также свой национальный праздник отмечает саамский народ, населяющий Норвегию, Швецию, Финляндию и север России.В Таджикистане – День милиции.Знаменательные событияВ 1643 году голландский мореплаватель Абел Тасман открыл архипелаг Фиджи, расположенный в юго-западной части Тихого океана.В 1865 году в Санкт-Петербурге ввели обычай отмечать полдень выстрелом из пушки: он производится со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.В 1952 году Елизавета II стала главой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 15 государств Содружества Наций.Кто родился6 февраля 1894 года родился грузинский режиссер театра и кино, народный артист СССР Михаил Чиаурели. Его характеризуют как всесторонне одаренную личность, сочетающую таланты актера, художника, скульптора и музыканта. Именно Чиаурели принадлежит первая скульптура Ленина в Грузии. Его самые известные режиссерские работы: "Хабарда", "Клятва", "Падение Берлина", "Незабываемый 1919-й".112 лет назад, в 1911 году на свет появился Рональд Рейган - 40-й президент США. До политической карьеры Рейган был актером. А президентом стал в 69 лет, в 1981 году. Он запомнился как "могильщик холодной войны" - в 1987-м он совместно с Михаилом Горбачевым подписал договор о ядерном разоружении.Также 6 февраля родились композитор и продюсер Игорь Матвиенко, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, солист группы "Чиж &amp; Co" Сергей Чиграков, солист группы "Король и Шут" Андрей Князев и другие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 6 февраля

Что празднуют в России и в мире в понедельник, 6 февраля

00:00 06.02.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк6 июня 2014. Королева Великобритании Елизавета II во время торжественной церемонии празднования 70-летия высадки союзников в Нормандии.
6 июня 2014. Королева Великобритании Елизавета II во время торжественной церемонии празднования 70-летия высадки союзников в Нормандии. - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Мир поздравляет барменов, на Ямайке поют песни Боба Марли, а в Новой Зеландии государственный праздник - День Вайтанги. А еще в этот день Елизавета II стала королевой Великобритании.

Что празднуют в мире

Профессия бармена – нелегкий труд: спортсмен и психолог в комплексе - целый день на ногах, умение выслушать, а порой и угадать заказ гостя. Не случайно они удостоились своего праздника. Международный день бармена отмечается в День святого Аманда – покровителя виноделов, рестораторов и барменов.
В Новой Зеландии - национальный День Вайтанги. В этот день в 1840 году на берегу реки Вайтанги между британцами и коренным народом острова - маори - был подписан договор. С целью защиты от французов Новая Зеландия переходила под управление Великобритании. Считается, что договор положил основу созданию государства Новая Зеландия.
На Ямайке празднуют День рождения Боба Марли – известного исполнителя в стиле регги, который родился в 1945 году. С подачи Марли музыка регги прославилась во всем мире. Боб занимает 11 место в списке 50 лучших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.
Также свой национальный праздник отмечает саамский народ, населяющий Норвегию, Швецию, Финляндию и север России.
В ТаджикистанеДень милиции.

Знаменательные события

В 1643 году голландский мореплаватель Абел Тасман открыл архипелаг Фиджи, расположенный в юго-западной части Тихого океана.
В 1865 году в Санкт-Петербурге ввели обычай отмечать полдень выстрелом из пушки: он производится со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
В 1952 году Елизавета II стала главой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 15 государств Содружества Наций.

Кто родился

6 февраля 1894 года родился грузинский режиссер театра и кино, народный артист СССР Михаил Чиаурели. Его характеризуют как всесторонне одаренную личность, сочетающую таланты актера, художника, скульптора и музыканта. Именно Чиаурели принадлежит первая скульптура Ленина в Грузии. Его самые известные режиссерские работы: "Хабарда", "Клятва", "Падение Берлина", "Незабываемый 1919-й".
112 лет назад, в 1911 году на свет появился Рональд Рейган - 40-й президент США. До политической карьеры Рейган был актером. А президентом стал в 69 лет, в 1981 году. Он запомнился как "могильщик холодной войны" - в 1987-м он совместно с Михаилом Горбачевым подписал договор о ядерном разоружении.
Также 6 февраля родились композитор и продюсер Игорь Матвиенко, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, солист группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков, солист группы "Король и Шут" Андрей Князев и другие.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Ледяной дождь и гололедица: погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 6 февраля
20:59Главные новости и заявления дня: 5 февраля
20:38Две ракеты сбиты российской ПВО над Белгородской областью
20:12Островок доброты: как в Евпатории помогают детям с онкологией
19:08"Миссис Вселенной-2022" впервые стала представительница России
18:48В Крым идет настоящая зима с морозами и метелями - ФОБОС
18:03СБУ готовят провокации в Краматорске: взорвут больницу и онкодиспенсер
17:55ВСУ ударили по Курской области: повреждены дома и автомобиль
17:16В ближайшие часы на Крым обрушится ледяной дождь и снежный шквал
17:04В "Укрэнерго" предупредили о росте энергодефицита
16:28Арт-дуэли и наступление: Минобороны об успехах армии России на Украине
15:32Шесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНР
14:33В Евпатории пешеход переходил дорогу на "красный" и попал под колеса
13:08Арестович: ВСУ в скором времени ожидают неприятности на поле боя
12:04В Керченском проливе спасли судно и четверых моряков
11:32Как работает Керченская переправа в воскресенье 5 февраля
11:26Взрывы в Харькове и Харьковской области – что известно
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