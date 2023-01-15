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Крымский мост полностью закроют для машин во вторник
Крымский мост полностью закроют для машин во вторник - РИА Новости Крым, 15.01.2023
Крымский мост полностью закроют для машин во вторник
Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь ограничат 17 января в связи с ремонтными работами на автодорожной части. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T12:31
2023-01-15T12:31
2023-01-15T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь ограничат 17 января в связи с ремонтными работами на автодорожной части. Об этом сообщили в Минтрансе России.Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании поездок в Крым и на материковую часть России.Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на сегодняшний день на объекте завершили надвижку второго пролета по левой стороне автомобильной части. По его словам, закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны. В следующем месяце все четыре новых пролета займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам.
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крымский мост, крым, кубань, транспорт, новости, новости крыма
Крымский мост полностью закроют для машин во вторник
Автодорожную часть Крымского моста 17 января закроют для транспорта на пять часов