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Умерла Инна Чурикова - РИА Новости Крым, 14.01.2023
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Умерла Инна Чурикова
Умерла Инна Чурикова - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Умерла Инна Чурикова
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом со ссылкой на директора "Ленкома" Марка Варшавера сообщает ТАСС. РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T15:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом со ссылкой на директора "Ленкома" Марка Варшавера сообщает ТАСС.По словам Варшавера, прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" во вторник, 17 января.Инна Чурикова - советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".В 15 лет начала участвовать в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре имени Станиславского. После окончания школы попыталась поступить в Высшее театральное училище имени Щепкина, но попытка оказалась неудачной. Затем она пробовала поступить в студию МХАТ, но также не вышло. И только с третьего раза была зачислена в театральное училище имени Щукина.За свою яркую карьеру снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Наиболее известные роли - в "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Идиот", "Ширли-мырли".
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РИА Новости Крым
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утраты, культура, россия, общество, инна чурикова, кино
Умерла Инна Чурикова

Умерла Народная артистка СССР Инна Чурикова - директор "Ленкома"

15:02 14.01.2023 (обновлено: 15:15 14.01.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом со ссылкой на директора "Ленкома" Марка Варшавера сообщает ТАСС.
"Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице", - сказал собеседник агентства.
По словам Варшавера, прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" во вторник, 17 января.
Инна Чурикова - советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
В 15 лет начала участвовать в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре имени Станиславского. После окончания школы попыталась поступить в Высшее театральное училище имени Щепкина, но попытка оказалась неудачной. Затем она пробовала поступить в студию МХАТ, но также не вышло. И только с третьего раза была зачислена в театральное училище имени Щукина.
За свою яркую карьеру снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Наиболее известные роли - в "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Идиот", "Ширли-мырли".
 
УтратыКультураРоссияОбществоИнна ЧуриковаКино
 
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