https://crimea.ria.ru/20230114/yarchayshaya-zvezda-teatralnogo-nebosklona-rossiya-skorbit-po-churikovoy-1126400646.html
Ярчайшая звезда театрального небосклона: Россия скорбит по Чуриковой
Ярчайшая звезда театрального небосклона: Россия скорбит по Чуриковой - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Ярчайшая звезда театрального небосклона: Россия скорбит по Чуриковой
Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким скончавшейся в субботу актрисы Инны Чуриковой. Об этом сообщил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T16:48
2023-01-14T16:48
2023-01-14T16:48
утраты
россия
владимир путин (политик)
культура
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким скончавшейся в субботу актрисы Инны Чуриковой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни. О смерти сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.Политики, артисты и известные общественные деятели скорбят об уходе артистки. Они назвали смерть Чуриковой невосполнимой утратой для миллионов людей, которые искренне любили ее творчество.Невероятный талант и всенародное признание Чуриковой вспоминает и депутат Госдумы, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко, которая за свою артистическую карьеру снялась более чем в 60 фильмах.Актер театра и кино, депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал смерть Инны Чуриковой страшной потерей для искусства.Образы, созданные Инной Чуриковой, будут жить очень долго, выразил уверенность кинорежиссер Карен Шахназаров.Прощание с Инной Чуриковой состоится в театре "Ленком" во вторник. Похоронят народную артистку на Троекуровском кладбище.
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РИА Новости Крым
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утраты, россия, владимир путин (политик), культура, общество
Ярчайшая звезда театрального небосклона: Россия скорбит по Чуриковой
Россия скорбит о смерти Инны Чуриковой: известные люди вспоминают народную артистку
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким скончавшейся в субботу актрисы Инны Чуриковой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась
в субботу на 80-м году жизни. О смерти сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
"Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким скончавшейся актрисы Инны Чуриковой", - сказал Песков.
Политики, артисты и известные общественные деятели скорбят об уходе артистки. Они назвали смерть Чуриковой невосполнимой утратой для миллионов людей, которые искренне любили ее творчество.
"Яркая, невероятно талантливая и харизматичная, ее многогранное творчество по праву завоевало непререкаемое признание среди коллег. Ее уникальное мастерство и обаяние пленяло каждого, кто хоть раз видел ее на сцене или на экране", — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Невероятный талант и всенародное признание Чуриковой вспоминает и депутат Госдумы, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко, которая за свою артистическую карьеру снялась более чем в 60 фильмах.
"Чурикова была ярчайшей звездой на нашем небосклоне - и театральном и кинематографическом. Недавно только ее вспоминала, ее замечательный фильм "В огне брода нет", - сказала Драпеко.
Актер театра и кино, депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал смерть Инны Чуриковой страшной потерей для искусства.
"Страшная потеря для нашего искусства... Я имел честь с Инной Михайловной играть", - сказал Певцов в комментарии РИА Новости.
Образы, созданные Инной Чуриковой, будут жить очень долго, выразил уверенность кинорежиссер Карен Шахназаров.
"Так что, конечно, эта утрата, она такая, незаменимая. Действительно незаменимая. Я уверен, что ее образы, которые она создала, они будут очень долго жить, она создала много потрясающих образов в кино и в театре. Ну, соболезнования всем, Глебу Анатольевичу Панфилову, ее супругу, и всем близким ее. Да и всем зрителям, Чурикову не заменишь", - сказал Шахназаров.
Прощание с Инной Чуриковой состоится в театре "Ленком" во вторник. Похоронят народную артистку на Троекуровском кладбище.