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Автобус столкнулся с авто в Краснодарском крае: десять пострадавших - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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Автобус столкнулся с авто в Краснодарском крае: десять пострадавших
Автобус столкнулся с авто в Краснодарском крае: десять пострадавших - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Автобус столкнулся с авто в Краснодарском крае: десять пострадавших
Десять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Краснодарском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Главное... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T11:39
2023-01-22T11:39
краснодарский край
происшествия
дтп
общество
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Десять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Краснодарском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Главное управление МВД России по Краснодарскому краю."В Славянске-на-Кубани автомобиль Nissan столкнулся с автобусом. В результате аварии пострадали 10 человек", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что автомобиль выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущества автобусу, который двигался по главной.В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили десять человек. По предварительным данным, госпитализация потребовалась четырем пассажирам автобуса. Еще шестерым была оказана разовая медицинская помощь, добавили в краевом МВД.В пятницу, 20 января, рейсовый пассажирский автобус врезался в дерево и бетонную стену в Каменск-Шахтинском Ростовской области. По предварительным данным, водитель потерял сознание за рулем. В результате 13 человек получили травмы, из них четверых взрослых и трех детей госпитализировали в состоянии средней тяжести в городскую больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человекЖесткое ДТП с маршруткой на Ставрополье: есть погибшие и раненыеВо Владимирской области поезд врезался в пассажирский автобус, есть погибшие
https://crimea.ria.ru/20230119/zhenschina-popala-pod-kolesa-mikroavtobusa-na-trasse-yalta--sevastopol-1126472376.html
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РИА Новости Крым
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96
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краснодарский край, происшествия, дтп, общество, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Автобус столкнулся с авто в Краснодарском крае: десять пострадавших

В Славянске-на-Кубани при столкновении автобуса и легкового авто пострадали 10 человек

11:39 22.01.2023
 
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюВ Славянске-на-Кубани при столкновении автобуса и легкового авто пострадали 10 человек
В Славянске-на-Кубани при столкновении автобуса и легкового авто пострадали 10 человек
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Десять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Краснодарском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Главное управление МВД России по Краснодарскому краю.
"В Славянске-на-Кубани автомобиль Nissan столкнулся с автобусом. В результате аварии пострадали 10 человек", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что автомобиль выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущества автобусу, который двигался по главной.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 12:01
Женщина попала под колеса микроавтобуса на трассе Ялта – Севастополь
В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили десять человек. По предварительным данным, госпитализация потребовалась четырем пассажирам автобуса. Еще шестерым была оказана разовая медицинская помощь, добавили в краевом МВД.
В пятницу, 20 января, рейсовый пассажирский автобус врезался в дерево и бетонную стену в Каменск-Шахтинском Ростовской области. По предварительным данным, водитель потерял сознание за рулем. В результате 13 человек получили травмы, из них четверых взрослых и трех детей госпитализировали в состоянии средней тяжести в городскую больницу.
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Краснодарский крайПроисшествияДТПОбществоНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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