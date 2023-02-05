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Без летальных исходов: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 05.02.2023
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Без летальных исходов: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Без летальных исходов: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 05.02.2023
Без летальных исходов: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее медики выявили инфекцию у 81 человека. РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-05T10:30
2023-02-05T10:30
коронавирус
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 55 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее медики выявили инфекцию у 81 человека.COVID-19 в КрымуЗа минувшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 551 положительный на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5418 человек.COVID в СевастополеВ городе за сутки выявлены 26 новых случаев COVID-19. Смертельных случаев от коронавируса не зарегистрировано.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 977 человек, выздоровели 95 200.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю на территории страны заболели коронавирусом 45,5 тысяч человек, что на 20 процентов больше, чем неделей ранее. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".Ситуация с ОРВИ и гриппом в Крыму и СевастополеКак сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, за минувшую неделю в регионе заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 10342 человека. Специалисты отметили рост заболеваемости на 9,6% в сравнении с неделей ранее. Эпидемический порог превышен на 62,8%. В результате более 50 классов в школах республики закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.В Севастополе число больных с респираторными инфекциями за неделю выросло на 3220 человек. Уровень эпидемического порога превышен на 29,4%, добавили в Роспотребнадзоре.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачок заболеваемости: COVID-сводка в Крыму и СевастополеВ России выявлен второй случай заболевания "кракеном"Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
Без летальных исходов: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе немного снизилась заболеваемость COVID-19: выявлены 55 новых случаев

10:30 05.02.2023
 
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Шприц с насадкой-распылителем для назального введения вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 55 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее медики выявили инфекцию у 81 человека.

COVID-19 в Крыму

За минувшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 551 положительный на COVID-19.
"Госпитализировано 7 человек, с начала пандемии лечение в условиях стационара потребовалось 62 840 пациентам. За сутки выздоровели 14 человек, за весь период – 204 182", - сообщили в республиканском минздраве.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5418 человек.

COVID в Севастополе

В городе за сутки выявлены 26 новых случаев COVID-19. Смертельных случаев от коронавируса не зарегистрировано.
"В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписаны с выздоровлением четверо. В настоящее время стационарах находится 54 пациентов, в том числе 49 с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 977 человек, выздоровели 95 200.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю на территории страны заболели коронавирусом 45,5 тысяч человек, что на 20 процентов больше, чем неделей ранее. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".

Ситуация с ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе

Как сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, за минувшую неделю в регионе заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 10342 человека. Специалисты отметили рост заболеваемости на 9,6% в сравнении с неделей ранее. Эпидемический порог превышен на 62,8%. В результате более 50 классов в школах республики закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
В Севастополе число больных с респираторными инфекциями за неделю выросло на 3220 человек. Уровень эпидемического порога превышен на 29,4%, добавили в Роспотребнадзоре.
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