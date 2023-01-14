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Умерла Инна Чурикова
Умерла Инна Чурикова - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Умерла Инна Чурикова
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом со ссылкой на директора "Ленкома" Марка Варшавера сообщает ТАСС. РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T15:02
2023-01-14T15:02
2023-01-14T15:15
утраты
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общество
инна чурикова
кино
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом со ссылкой на директора "Ленкома" Марка Варшавера сообщает ТАСС.По словам Варшавера, прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" во вторник, 17 января.Инна Чурикова - советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".В 15 лет начала участвовать в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре имени Станиславского. После окончания школы попыталась поступить в Высшее театральное училище имени Щепкина, но попытка оказалась неудачной. Затем она пробовала поступить в студию МХАТ, но также не вышло. И только с третьего раза была зачислена в театральное училище имени Щукина.За свою яркую карьеру снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Наиболее известные роли - в "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Идиот", "Ширли-мырли".
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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утраты, культура, россия, общество, инна чурикова, кино
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом со ссылкой на директора "Ленкома" Марка Варшавера сообщает ТАСС.
"Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице", - сказал собеседник агентства.
По словам Варшавера, прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" во вторник, 17 января.
Инна Чурикова - советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
В 15 лет начала участвовать в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре имени Станиславского. После окончания школы попыталась поступить в Высшее театральное училище имени Щепкина, но попытка оказалась неудачной. Затем она пробовала поступить в студию МХАТ, но также не вышло. И только с третьего раза была зачислена в театральное училище имени Щукина.
За свою яркую карьеру снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Наиболее известные роли - в "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Идиот", "Ширли-мырли".