https://crimea.ria.ru/20230116/v-minoborony-rasskazali-o-poteryakh-vsu-v-zone-spetsoperatsii-za-sutki-1126418390.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне спецоперации за сутки
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 16.01.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации за минувшие сутки составили около 200 человек убитыми, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T15:33
2023-01-16T15:33
2023-01-16T15:36
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации за минувшие сутки составили около 200 человек убитыми, сообщили в Минобороны России."На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке ведомства.На Красно-Лиманском направлении артиллерия Центрального военного округа нанесла удар по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Терны Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 75 солдат противника, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями ВДВ продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 50 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер и восемь автомобилей."На Южно-Донецком направлении подразделениями Восточного военного округа нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Степовое Запорожской области и 108-й бригаде территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселка ДНР. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа", - добавили в МО РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танковАрмия России разбомбила ангар с украинской техникой в Запорожской областиУдары по ВСУ в Донбассе: сколько военных потерял противник
https://crimea.ria.ru/20230115/putin-vyskazalsya-o-khode-spetsoperatsii-na-ukraine-1126405112.html
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, донецкая народная республика (днр)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Минобороны: за прошедшие сутки ВСУ потеряли около 200 человек в зоне спецоперации
15:33 16.01.2023 (обновлено: 15:36 16.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации за минувшие сутки составили около 200 человек убитыми, сообщили в Минобороны России.
"На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке ведомства.
На Красно-Лиманском направлении артиллерия Центрального военного округа нанесла удар по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Терны Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 75 солдат противника, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.
На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями ВДВ продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 50 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер и восемь автомобилей.
"На Южно-Донецком направлении подразделениями Восточного военного округа нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Степовое Запорожской области и 108-й бригаде территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселка ДНР. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа", - добавили в МО РФ.
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