https://crimea.ria.ru/20230114/umerla-inna-churikova-1126399304.html

Умерла Инна Чурикова

Умерла Инна Чурикова - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Умерла Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом со ссылкой на директора "Ленкома" Марка Варшавера сообщает ТАСС. РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T15:02

2023-01-14T15:02

2023-01-14T15:15

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инна чурикова

кино

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом со ссылкой на директора "Ленкома" Марка Варшавера сообщает ТАСС.По словам Варшавера, прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" во вторник, 17 января.Инна Чурикова - советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".В 15 лет начала участвовать в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре имени Станиславского. После окончания школы попыталась поступить в Высшее театральное училище имени Щепкина, но попытка оказалась неудачной. Затем она пробовала поступить в студию МХАТ, но также не вышло. И только с третьего раза была зачислена в театральное училище имени Щукина.За свою яркую карьеру снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Наиболее известные роли - в "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Идиот", "Ширли-мырли".

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, культура, россия, общество, инна чурикова, кино