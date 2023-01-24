Молодость и амбиции: чем живут современные студенты?
11:00 24.01.2023 (обновлено: 11:55 24.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. Пресс-конференция "Молодость и амбиции: чем живут современные студенты?"
Сегодняшний студент разительно отличается от студента двадцатилетней давности. Современное поколение прагматично, реалистично и нацелено на практику. Но одно остается неизменным: для многих студенческие годы являются самым ярким периодом в жизни.
Какие они, нынешние студенты, и что думают о своем положении? С какими трудностями сталкиваются? Как проводят внеучебное время? Насколько широки возможности для дальнейшего трудоустройства? Какие традиции и приметы связаны с Днем студента?
Участники:
— студент Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета им. Вернадского Эльвис ИЗМАИЛОВ;
— проректор по воспитательной и социальной работе Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Нияз ФАЗЫЛОВ;
— председатель студенческого совета обучающихся Крымского инженерно-педагогического университета, член Совета обучающихся при Минобрнауки РФ Максим ПОДШИБЯКИН.
© РИА Новости Крым . Марина БородинаПресс-конференция "Молодость и амбиции: чем живут современные студенты"
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Пресс-конференция "Молодость и амбиции: чем живут современные студенты"
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
© РИА Новости Крым . Марина БородинаПроректор по воспитательной и социальной работе Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Нияз Фазылов
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Проректор по воспитательной и социальной работе Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Нияз Фазылов
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
© РИА Новости Крым . Марина БородинаСтудент Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета им. Вернадского Эльвис Измаилов
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Студент Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета им. Вернадского Эльвис Измаилов
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
© РИА Новости Крым . Марина БородинаПредседатель студенческого совета обучающихся Крымского инженерно-педагогического университета, член Совета обучающихся при Минобрнауки РФ Максим Подшибякин
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Председатель студенческого совета обучающихся Крымского инженерно-педагогического университета, член Совета обучающихся при Минобрнауки РФ Максим Подшибякин
© РИА Новости Крым . Марина Бородина