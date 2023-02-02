https://crimea.ria.ru/20230202/napadenie-na-dom-zhurnalistov-ria-novosti-v-frg--chto-izvestno-o-khode-dela-1126736213.html
Нападение на дом журналистов РИА Новости в ФРГ – что известно о ходе дела
Нападение на дом журналистов РИА Новости в ФРГ – что известно о ходе дела - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Нападение на дом журналистов РИА Новости в ФРГ – что известно о ходе дела
Прокуратура Берлина отказалась комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что силовики якобы задержали подозреваемого по делу о нападении на дом... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T15:18
2023-02-02T15:18
2023-02-02T15:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Берлина отказалась комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что силовики якобы задержали подозреваемого по делу о нападении на дом журналистов РИА Новости в мае прошлого года.Накануне Deutsche Welle* сообщила, что в Берлине задержан российский активист по подозрению в попытке поджога дома, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей. По информации СМИ, сейчас его содержат в одном из следственных изоляторов германской столицы.Нападение на дом журналистов РИА НовостиНападение на здание, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и их семьи, произошло 6 мая прошлого года. Одно из окон было разбито, а при осмотре территории в вентиляционной нише обнаружили канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство.По факту инцидента полиция ФРГ начала расследование. К делу также привлекли прокуратуру Берлина и отдел госбезопасности.Подозреваемый "засветился"Подозреваемого в нападении на дом в Берлине видели возле дома журналистов за несколько дней до происшествия, сообщил глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов.Тогда злоумышленника заметили в его машине около дома журналистов, и он показал одному из проходящих мимо сотрудников агентства неприличный жест."Еще ранее, третьего марта, он опубликовал в соцсетях наш адрес с призывом к "чеченским друзьям" запомнить "логово российской пропаганды". Мы заявили в полицию. Тогда пришел отказ в возбуждении дела, так как, по их мнению, прямых призывов к насилию там не было", — рассказал Феоктистов.Глава представительства медиагруппы также уточнил, что правоохранители не сообщают ему подробности хода дела. Что касается информации о задержании подозреваемого, то полиция также пока на связь не выходила.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миа "россия сегодня", германия, происшествия, берлин, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Берлина отказалась комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что силовики якобы задержали подозреваемого по делу о нападении на дом журналистов РИА Новости в мае прошлого года.
Накануне Deutsche Welle* сообщила, что в Берлине задержан российский активист по подозрению в попытке поджога дома, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей. По информации СМИ, сейчас его содержат в одном из следственных изоляторов германской столицы.
"Ввиду тайны следствия мы не даем никаких комментариев и информации по этому делу", - сообщил представитель прокуратуры Берлина в комментарии РИА Новости.
Нападение на дом журналистов РИА Новости
Нападение на здание, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и их семьи, произошло 6 мая прошлого года. Одно из окон было разбито, а при осмотре территории в вентиляционной нише обнаружили канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство.
По факту инцидента полиция ФРГ начала расследование. К делу также привлекли прокуратуру Берлина и отдел госбезопасности.
Подозреваемый "засветился"
Подозреваемого в нападении на дом в Берлине видели возле дома журналистов за несколько дней до происшествия, сообщил глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов.
"Этот товарищ был замечен около нашего дома за несколько дней, примерно за неделю до этого события. Это он. Это, предположительно, Дмитрий Баграш, который организовывал с тремя калеками палаточные городки за ЛГБТ, против (президента Владимира. — ред.) Путина", — сказал он.
Тогда злоумышленника заметили в его машине около дома журналистов, и он показал одному из проходящих мимо сотрудников агентства неприличный жест.
"Еще ранее, третьего марта, он опубликовал в соцсетях наш адрес с призывом к "чеченским друзьям" запомнить "логово российской пропаганды". Мы заявили в полицию. Тогда пришел отказ в возбуждении дела, так как, по их мнению, прямых призывов к насилию там не было", — рассказал Феоктистов.
Глава представительства медиагруппы также уточнил, что правоохранители не сообщают ему подробности хода дела. Что касается информации о задержании подозреваемого, то полиция также пока на связь не выходила.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.