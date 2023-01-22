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Какой сегодня праздник: 22 января - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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Какой сегодня праздник: 22 января
Какой сегодня праздник: 22 января - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Какой сегодня праздник: 22 января
Россияне отмечают День авиации войск ПВО, на Украине – День соборности, а в Польше поздравляют дедушек. Также дата является днем рождения попкорна, а свое... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T00:00
2023-01-22T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Россияне отмечают День авиации войск ПВО, на Украине – День соборности, а в Польше поздравляют дедушек. Также дата является днем рождения попкорна, а свое 88-летие празднует знаменитая российская актриса Валентина Талызина.Что празднуют в РоссииСтрана поздравляет военнослужащих авиационных войск ПВО. В настоящее время эта структура войск реорганизована в воздушно-космические силы РФ, однако праздник остался. Его история берет начало с 1942 года, после издания приказа Наркомата Обороны СССР о создании в структуре ПВО нового рода войск – авиации ПВО.Чем дата важна для других странНакануне в Польше отмечали День бабушки, сегодня - очередь дедушек. Традиционно поляки в этот день собираются семьями, а маленькие и взрослые внуки поздравляют своих дедушек.Знаменательные событияВ 1506 году в Ватикане была создана служба швейцарских гвардейцев, которая с тех пор охраняет понтификов и резиденцию Папы Римского.22 января 1630 года считается Днем рождения попкорна. Лакомство появилось в Мексике в XVI веке. А через век о нем узнали англичане, когда южноамериканские аборигены вручили им мешок попкорна.Кто родился22 января 1788 года родился английский поэт-романтик Джордж Гордон Байрон, покоривший читающую публику Европы "мрачным эгоизмом". Лейтмотив лирики Байрона - одиночество и чужеродность окружающему миру. Среди известных поэм поэта: "Паломничество Чайльд Гарольда", "Шильонский узник", "Манфред" и "Дон Жуан".В 1904 году на свет появился советский детский писатель Аркадий Гайдар. Его мировоззрение сформировалось в годы войн – гражданской и Первой мировой. С 14 лет Аркадий служил в Красной армии, а в 17 стал командиром полка. Но из-за контузии покинул службу и стал писать книги для детей. Из-под его пера вышли "Тимур и его команда", "Чук и Гек", "Судьба барабанщика", "Военная тайна".88 лет исполняется знаменитой российской актрисе Валентине Талызиной. Лучшими ее работами считаются Алевтина в "Зигзаге удачи", Валя в "Иронии судьбы, или С легким паром!", Людмила Ивановна в "Афоне". А еще Талызина озвучила маму дяди Федора в "Простоквашино".Также 22 января родились российский актер и продюсер Леонид Ярмольник, американская актриса Дайан Лейн, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат и другие.
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РИА Новости Крым
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общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, россия, культура, украина, польша
Какой сегодня праздник: 22 января

Что празднуют в России и в мире 22 января

00:00 22.01.2023
 
© Фото: pixabay.comПопкорн
Попкорн
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Россияне отмечают День авиации войск ПВО, на Украине – День соборности, а в Польше поздравляют дедушек. Также дата является днем рождения попкорна, а свое 88-летие празднует знаменитая российская актриса Валентина Талызина.

Что празднуют в России

Страна поздравляет военнослужащих авиационных войск ПВО. В настоящее время эта структура войск реорганизована в воздушно-космические силы РФ, однако праздник остался. Его история берет начало с 1942 года, после издания приказа Наркомата Обороны СССР о создании в структуре ПВО нового рода войск – авиации ПВО.

Чем дата важна для других стран

Накануне в Польше отмечали День бабушки, сегодня - очередь дедушек. Традиционно поляки в этот день собираются семьями, а маленькие и взрослые внуки поздравляют своих дедушек.

Знаменательные события

В 1506 году в Ватикане была создана служба швейцарских гвардейцев, которая с тех пор охраняет понтификов и резиденцию Папы Римского.
22 января 1630 года считается Днем рождения попкорна. Лакомство появилось в Мексике в XVI веке. А через век о нем узнали англичане, когда южноамериканские аборигены вручили им мешок попкорна.

Кто родился

22 января 1788 года родился английский поэт-романтик Джордж Гордон Байрон, покоривший читающую публику Европы "мрачным эгоизмом". Лейтмотив лирики Байрона - одиночество и чужеродность окружающему миру. Среди известных поэм поэта: "Паломничество Чайльд Гарольда", "Шильонский узник", "Манфред" и "Дон Жуан".
В 1904 году на свет появился советский детский писатель Аркадий Гайдар. Его мировоззрение сформировалось в годы войн – гражданской и Первой мировой. С 14 лет Аркадий служил в Красной армии, а в 17 стал командиром полка. Но из-за контузии покинул службу и стал писать книги для детей. Из-под его пера вышли "Тимур и его команда", "Чук и Гек", "Судьба барабанщика", "Военная тайна".
88 лет исполняется знаменитой российской актрисе Валентине Талызиной. Лучшими ее работами считаются Алевтина в "Зигзаге удачи", Валя в "Иронии судьбы, или С легким паром!", Людмила Ивановна в "Афоне". А еще Талызина озвучила маму дяди Федора в "Простоквашино".
Также 22 января родились российский актер и продюсер Леонид Ярмольник, американская актриса Дайан Лейн, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат и другие.
 
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