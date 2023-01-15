https://crimea.ria.ru/20230115/sila-v-pochkakh-urolog-nazval-shest-pravil-dlya-podderzhaniya-zdorovya-1126380311.html

Сила в почках: уролог назвал шесть правил для поддержания здоровья

Сила в почках: уролог назвал шесть правил для поддержания здоровья - РИА Новости Крым, 15.01.2023

Сила в почках: уролог назвал шесть правил для поддержания здоровья

Почки – один из главных, но недооцененных органов в организме человека. Они выполняют множество функций регуляции артериального давления до защиты от инфекций... РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T19:19

2023-01-15T19:19

2023-01-15T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Почки – один из главных, но недооцененных органов в организме человека. Они выполняют множество функций регуляции артериального давления до защиты от инфекций половых путей и тяжелой интоксикации. Шесть правил для сохранения здоровья почек перечислил врач уролог-андролог, кандидат медицинских наук Станислав Сосновский.Он напомнил, что почки очищают кровь от токсичных для организма веществ. При их повреждении, снижается способность органа к фильтрации. В лучшем случае человека ждет хроническая болезнь почек, а в худшем – отказ органа и регулярный диализ, то есть искусственное выведение продуктов жизнедеятельности и жидкости.Кроме того, специалист отметил, что навредить почкам могут травмы, инфекции, нарушения кровообращения и осложнения при хронических заболеваниях, переедание и слабая физическая активность. Вместе с тем, лучшим методом профилактики остается регулярное наблюдение у врача и сдача анализа мочи.В заключении Сосновский перечислил несколько простых правил, которые помогут поддерживать нормальную работу почек и хорошее самочувствие. Так, он рекомендует:- отказаться от консервированных продуктов, пищевых добавок и полуфабрикатов,- включить в рацион свежие овощи и богатые белком натуральные продукты и пить не менее 1,5 литров чистой воды в день,- важен полноценный 7-8 часовой сон, - следует придерживаться умеренной физической активности, выполняя хотя бы ежедневную 20-минутную зарядку, - и последнее: отказаться от алкоголя и никотина.Ранее гастроэнтеролог рассказал, какие продукты категорически нельзя есть натощак.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, зож, здравоохранение в россии