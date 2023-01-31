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Непригодное жилье для сироты: в Крыму СК ищет виновных - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Непригодное жилье для сироты: в Крыму СК ищет виновных
Непригодное жилье для сироты: в Крыму СК ищет виновных - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Непригодное жилье для сироты: в Крыму СК ищет виновных
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц,, предоставивших сироте из Бахчисарайского района жилье ненадлежащего качества. РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T18:15
2023-01-31T18:15
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крымский следком
бахчисарайский район
закон и право
жилье
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц,, предоставивших сироте из Бахчисарайского района жилье ненадлежащего качества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Следователи провели процессуальную проверку информации из соцсетей о том, что сироте предоставили непригодный для жилья дом.По итогам проверки руководитель крымского главка СК Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту халатности чиновников при предоставлении гражданину из числа детей-сирот положенного по законодательству жилья ненадлежащего качества."Установлено, что в июне 2022 года администрация Бахчисарайского района предоставила сироте дом в селе Дубровка без центрального отопления и газификации, с дефектами стен и крыши, что противоречит федеральному законодательству", – говорится в сообщении.В рамках расследования уголовного дела сотрудники ведомства проверят законность процедуры закупки и передачи домовладения. Кроме того, установят личности чиновников, которые принимали решения по приобретению и передачи данного жилья.Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК РФ и руководства Главного следственного управления.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывшему мэру дали срок за плохой дом для сиротыРоссийские дети все чаще остаются сиротами при живых родителях - КлюеваРоссияне смогут усыновлять сирот Донбасса без гражданства РФ - Путин
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, бахчисарайский район, закон и право, жилье, новости крыма, крым
Непригодное жилье для сироты: в Крыму СК ищет виновных

Следком Крыма возбудил уголовное дело после выделения сироте непригодного для жизни дома

18:15 31.01.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымСледком и прокуратура в Крыму организовали проверку после публикации в сети информации о предоставлении сироте непригодного жилья
Следком и прокуратура в Крыму организовали проверку после публикации в сети информации о предоставлении сироте непригодного жилья
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц,, предоставивших сироте из Бахчисарайского района жилье ненадлежащего качества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи провели процессуальную проверку информации из соцсетей о том, что сироте предоставили непригодный для жилья дом.
По итогам проверки руководитель крымского главка СК Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту халатности чиновников при предоставлении гражданину из числа детей-сирот положенного по законодательству жилья ненадлежащего качества.
"Установлено, что в июне 2022 года администрация Бахчисарайского района предоставила сироте дом в селе Дубровка без центрального отопления и газификации, с дефектами стен и крыши, что противоречит федеральному законодательству", – говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела сотрудники ведомства проверят законность процедуры закупки и передачи домовладения. Кроме того, установят личности чиновников, которые принимали решения по приобретению и передачи данного жилья.
Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК РФ и руководства Главного следственного управления.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Крымский СледкомБахчисарайский районЗакон и правоЖильеНовости КрымаКрым
 
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