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Совместный брифинг Лаврова и главы МИД Беларуси в Минске. Трансляция
Совместный брифинг Лаврова и главы МИД Беларуси в Минске. Трансляция - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Совместный брифинг Лаврова и главы МИД Беларуси в Минске. Трансляция
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск. РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T15:22
2023-01-19T15:22
2023-01-19T15:22
сергей лавров
белоруссия
политика
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
министерство иностранных дел рф (мид рф)
прямая трансляция
сергей алейник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск.Глава внешнеполитического ведомства принял участие в совместном заседании коллегии МИД двух стран.Помимо этого Лавров провел переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейниковым, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Совместный брифинг Лаврова и главы МИД Беларуси в Минске. Трансляция
Совместный брифинг главы МИД России Сергея Лаврова и его белорусского коллеги в Минске