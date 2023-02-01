https://crimea.ria.ru/20230201/zavysili-tarif-v-30-raz-na-rabotnikov-sevastopolgaz-zaveli-delo-1126710064.html

Завысили тариф в 30 раз: на работников "Севастопольгаз" завели дело

Завысили тариф в 30 раз: на работников "Севастопольгаз" завели дело - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Завысили тариф в 30 раз: на работников "Севастопольгаз" завели дело

Уголовное дело возбуждено по факту хищения денег у потребителей сотрудниками предприятия "Севастопольгаз". Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T15:15

2023-02-01T15:15

2023-02-01T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту хищения денег у потребителей сотрудниками предприятия "Севастопольгаз". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.Кроме того, заключенные предприятием с собственниками участков договоры должны были оформляться в трехстороннем порядке с привлечением регионального оператора, однако это условие соблюдено не было. Нарушения вскрылись в ходе прокурорской проверки. Сейчас следователи устанавливают круг потерпевших, сумму нанесенного ущерба и причастных к незаконной схеме лиц.В прокуратуре Севастополе уточнили, что тарифная ставка за подключение к сетям газораспределения, находящимся в собственности садовых товариществ, составляет от 2 087 до 2 881 рубля. Однако должностные лица предприятия "Севастопольгаз" при заключении договоров указали сумму, которая более чем в 30 раз превышает тариф – 72 423,10 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в села Севастополя придет газЛьготным категориям граждан в Севастополе проведут газ "под ключ"Главгосэкспертиза утвердила проект газопровода к поселку Кореиз на ЮБК

https://crimea.ria.ru/20221201/programma-sotsialnoy-gazifikatsii-stala-bessrochnoy-1125629340.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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