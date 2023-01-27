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Плохой дом для сироты: чиновников Бахчисарая проверят на халатность
Плохой дом для сироты: чиновников Бахчисарая проверят на халатность - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Плохой дом для сироты: чиновников Бахчисарая проверят на халатность
Следком и прокуратура организовали проверку после публикации в сети информации о предоставлении сироте непригодного жилья. Об этом сообщают пресс-службы... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T11:21
2023-01-27T11:21
2023-01-27T11:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Крыму Следком и прокуратура организовали проверку после публикации в сети информации о предоставлении сироте непригодного жилья. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.Непригодное жильеПо информации из соцсетей, в июне 2021 года в Бахчисарайском районе Крыма чиновники предоставили сироте дом с текущей крышей, дефектами стен и без отопления. Позже должностные лица установили в доме электроотопление, после чего новому хозяину стали приходить "неподъемные" счета за свет. В этой связи Следком организовал процессуальную проверку.В ее рамках правоохранители проверят правдивость сообщений, осмотрят жилище и запросят у администрации документы о состоянии дома на момент передачи гражданину.Подключается прокуратураКак уточнили в прокуратуре Крыма, надзорное ведомство также со своей стороны инициировало проверку. "Для установления всех обстоятельств прокурор района Сергей Ермаков выехал в дом, который муниципалитет предоставил жителю региона. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка доводам, изложенным в информации, а также исполнению требований законодательства при распоряжении жильем и предоставлении его лицам льготной категории", - говорится в сообщении прокуратуры РК.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывшему мэру дали срок за плохой дом для сиротыРоссийские дети все чаще остаются сиротами при живых родителях - КлюеваРоссияне смогут усыновлять сирот Донбасса без гражданства РФ - Путин
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РИА Новости Крым
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новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, бахчисарайский район, прокуратура республики крым, крымский следком, жилье, общество, закон и право
Плохой дом для сироты: чиновников Бахчисарая проверят на халатность
Следком и прокуратура проверят чиновников Бахчисарая из-за ветхого жилья для сироты
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Крыму Следком и прокуратура организовали проверку после публикации в сети информации о предоставлении сироте непригодного жилья. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.
Непригодное жилье
По информации из соцсетей, в июне 2021 года в Бахчисарайском районе Крыма чиновники предоставили сироте дом с текущей крышей, дефектами стен и без отопления. Позже должностные лица установили в доме электроотопление, после чего новому хозяину стали приходить "неподъемные" счета за свет. В этой связи Следком организовал процессуальную проверку.
"Проверка проводится на предмет наличия в действиях должностных лиц признаков халатности", - уточнили в пресс-службе.
В ее рамках правоохранители проверят правдивость сообщений, осмотрят жилище и запросят у администрации документы о состоянии дома на момент передачи гражданину.
Подключается прокуратура
Как уточнили в прокуратуре Крыма, надзорное ведомство также со своей стороны инициировало проверку.
"Для установления всех обстоятельств прокурор района Сергей Ермаков выехал в дом, который муниципалитет предоставил жителю региона. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка доводам, изложенным в информации, а также исполнению требований законодательства при распоряжении жильем и предоставлении его лицам льготной категории", - говорится в сообщении прокуратуры РК.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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