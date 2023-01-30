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Снежный циклон в Крыму: прогноз погоды на понедельник - РИА Новости Крым, 29.01.2023
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Снежный циклон в Крыму: прогноз погоды на понедельник
Снежный циклон в Крыму: прогноз погоды на понедельник - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Снежный циклон в Крыму: прогноз погоды на понедельник
В понедельник погоду в Крыму будет определять циклон: повсеместно пройдут осадки, преимущественно - мокрый снег, снег, местами сильный. В отдельных пунктах... РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-30T00:01
2023-01-29T20:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять циклон: повсеместно пройдут осадки, преимущественно - мокрый снег, снег, местами сильный. В отдельных пунктах ожидается туман, гололед, гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, мокрый снег, днем мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами туман, гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +1...+3.В Севастополе облачно. Ночью и утром осадки (дождь со снегом), днем без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +2…+4.В Ялте и Алуште облачно, ночью и днем ожидается дождь со снегом. температура воздуха в ночные часы составит +1...+3 градуса, днем будет +3...+5.В Евпатории, Судаке и Феодосии также будет идти дождь со снегом. Ночью 0...+2, днем +2...+4. Предупреждение МЧСПо данным крымского главка МЧС, 30 января существует большая вероятность нарушений в работе паромной переправы, поскольку в Керченском проливе ожидается туман и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.Кроме того, высоки риски происшествий с маломерными судами в акваториях Черного и Азовского морей. Также из-за гололедицы вероятно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики, а из-за ветра - опасность возникновения пожаров на дачных участках, падения деревьев, рекламных щитов.На отдельных реках Крыма ожидается незначительное колебание уровней воды. В этой связи спасатели предупреждают о возможных подтоплениях пониженных участков местности.Также прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня в горных и предгорных районах, в том числе Южного берега Крыма. Такую вероятность связывают с возможными локальными оползнями и обвалами.Читайте также на РИА Новости Крым: На Крым надвигается черноморская депрессияКрымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю веснуОпасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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Снежный циклон в Крыму: прогноз погоды на понедельник

В понедельник в Крыму мокрый снег и гололед

00:01 30.01.2023
 
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Колесо автомобиля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять циклон: повсеместно пройдут осадки, преимущественно - мокрый снег, снег, местами сильный. В отдельных пунктах ожидается туман, гололед, гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, 30 января местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +6, днем +1…6, в горах 0…-5°", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, мокрый снег, днем мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами туман, гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +1...+3.
В Севастополе облачно. Ночью и утром осадки (дождь со снегом), днем без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +2…+4.
В Ялте и Алуште облачно, ночью и днем ожидается дождь со снегом. температура воздуха в ночные часы составит +1...+3 градуса, днем будет +3...+5.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также будет идти дождь со снегом. Ночью 0...+2, днем +2...+4.

Предупреждение МЧС

По данным крымского главка МЧС, 30 января существует большая вероятность нарушений в работе паромной переправы, поскольку в Керченском проливе ожидается туман и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Кроме того, высоки риски происшествий с маломерными судами в акваториях Черного и Азовского морей. Также из-за гололедицы вероятно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики, а из-за ветра - опасность возникновения пожаров на дачных участках, падения деревьев, рекламных щитов.
На отдельных реках Крыма ожидается незначительное колебание уровней воды. В этой связи спасатели предупреждают о возможных подтоплениях пониженных участков местности.
Также прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня в горных и предгорных районах, в том числе Южного берега Крыма. Такую вероятность связывают с возможными локальными оползнями и обвалами.
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17:07Опасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромов
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