https://crimea.ria.ru/20230121/sposobnosti-k-sportu-zalozheny-v-genakh---uchenye-izobreli-test-1126497479.html

Способности к спорту заложены в генах - ученые изобрели тест

Способности к спорту заложены в генах - ученые изобрели тест - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Способности к спорту заложены в генах - ученые изобрели тест

В Дальневосточном федеральном университете начала работать программа генетического тестирования "Генетика спорта", позволяющая выяснить, к каким видам спорта... РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T09:23

2023-01-21T09:23

2023-01-21T09:23

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Симферополь, 21 янв – РИА Новости Крым. В Дальневосточном федеральном университете начала работать программа генетического тестирования "Генетика спорта", позволяющая выяснить, к каким видам спорта предрасположен тот или иной человек, сообщает пресс-служба ДВФУ.Ученые утверждают, что тестирование покажет, каким видом спорта лучше заниматься ребенку и есть ли у него необходимые генетические задатки.Программа, разработанная ДВФУ, исследует мутации в генах, отвечающих за структуру мышц и энергообмен. Полученные результаты позволят как профессиональным спортсменам, так и людям, заботящимся о своем здоровье, построить индивидуальный план тренировок.Генетический анализ спортивных возможностей человека проводит лаборатория ДНК-диагностики ДВФУ. Он займет 1-2 дня, а его результаты можно использовать всю жизнь, подчеркнули в пресс-службе университета.Также читайте на РИА Новости Крым:Страсть к сладкому у россиян вызвана мутациями генов – ученыеПричина акне кроется в генетике – британские ученыеВ КФУ рассказали об успехах в разработке вакцины от рака

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, спорт, наука и технологии, образование в россии