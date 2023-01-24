https://crimea.ria.ru/20230124/molodost-i-ambitsii-chem-zhivut-sovremennye-studenty-1126489111.html

Молодость и амбиции: чем живут современные студенты?

Молодость и амбиции: чем живут современные студенты? - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Молодость и амбиции: чем живут современные студенты?

РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T11:00

2023-01-24T11:00

2023-01-24T11:55

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. Пресс-конференция "Молодость и амбиции: чем живут современные студенты?"Сегодняшний студент разительно отличается от студента двадцатилетней давности. Современное поколение прагматично, реалистично и нацелено на практику. Но одно остается неизменным: для многих студенческие годы являются самым ярким периодом в жизни.Участники:— студент Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета им. Вернадского Эльвис ИЗМАИЛОВ;— проректор по воспитательной и социальной работе Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Нияз ФАЗЫЛОВ;— председатель студенческого совета обучающихся Крымского инженерно-педагогического университета, член Совета обучающихся при Минобрнауки РФ Максим ПОДШИБЯКИН.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, фото