https://crimea.ria.ru/20230202/napadenie-na-dom-zhurnalistov-ria-novosti-v-frg--chto-izvestno-o-khode-dela-1126736213.html

Нападение на дом журналистов РИА Новости в ФРГ – что известно о ходе дела

Нападение на дом журналистов РИА Новости в ФРГ – что известно о ходе дела - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Нападение на дом журналистов РИА Новости в ФРГ – что известно о ходе дела

Прокуратура Берлина отказалась комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что силовики якобы задержали подозреваемого по делу о нападении на дом... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T15:18

2023-02-02T15:18

2023-02-02T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Берлина отказалась комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что силовики якобы задержали подозреваемого по делу о нападении на дом журналистов РИА Новости в мае прошлого года.Накануне Deutsche Welle* сообщила, что в Берлине задержан российский активист по подозрению в попытке поджога дома, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей. По информации СМИ, сейчас его содержат в одном из следственных изоляторов германской столицы.Нападение на дом журналистов РИА НовостиНападение на здание, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и их семьи, произошло 6 мая прошлого года. Одно из окон было разбито, а при осмотре территории в вентиляционной нише обнаружили канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство.По факту инцидента полиция ФРГ начала расследование. К делу также привлекли прокуратуру Берлина и отдел госбезопасности.Подозреваемый "засветился"Подозреваемого в нападении на дом в Берлине видели возле дома журналистов за несколько дней до происшествия, сообщил глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов.Тогда злоумышленника заметили в его машине около дома журналистов, и он показал одному из проходящих мимо сотрудников агентства неприличный жест."Еще ранее, третьего марта, он опубликовал в соцсетях наш адрес с призывом к "чеченским друзьям" запомнить "логово российской пропаганды". Мы заявили в полицию. Тогда пришел отказ в возбуждении дела, так как, по их мнению, прямых призывов к насилию там не было", — рассказал Феоктистов.Глава представительства медиагруппы также уточнил, что правоохранители не сообщают ему подробности хода дела. Что касается информации о задержании подозреваемого, то полиция также пока на связь не выходила.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", германия, происшествия, берлин, в мире