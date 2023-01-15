https://crimea.ria.ru/20230115/krymskiy-most-polnostyu-zakroyut-dlya-mashin-vo-vtornik-1126404139.html

Крымский мост полностью закроют для машин во вторник

Крымский мост полностью закроют для машин во вторник - РИА Новости Крым, 15.01.2023

Крымский мост полностью закроют для машин во вторник

Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь ограничат 17 января в связи с ремонтными работами на автодорожной части. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T12:31

2023-01-15T12:31

2023-01-15T12:31

крымский мост

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь ограничат 17 января в связи с ремонтными работами на автодорожной части. Об этом сообщили в Минтрансе России.Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании поездок в Крым и на материковую часть России.Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на сегодняшний день на объекте завершили надвижку второго пролета по левой стороне автомобильной части. По его словам, закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны. В следующем месяце все четыре новых пролета займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам.

https://crimea.ria.ru/20230114/khusnullin-rasskazal-o-tempakh-remonta-krymskogo-mosta-1126398111.html

крымский мост

крым

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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