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Способности к спорту заложены в генах - ученые изобрели тест
Способности к спорту заложены в генах - ученые изобрели тест - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Способности к спорту заложены в генах - ученые изобрели тест
В Дальневосточном федеральном университете начала работать программа генетического тестирования "Генетика спорта", позволяющая выяснить, к каким видам спорта... РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T09:23
2023-01-21T09:23
2023-01-21T09:23
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Симферополь, 21 янв – РИА Новости Крым. В Дальневосточном федеральном университете начала работать программа генетического тестирования "Генетика спорта", позволяющая выяснить, к каким видам спорта предрасположен тот или иной человек, сообщает пресс-служба ДВФУ.Ученые утверждают, что тестирование покажет, каким видом спорта лучше заниматься ребенку и есть ли у него необходимые генетические задатки.Программа, разработанная ДВФУ, исследует мутации в генах, отвечающих за структуру мышц и энергообмен. Полученные результаты позволят как профессиональным спортсменам, так и людям, заботящимся о своем здоровье, построить индивидуальный план тренировок.Генетический анализ спортивных возможностей человека проводит лаборатория ДНК-диагностики ДВФУ. Он займет 1-2 дня, а его результаты можно использовать всю жизнь, подчеркнули в пресс-службе университета.Также читайте на РИА Новости Крым:Страсть к сладкому у россиян вызвана мутациями генов – ученыеПричина акне кроется в генетике – британские ученыеВ КФУ рассказали об успехах в разработке вакцины от рака
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новости, общество, спорт, наука и технологии, образование в россии
Способности к спорту заложены в генах - ученые изобрели тест
Ученые научились выявлять спортивные задатки
Симферополь, 21 янв – РИА Новости Крым.
В Дальневосточном федеральном университете начала работать программа
генетического тестирования "Генетика спорта", позволяющая выяснить, к каким видам спорта предрасположен тот или иной человек, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Ученые утверждают, что тестирование покажет, каким видом спорта лучше заниматься ребенку и есть ли у него необходимые генетические задатки.
Программа, разработанная ДВФУ, исследует мутации в генах, отвечающих за структуру мышц и энергообмен. Полученные результаты позволят как профессиональным спортсменам, так и людям, заботящимся о своем здоровье, построить индивидуальный план тренировок.
Генетический анализ спортивных возможностей человека проводит лаборатория ДНК-диагностики ДВФУ. Он займет 1-2 дня, а его результаты можно использовать всю жизнь, подчеркнули в пресс-службе университета.
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