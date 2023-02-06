https://crimea.ria.ru/20230206/Kakoy-segodnya-prazdnik-6-fevralya_-1117923529.html

Какой сегодня праздник: 6 февраля

Какой сегодня праздник: 6 февраля - РИА Новости Крым, 05.02.2023

Какой сегодня праздник: 6 февраля

Мир поздравляет барменов, на Ямайке поют песни Боба Марли, а в Новой Зеландии государственный праздник - День Вайтанги. А еще в этот день Елизавета II стала... РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-06T00:00

2023-02-06T00:00

2023-02-05T21:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Мир поздравляет барменов, на Ямайке поют песни Боба Марли, а в Новой Зеландии государственный праздник - День Вайтанги. А еще в этот день Елизавета II стала королевой Великобритании.Что празднуют в миреПрофессия бармена – нелегкий труд: спортсмен и психолог в комплексе - целый день на ногах, умение выслушать, а порой и угадать заказ гостя. Не случайно они удостоились своего праздника. Международный день бармена отмечается в День святого Аманда – покровителя виноделов, рестораторов и барменов.В Новой Зеландии - национальный День Вайтанги. В этот день в 1840 году на берегу реки Вайтанги между британцами и коренным народом острова - маори - был подписан договор. С целью защиты от французов Новая Зеландия переходила под управление Великобритании. Считается, что договор положил основу созданию государства Новая Зеландия.На Ямайке празднуют День рождения Боба Марли – известного исполнителя в стиле регги, который родился в 1945 году. С подачи Марли музыка регги прославилась во всем мире. Боб занимает 11 место в списке 50 лучших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.Также свой национальный праздник отмечает саамский народ, населяющий Норвегию, Швецию, Финляндию и север России.В Таджикистане – День милиции.Знаменательные событияВ 1643 году голландский мореплаватель Абел Тасман открыл архипелаг Фиджи, расположенный в юго-западной части Тихого океана.В 1865 году в Санкт-Петербурге ввели обычай отмечать полдень выстрелом из пушки: он производится со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.В 1952 году Елизавета II стала главой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 15 государств Содружества Наций.Кто родился6 февраля 1894 года родился грузинский режиссер театра и кино, народный артист СССР Михаил Чиаурели. Его характеризуют как всесторонне одаренную личность, сочетающую таланты актера, художника, скульптора и музыканта. Именно Чиаурели принадлежит первая скульптура Ленина в Грузии. Его самые известные режиссерские работы: "Хабарда", "Клятва", "Падение Берлина", "Незабываемый 1919-й".112 лет назад, в 1911 году на свет появился Рональд Рейган - 40-й президент США. До политической карьеры Рейган был актером. А президентом стал в 69 лет, в 1981 году. Он запомнился как "могильщик холодной войны" - в 1987-м он совместно с Михаилом Горбачевым подписал договор о ядерном разоружении.Также 6 февраля родились композитор и продюсер Игорь Матвиенко, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, солист группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков, солист группы "Король и Шут" Андрей Князев и другие.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты