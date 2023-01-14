https://crimea.ria.ru/20230114/yarchayshaya-zvezda-teatralnogo-nebosklona-rossiya-skorbit-po-churikovoy-1126400646.html

Ярчайшая звезда театрального небосклона: Россия скорбит по Чуриковой

Ярчайшая звезда театрального небосклона: Россия скорбит по Чуриковой - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Ярчайшая звезда театрального небосклона: Россия скорбит по Чуриковой

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким скончавшейся в субботу актрисы Инны Чуриковой. Об этом сообщил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T16:48

2023-01-14T16:48

2023-01-14T16:48

утраты

россия

владимир путин (политик)

культура

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким скончавшейся в субботу актрисы Инны Чуриковой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни. О смерти сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.Политики, артисты и известные общественные деятели скорбят об уходе артистки. Они назвали смерть Чуриковой невосполнимой утратой для миллионов людей, которые искренне любили ее творчество.Невероятный талант и всенародное признание Чуриковой вспоминает и депутат Госдумы, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко, которая за свою артистическую карьеру снялась более чем в 60 фильмах.Актер театра и кино, депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал смерть Инны Чуриковой страшной потерей для искусства.Образы, созданные Инной Чуриковой, будут жить очень долго, выразил уверенность кинорежиссер Карен Шахназаров.Прощание с Инной Чуриковой состоится в театре "Ленком" во вторник. Похоронят народную артистку на Троекуровском кладбище.

https://crimea.ria.ru/20230114/umerla-inna-churikova-1126399304.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, россия, владимир путин (политик), культура, общество