https://crimea.ria.ru/20230127/plokhoy-dom-dlya-siroty-chinovnikov-bakhchisaraya-proveryat-na-khalatnost-1126615632.html

Плохой дом для сироты: чиновников Бахчисарая проверят на халатность

Плохой дом для сироты: чиновников Бахчисарая проверят на халатность - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Плохой дом для сироты: чиновников Бахчисарая проверят на халатность

Следком и прокуратура организовали проверку после публикации в сети информации о предоставлении сироте непригодного жилья. Об этом сообщают пресс-службы... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T11:21

2023-01-27T11:21

2023-01-27T11:21

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

бахчисарайский район

прокуратура республики крым

крымский следком

жилье

общество

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1b/1126615497_0:7:975:555_1920x0_80_0_0_aedf090eb9da693c24920be9251432c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Крыму Следком и прокуратура организовали проверку после публикации в сети информации о предоставлении сироте непригодного жилья. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.Непригодное жильеПо информации из соцсетей, в июне 2021 года в Бахчисарайском районе Крыма чиновники предоставили сироте дом с текущей крышей, дефектами стен и без отопления. Позже должностные лица установили в доме электроотопление, после чего новому хозяину стали приходить "неподъемные" счета за свет. В этой связи Следком организовал процессуальную проверку.В ее рамках правоохранители проверят правдивость сообщений, осмотрят жилище и запросят у администрации документы о состоянии дома на момент передачи гражданину.Подключается прокуратураКак уточнили в прокуратуре Крыма, надзорное ведомство также со своей стороны инициировало проверку. "Для установления всех обстоятельств прокурор района Сергей Ермаков выехал в дом, который муниципалитет предоставил жителю региона. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка доводам, изложенным в информации, а также исполнению требований законодательства при распоряжении жильем и предоставлении его лицам льготной категории", - говорится в сообщении прокуратуры РК.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывшему мэру дали срок за плохой дом для сиротыРоссийские дети все чаще остаются сиротами при живых родителях - КлюеваРоссияне смогут усыновлять сирот Донбасса без гражданства РФ - Путин

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, бахчисарайский район, прокуратура республики крым, крымский следком, жилье, общество, закон и право