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Умер создатель "Кота Леопольда" Вячеслав Назарук - РИА Новости Крым, 29.01.2023
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Умер создатель "Кота Леопольда" Вячеслав Назарук
Умер создатель "Кота Леопольда" Вячеслав Назарук - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Умер создатель "Кота Леопольда" Вячеслав Назарук
Мультипликатор, художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший персонажей кота Леопольда и Мамонтенка, умер на 82-м году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор... РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T18:09
2023-01-29T18:09
утраты
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россия
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вячеслав назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Мультипликатор, художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший персонажей кота Леопольда и Мамонтенка, умер на 82-м году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков, передает ТАСС.Прощание с художником, состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.Советский и российский художник-мультипликатор, художник-постановщик, живописец, скульптор Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года. Окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (сейчас Московский педагогический государственный университет, МГПУ). Был художником-постановщиком студии "Мульттелефильм" творческого объединения "Экран" Гостелерадио СССР. Создал такие образы как Крошка енот, кот Леопольд и Мамонтенок. Назарук также известен как книжный иллюстратор и живописец, его авторству принадлежит серия полотен, посвященных русской истории. Среди них "Ледовое побоище" и триптих - "Слово о полку Игореве".В 1985 году за серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде художник был удостоен Госпремии СССР.
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утраты, культура, россия, общество, вячеслав назарук
Умер создатель "Кота Леопольда" Вячеслав Назарук

Умер создатель образов кота Леопольда и Мамотенка Вячеслав Назарук

18:09 29.01.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкХудожник Вячеслав Назарук
Художник Вячеслав Назарук - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Мультипликатор, художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший персонажей кота Леопольда и Мамонтенка, умер на 82-м году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков, передает ТАСС.
"28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и мн.др. Вячеслав Назарук", - написал Капков на своей странице в соцсетях.
Прощание с художником, состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.
Советский и российский художник-мультипликатор, художник-постановщик, живописец, скульптор Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года. Окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (сейчас Московский педагогический государственный университет, МГПУ). Был художником-постановщиком студии "Мульттелефильм" творческого объединения "Экран" Гостелерадио СССР. Создал такие образы как Крошка енот, кот Леопольд и Мамонтенок. Назарук также известен как книжный иллюстратор и живописец, его авторству принадлежит серия полотен, посвященных русской истории. Среди них "Ледовое побоище" и триптих - "Слово о полку Игореве".
В 1985 году за серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде художник был удостоен Госпремии СССР.
 
УтратыКультураРоссияОбществоВячеслав Назарук
 
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