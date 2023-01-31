https://crimea.ria.ru/20230131/neprigodnoe-zhile-dlya-siroty-v-krymu-sk-ischet-vinovnykh-1126696836.html

Непригодное жилье для сироты: в Крыму СК ищет виновных

Непригодное жилье для сироты: в Крыму СК ищет виновных - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Непригодное жилье для сироты: в Крыму СК ищет виновных

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц,, предоставивших сироте из Бахчисарайского района жилье ненадлежащего качества. РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T18:15

2023-01-31T18:15

2023-01-31T18:15

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крымский следком

бахчисарайский район

закон и право

жилье

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц,, предоставивших сироте из Бахчисарайского района жилье ненадлежащего качества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Следователи провели процессуальную проверку информации из соцсетей о том, что сироте предоставили непригодный для жилья дом.По итогам проверки руководитель крымского главка СК Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту халатности чиновников при предоставлении гражданину из числа детей-сирот положенного по законодательству жилья ненадлежащего качества."Установлено, что в июне 2022 года администрация Бахчисарайского района предоставила сироте дом в селе Дубровка без центрального отопления и газификации, с дефектами стен и крыши, что противоречит федеральному законодательству", – говорится в сообщении.В рамках расследования уголовного дела сотрудники ведомства проверят законность процедуры закупки и передачи домовладения. Кроме того, установят личности чиновников, которые принимали решения по приобретению и передачи данного жилья.Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК РФ и руководства Главного следственного управления.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывшему мэру дали срок за плохой дом для сиротыРоссийские дети все чаще остаются сиротами при живых родителях - КлюеваРоссияне смогут усыновлять сирот Донбасса без гражданства РФ - Путин

бахчисарайский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, бахчисарайский район, закон и право, жилье, новости крыма, крым