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Совместный брифинг Лаврова и главы МИД Беларуси в Минске. Трансляция - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Совместный брифинг Лаврова и главы МИД Беларуси в Минске. Трансляция
Совместный брифинг Лаврова и главы МИД Беларуси в Минске. Трансляция - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Совместный брифинг Лаврова и главы МИД Беларуси в Минске. Трансляция
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск. РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T15:22
2023-01-19T15:22
сергей лавров
белоруссия
политика
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
министерство иностранных дел рф (мид рф)
прямая трансляция
сергей алейник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск.Глава внешнеполитического ведомства принял участие в совместном заседании коллегии МИД двух стран.Помимо этого Лавров провел переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейниковым, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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сергей лавров, белоруссия, политика, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, министерство иностранных дел рф (мид рф), прямая трансляция, сергей алейник, видео
Совместный брифинг Лаврова и главы МИД Беларуси в Минске. Трансляция

Совместный брифинг главы МИД России Сергея Лаврова и его белорусского коллеги в Минске

15:22 19.01.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск.
Глава внешнеполитического ведомства принял участие в совместном заседании коллегии МИД двух стран.
Помимо этого Лавров провел переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейниковым, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
 
Сергей ЛавровБелоруссияПолитикаПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Прямая трансляцияСергей Алейник
 
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