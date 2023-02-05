https://crimea.ria.ru/20230205/bez-letalnykh-iskhodov-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1126790691.html

Без летальных исходов: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

Без летальных исходов: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 05.02.2023

Без летальных исходов: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее медики выявили инфекцию у 81 человека. РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-05T10:30

2023-02-05T10:30

2023-02-05T10:30

коронавирус

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 55 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее медики выявили инфекцию у 81 человека.COVID-19 в КрымуЗа минувшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 551 положительный на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5418 человек.COVID в СевастополеВ городе за сутки выявлены 26 новых случаев COVID-19. Смертельных случаев от коронавируса не зарегистрировано.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 977 человек, выздоровели 95 200.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю на территории страны заболели коронавирусом 45,5 тысяч человек, что на 20 процентов больше, чем неделей ранее. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".Ситуация с ОРВИ и гриппом в Крыму и СевастополеКак сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, за минувшую неделю в регионе заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 10342 человека. Специалисты отметили рост заболеваемости на 9,6% в сравнении с неделей ранее. Эпидемический порог превышен на 62,8%. В результате более 50 классов в школах республики закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.В Севастополе число больных с респираторными инфекциями за неделю выросло на 3220 человек. Уровень эпидемического порога превышен на 29,4%, добавили в Роспотребнадзоре.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачок заболеваемости: COVID-сводка в Крыму и СевастополеВ России выявлен второй случай заболевания "кракеном"Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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