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Главные события и заявления дня: 14 января - РИА Новости Крым, 14.01.2023
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Главные события и заявления дня: 14 января
Главные события и заявления дня: 14 января - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Главные события и заявления дня: 14 января
Серия взрывов в Киеве, Харькове и ряде областей Украины, отбитые ракетные атаки на Мелитополь и Брянск, смерть легендарной народной артистки России Инны... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T18:30
2023-01-14T18:30
новости
крым
инна чурикова
ск рф (следственный комитет российской федерации)
сво
украина
брянская область
мелитополь
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Серия взрывов в Киеве, Харькове и ряде областей Украины, отбитые ракетные атаки на Мелитополь и Брянск, смерть легендарной народной артистки России Инны Чуриковой, предостережение Турции о провале мирного плана по Украине, а также реакция Следкома на застройку Ялты. Обо всех главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Ушла легендаНародная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни. О смерти сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким актрисы. Политики, артисты и известные общественные деятели назвали смерть Чуриковой невосполнимой утратой для миллионов людей, которые искренне любили ее творчество.Серии взрывов по всей УкраинеВзрывы прогремели в субботу в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Винницкой, Хмельницкой, Киевской и других областях Украины. Первый удар был нанесен утром, тогда власти Киевской области сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры.Вторая волна взрывов прогремела ближе к вечеру. По информации украинских властей и местных СМИ, удары зафиксированы в Кривом Роге, Днепропетровске, Приднепровске и других городах. После взрывов в Харькове обесточено большинство районов, остановлено метро. Аварийные отключения электроэнергии также введены в Черкасской, Винницкой и Одесской областях."Враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей. Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу проходить в укрытие. По всей стране используется разгрузка энергосистемы, поэтому водятся ограничения электроснабжения", - сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко.Сбитые ракеты ВСУ над Брянском и МелитополемВ Брянской области системы ПВО отразили ракетную атаку со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ракетная атака отбита и над Мелитополем. Утром системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили несколько ракет, выпущенных с позиций ВСУ в направлении, где нет военных объектов. Гражданская инфраструктура не пострадала.Предостережение ТурцииОфициальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что любой мирный план по Украине обернется провалом без учета мнения России, но участвовать в урегулировании ситуации также должны Европа и США.Следком взялся за ЯлтуСледователи выясняют обстоятельства самовольной застройки зданий на территории поселка Ливадия на Южном берегу Крыма, а также законность сделок с недвижимым имуществом бывших санаториев "Красный маяк", "Юность", "Пионер" и земельными участками, на которых они расположены.В аккаунты социальных сетей СК России обратились местные жители с рядом проблемных вопросов, которые на протяжении длительного времени оставались нерешенными. Руководитель крымского следственного управления Владимир Терентьев принял несколько инициативных групп, с которыми в настоящее время тесно работают следователи.
https://crimea.ria.ru/20230114/yarchayshaya-zvezda-teatralnogo-nebosklona-rossiya-skorbit-po-churikovoy-1126400646.html
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крым
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новости, крым, инна чурикова, ск рф (следственный комитет российской федерации), сво, украина, брянская область, мелитополь, турция
Главные события и заявления дня: 14 января

Главные события и заявления субботы, 14 января

18:30 14.01.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВечер памяти Н. Караченцова в театре "Ленком"
Вечер памяти Н. Караченцова в театре Ленком - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Серия взрывов в Киеве, Харькове и ряде областей Украины, отбитые ракетные атаки на Мелитополь и Брянск, смерть легендарной народной артистки России Инны Чуриковой, предостережение Турции о провале мирного плана по Украине, а также реакция Следкома на застройку Ялты. Обо всех главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ушла легенда

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни. О смерти сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким актрисы. Политики, артисты и известные общественные деятели назвали смерть Чуриковой невосполнимой утратой для миллионов людей, которые искренне любили ее творчество.
"Яркая, невероятно талантливая и харизматичная, ее многогранное творчество по праву завоевало непререкаемое признание среди коллег. Ее уникальное мастерство и обаяние пленяло каждого, кто хоть раз видел ее на сцене или на экране", — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Умерла Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
16:48
Ярчайшая звезда театрального небосклона: Россия скорбит по Чуриковой

Серии взрывов по всей Украине

Взрывы прогремели в субботу в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Винницкой, Хмельницкой, Киевской и других областях Украины. Первый удар был нанесен утром, тогда власти Киевской области сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры.
Вторая волна взрывов прогремела ближе к вечеру. По информации украинских властей и местных СМИ, удары зафиксированы в Кривом Роге, Днепропетровске, Приднепровске и других городах. После взрывов в Харькове обесточено большинство районов, остановлено метро. Аварийные отключения электроэнергии также введены в Черкасской, Винницкой и Одесской областях.
"Враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей. Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу проходить в укрытие. По всей стране используется разгрузка энергосистемы, поэтому водятся ограничения электроснабжения", - сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко.
Результат атаки российского беспилотника в Киевской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
17:32
Новая волна взрывов в городах Украины – что известно

Сбитые ракеты ВСУ над Брянском и Мелитополем

В Брянской области системы ПВО отразили ракетную атаку со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня системы противовоздушной обороны ВС РФ отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета "Точка У". Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы", - проинформировал он.
Ракетная атака отбита и над Мелитополем. Утром системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили несколько ракет, выпущенных с позиций ВСУ в направлении, где нет военных объектов. Гражданская инфраструктура не пострадала.

Предостережение Турции

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что любой мирный план по Украине обернется провалом без учета мнения России, но участвовать в урегулировании ситуации также должны Европа и США.
"Стороны сядут в итоге за стол переговоров после того, как понесут большие потери, будут переживать так называемую усталость от войны. Поэтому мы говорим, что решение должно вырабатываться не только между Украиной и Россией, ее руководством, но и при участии США и Европы. Любой мирный план, который не будет включать Россию, не будет успешен, обернется провалом", - заявил Калын.

Следком взялся за Ялту

Следователи выясняют обстоятельства самовольной застройки зданий на территории поселка Ливадия на Южном берегу Крыма, а также законность сделок с недвижимым имуществом бывших санаториев "Красный маяк", "Юность", "Пионер" и земельными участками, на которых они расположены.
В аккаунты социальных сетей СК России обратились местные жители с рядом проблемных вопросов, которые на протяжении длительного времени оставались нерешенными. Руководитель крымского следственного управления Владимир Терентьев принял несколько инициативных групп, с которыми в настоящее время тесно работают следователи.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 10:13
Следком проверит сообщения о застройке парка в Алупке
 
НовостиКрымИнна ЧуриковаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)СВОУкраинаБрянская областьМелитопольТурция
 
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