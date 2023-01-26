https://crimea.ria.ru/20230126/unichtozheny-khranilischa-topliva-i-boepripasov-poteri-vsu-za-sutki-1126600757.html

Уничтожены хранилища топлива и боеприпасов: потери ВСУ за сутки

Уничтожены хранилища топлива и боеприпасов: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Уничтожены хранилища топлива и боеприпасов: потери ВСУ за сутки

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли более 150 военнослужащих на пяти направлениях боестолкновений в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T14:37

2023-01-26T14:37

2023-01-26T14:38

сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. За сутки Вооруженные силы Украины потеряли более 150 военнослужащих на пяти направлениях боестолкновений в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.Ударами российской армии также уничтожены хранилища военной техники, боеприпасов и топлива.На Купянском направлении Западная группировка войск из артиллерии нанесла удар по скоплениям живой силы 14 и 92 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В результате уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап и гаубица Д-20, добавили в ведомстве.На Красно-Лиманском фронте нанесено поражение подразделениям 25 воздушно-десантной и 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. За сутки противник лишился двух боевых бронированных машин и четырех артиллерийских систем производства США М-777.На Херсонском направлении уничтожены три гаубицы Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", а также две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. Также в районах населенных пунктов Дудчаны, Токаревка Херсонской области и Червоногригоровка Днепропетровской области поражены четыре склада с боеприпасами ВСУ. В районе города Очаков Николаевской области разбита радиолокационная станция зенитного-ракетного комплекса С-300.Кроме того, сбиты два самолета Су-25 и противорадиолокационная ракета HARM, уничтожено восемь украинских беспилотников, перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS.Всего с начала спецоперации уничтожены: 379 самолетов, 204 вертолета, 2 956 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 634 танка и другие боевые бронированные машины, 990 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 921 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 8 180 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направленииС миру по танку: кто отправит Киеву Abrams и LeopardКрымский батальон "Ливадия" уже находится на линии фронта – Балицкий

https://crimea.ria.ru/20230125/sily-rossii-prodvinulis-v-artemovske--kiev-brosaet-rezerv-v-marinku-1126573109.html

https://crimea.ria.ru/20230124/v-minoborony-nazvali-poteri-vsu-pri-nastuplenii-armii-rossii-v-donbasse-1126555599.html

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, херсонская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости