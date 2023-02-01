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Завысили тариф в 30 раз: на работников "Севастопольгаз" завели дело
Завысили тариф в 30 раз: на работников "Севастопольгаз" завели дело - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Завысили тариф в 30 раз: на работников "Севастопольгаз" завели дело
Уголовное дело возбуждено по факту хищения денег у потребителей сотрудниками предприятия "Севастопольгаз". Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T15:15
2023-02-01T15:15
2023-02-01T15:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту хищения денег у потребителей сотрудниками предприятия "Севастопольгаз". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.Кроме того, заключенные предприятием с собственниками участков договоры должны были оформляться в трехстороннем порядке с привлечением регионального оператора, однако это условие соблюдено не было. Нарушения вскрылись в ходе прокурорской проверки. Сейчас следователи устанавливают круг потерпевших, сумму нанесенного ущерба и причастных к незаконной схеме лиц.В прокуратуре Севастополе уточнили, что тарифная ставка за подключение к сетям газораспределения, находящимся в собственности садовых товариществ, составляет от 2 087 до 2 881 рубля. Однако должностные лица предприятия "Севастопольгаз" при заключении договоров указали сумму, которая более чем в 30 раз превышает тариф – 72 423,10 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в села Севастополя придет газЛьготным категориям граждан в Севастополе проведут газ "под ключ"Главгосэкспертиза утвердила проект газопровода к поселку Кореиз на ЮБК
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Завысили тариф в 30 раз: на работников "Севастопольгаз" завели дело
СК: на сотрудников "Севастопольгаза" завели дело из-за завышения тарифа в 30 раз
15:15 01.02.2023 (обновлено: 15:17 01.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту хищения денег у потребителей сотрудниками предприятия "Севастопольгаз". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.
"Установлено, что сотрудники предприятия, используя неосведомленность владельцев участков садоводческих товариществ о размере платы за присоединение к газораспределительным сетям, склоняли их к заключению договоров о подключении по завышенным расценкам", - говорится в сообщении главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.
Кроме того, заключенные предприятием с собственниками участков договоры должны были оформляться в трехстороннем порядке с привлечением регионального оператора, однако это условие соблюдено не было. Нарушения вскрылись в ходе прокурорской проверки. Сейчас следователи устанавливают круг потерпевших, сумму нанесенного ущерба и причастных к незаконной схеме лиц.
В прокуратуре Севастополе уточнили, что тарифная ставка за подключение к сетям газораспределения, находящимся в собственности садовых товариществ, составляет от 2 087 до 2 881 рубля. Однако должностные лица предприятия "Севастопольгаз" при заключении договоров указали сумму, которая более чем в 30 раз превышает тариф – 72 423,10 рублей.
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