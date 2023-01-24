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Молодость и амбиции: чем живут современные студенты? - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Молодость и амбиции: чем живут современные студенты?
Молодость и амбиции: чем живут современные студенты? - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Молодость и амбиции: чем живут современные студенты?
РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T11:00
2023-01-24T11:55
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. Пресс-конференция "Молодость и амбиции: чем живут современные студенты?"Сегодняшний студент разительно отличается от студента двадцатилетней давности. Современное поколение прагматично, реалистично и нацелено на практику. Но одно остается неизменным: для многих студенческие годы являются самым ярким периодом в жизни.Участники:— студент Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета им. Вернадского Эльвис ИЗМАИЛОВ;— проректор по воспитательной и социальной работе Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Нияз ФАЗЫЛОВ;— председатель студенческого совета обучающихся Крымского инженерно-педагогического университета, член Совета обучающихся при Минобрнауки РФ Максим ПОДШИБЯКИН.
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РИА Новости Крым
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пресс-центр, фото

Молодость и амбиции: чем живут современные студенты?

11:00 24.01.2023 (обновлено: 11:55 24.01.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. Пресс-конференция "Молодость и амбиции: чем живут современные студенты?"
Сегодняшний студент разительно отличается от студента двадцатилетней давности. Современное поколение прагматично, реалистично и нацелено на практику. Но одно остается неизменным: для многих студенческие годы являются самым ярким периодом в жизни.

Какие они, нынешние студенты, и что думают о своем положении? С какими трудностями сталкиваются? Как проводят внеучебное время? Насколько широки возможности для дальнейшего трудоустройства? Какие традиции и приметы связаны с Днем студента?

Участники:
— студент Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета им. Вернадского Эльвис ИЗМАИЛОВ;
— проректор по воспитательной и социальной работе Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Нияз ФАЗЫЛОВ;
— председатель студенческого совета обучающихся Крымского инженерно-педагогического университета, член Совета обучающихся при Минобрнауки РФ Максим ПОДШИБЯКИН.
© РИА Новости Крым . Марина БородинаПресс-конференция "Молодость и амбиции: чем живут современные студенты"
Пресс-конференция Молодость и амбиции: чем живут современные студенты
1 из 4
Пресс-конференция "Молодость и амбиции: чем живут современные студенты"
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
© РИА Новости Крым . Марина БородинаПроректор по воспитательной и социальной работе Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Нияз Фазылов
Проректор по воспитательной и социальной работе Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Нияз Фазылов
2 из 4
Проректор по воспитательной и социальной работе Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Нияз Фазылов
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
© РИА Новости Крым . Марина БородинаСтудент Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета им. Вернадского Эльвис Измаилов
Студент Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета им. Вернадского Эльвис Измаилов
3 из 4
Студент Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета им. Вернадского Эльвис Измаилов
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
© РИА Новости Крым . Марина БородинаПредседатель студенческого совета обучающихся Крымского инженерно-педагогического университета, член Совета обучающихся при Минобрнауки РФ Максим Подшибякин
Председатель студенческого совета обучающихся Крымского инженерно-педагогического университета, член Совета обучающихся при Минобрнауки РФ Максим Подшибякин
4 из 4
Председатель студенческого совета обучающихся Крымского инженерно-педагогического университета, член Совета обучающихся при Минобрнауки РФ Максим Подшибякин
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
Пресс-центр
 
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