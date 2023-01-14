https://crimea.ria.ru/20230114/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-14-yanvarya-1126401949.html

Главные события и заявления дня: 14 января

Главные события и заявления дня: 14 января - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Главные события и заявления дня: 14 января

Серия взрывов в Киеве, Харькове и ряде областей Украины, отбитые ракетные атаки на Мелитополь и Брянск, смерть легендарной народной артистки России Инны... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T18:30

2023-01-14T18:30

2023-01-14T18:30

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крым

инна чурикова

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Серия взрывов в Киеве, Харькове и ряде областей Украины, отбитые ракетные атаки на Мелитополь и Брянск, смерть легендарной народной артистки России Инны Чуриковой, предостережение Турции о провале мирного плана по Украине, а также реакция Следкома на застройку Ялты. Обо всех главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Ушла легендаНародная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни. О смерти сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким актрисы. Политики, артисты и известные общественные деятели назвали смерть Чуриковой невосполнимой утратой для миллионов людей, которые искренне любили ее творчество.Серии взрывов по всей УкраинеВзрывы прогремели в субботу в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Винницкой, Хмельницкой, Киевской и других областях Украины. Первый удар был нанесен утром, тогда власти Киевской области сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры.Вторая волна взрывов прогремела ближе к вечеру. По информации украинских властей и местных СМИ, удары зафиксированы в Кривом Роге, Днепропетровске, Приднепровске и других городах. После взрывов в Харькове обесточено большинство районов, остановлено метро. Аварийные отключения электроэнергии также введены в Черкасской, Винницкой и Одесской областях."Враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей. Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу проходить в укрытие. По всей стране используется разгрузка энергосистемы, поэтому водятся ограничения электроснабжения", - сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко.Сбитые ракеты ВСУ над Брянском и МелитополемВ Брянской области системы ПВО отразили ракетную атаку со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ракетная атака отбита и над Мелитополем. Утром системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили несколько ракет, выпущенных с позиций ВСУ в направлении, где нет военных объектов. Гражданская инфраструктура не пострадала.Предостережение ТурцииОфициальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что любой мирный план по Украине обернется провалом без учета мнения России, но участвовать в урегулировании ситуации также должны Европа и США.Следком взялся за ЯлтуСледователи выясняют обстоятельства самовольной застройки зданий на территории поселка Ливадия на Южном берегу Крыма, а также законность сделок с недвижимым имуществом бывших санаториев "Красный маяк", "Юность", "Пионер" и земельными участками, на которых они расположены.В аккаунты социальных сетей СК России обратились местные жители с рядом проблемных вопросов, которые на протяжении длительного времени оставались нерешенными. Руководитель крымского следственного управления Владимир Терентьев принял несколько инициативных групп, с которыми в настоящее время тесно работают следователи.

https://crimea.ria.ru/20230114/yarchayshaya-zvezda-teatralnogo-nebosklona-rossiya-skorbit-po-churikovoy-1126400646.html

https://crimea.ria.ru/20230114/novaya-volna-vzryvov-v-gorodakh-ukrainy--chto-izvestno-1126401149.html

https://crimea.ria.ru/20230109/sledkom-proverit-soobscheniya-o-zastroyke-parka-v-alupke-1126303899.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, инна чурикова, ск рф (следственный комитет российской федерации), сво, украина, брянская область, мелитополь, турция