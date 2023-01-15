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Сила в почках: уролог назвал шесть правил для поддержания здоровья - РИА Новости Крым, 15.01.2023
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Сила в почках: уролог назвал шесть правил для поддержания здоровья
Сила в почках: уролог назвал шесть правил для поддержания здоровья - РИА Новости Крым, 15.01.2023
Сила в почках: уролог назвал шесть правил для поддержания здоровья
Почки – один из главных, но недооцененных органов в организме человека. Они выполняют множество функций регуляции артериального давления до защиты от инфекций... РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T19:19
2023-01-15T19:19
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Почки – один из главных, но недооцененных органов в организме человека. Они выполняют множество функций регуляции артериального давления до защиты от инфекций половых путей и тяжелой интоксикации. Шесть правил для сохранения здоровья почек перечислил врач уролог-андролог, кандидат медицинских наук Станислав Сосновский.Он напомнил, что почки очищают кровь от токсичных для организма веществ. При их повреждении, снижается способность органа к фильтрации. В лучшем случае человека ждет хроническая болезнь почек, а в худшем – отказ органа и регулярный диализ, то есть искусственное выведение продуктов жизнедеятельности и жидкости.Кроме того, специалист отметил, что навредить почкам могут травмы, инфекции, нарушения кровообращения и осложнения при хронических заболеваниях, переедание и слабая физическая активность. Вместе с тем, лучшим методом профилактики остается регулярное наблюдение у врача и сдача анализа мочи.В заключении Сосновский перечислил несколько простых правил, которые помогут поддерживать нормальную работу почек и хорошее самочувствие. Так, он рекомендует:- отказаться от консервированных продуктов, пищевых добавок и полуфабрикатов,- включить в рацион свежие овощи и богатые белком натуральные продукты и пить не менее 1,5 литров чистой воды в день,- важен полноценный 7-8 часовой сон, - следует придерживаться умеренной физической активности, выполняя хотя бы ежедневную 20-минутную зарядку, - и последнее: отказаться от алкоголя и никотина.Ранее гастроэнтеролог рассказал, какие продукты категорически нельзя есть натощак.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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общество, здоровье, зож, здравоохранение в россии
Сила в почках: уролог назвал шесть правил для поддержания здоровья

Уролог Сосновский рассказал, как избежать хронической болезни почек

19:19 15.01.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦентр гемодиализа в Москве
Центр гемодиализа в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Почки – один из главных, но недооцененных органов в организме человека. Они выполняют множество функций регуляции артериального давления до защиты от инфекций половых путей и тяжелой интоксикации. Шесть правил для сохранения здоровья почек перечислил врач уролог-андролог, кандидат медицинских наук Станислав Сосновский.
Он напомнил, что почки очищают кровь от токсичных для организма веществ. При их повреждении, снижается способность органа к фильтрации. В лучшем случае человека ждет хроническая болезнь почек, а в худшем – отказ органа и регулярный диализ, то есть искусственное выведение продуктов жизнедеятельности и жидкости.
Кроме того, специалист отметил, что навредить почкам могут травмы, инфекции, нарушения кровообращения и осложнения при хронических заболеваниях, переедание и слабая физическая активность. Вместе с тем, лучшим методом профилактики остается регулярное наблюдение у врача и сдача анализа мочи.
"Первые изменения можно заметить по отклонению в уровне тех или иных показателей. Врач смотрит в анализах количество лейкоцитов и эритроцитов, белка, глюкозы, в биохимическом исследовании оценивает уровень мочевины и креатинина, количество ионов", - со ссылкой на эксперта пишет издание "Доктор Питер".
В заключении Сосновский перечислил несколько простых правил, которые помогут поддерживать нормальную работу почек и хорошее самочувствие. Так, он рекомендует:
- отказаться от консервированных продуктов, пищевых добавок и полуфабрикатов,
- включить в рацион свежие овощи и богатые белком натуральные продукты и пить не менее 1,5 литров чистой воды в день,
- важен полноценный 7-8 часовой сон,
- следует придерживаться умеренной физической активности, выполняя хотя бы ежедневную 20-минутную зарядку,
- и последнее: отказаться от алкоголя и никотина.
Ранее гастроэнтеролог рассказал, какие продукты категорически нельзя есть натощак.
 
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