https://crimea.ria.ru/20230119/sovmestnyy-brifing-lavrova-i-glavy-mid-belarusi-v-minske-translyatsiya-1126477339.html

Совместный брифинг Лаврова и главы МИД Беларуси в Минске. Трансляция

Совместный брифинг Лаврова и главы МИД Беларуси в Минске. Трансляция - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Совместный брифинг Лаврова и главы МИД Беларуси в Минске. Трансляция

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск. РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T15:22

2023-01-19T15:22

2023-01-19T15:22

сергей лавров

белоруссия

политика

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

министерство иностранных дел рф (мид рф)

прямая трансляция

сергей алейник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск.Глава внешнеполитического ведомства принял участие в совместном заседании коллегии МИД двух стран.Помимо этого Лавров провел переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейниковым, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

белоруссия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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