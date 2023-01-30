https://crimea.ria.ru/20230130/snezhnyy-tsiklon-v-krymu-prognoz-pogody-na-ponedelnik-1126658980.html

Снежный циклон в Крыму: прогноз погоды на понедельник

Снежный циклон в Крыму: прогноз погоды на понедельник - РИА Новости Крым, 29.01.2023

Снежный циклон в Крыму: прогноз погоды на понедельник

В понедельник погоду в Крыму будет определять циклон: повсеместно пройдут осадки, преимущественно - мокрый снег, снег, местами сильный. В отдельных пунктах... РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-30T00:01

2023-01-30T00:01

2023-01-29T20:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять циклон: повсеместно пройдут осадки, преимущественно - мокрый снег, снег, местами сильный. В отдельных пунктах ожидается туман, гололед, гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, мокрый снег, днем мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами туман, гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +1...+3.В Севастополе облачно. Ночью и утром осадки (дождь со снегом), днем без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +2…+4.В Ялте и Алуште облачно, ночью и днем ожидается дождь со снегом. температура воздуха в ночные часы составит +1...+3 градуса, днем будет +3...+5.В Евпатории, Судаке и Феодосии также будет идти дождь со снегом. Ночью 0...+2, днем +2...+4. Предупреждение МЧСПо данным крымского главка МЧС, 30 января существует большая вероятность нарушений в работе паромной переправы, поскольку в Керченском проливе ожидается туман и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.Кроме того, высоки риски происшествий с маломерными судами в акваториях Черного и Азовского морей. Также из-за гололедицы вероятно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики, а из-за ветра - опасность возникновения пожаров на дачных участках, падения деревьев, рекламных щитов.На отдельных реках Крыма ожидается незначительное колебание уровней воды. В этой связи спасатели предупреждают о возможных подтоплениях пониженных участков местности.Также прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня в горных и предгорных районах, в том числе Южного берега Крыма. Такую вероятность связывают с возможными локальными оползнями и обвалами.Читайте также на РИА Новости Крым: На Крым надвигается черноморская депрессияКрымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю веснуОпасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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