https://crimea.ria.ru/20230113/rekord-po-platezham-ustanovlen-pod-novyy-god-v-mobilnom-prilozhenii-rnkb-1126383715.html

Рекорд по платежам установлен под Новый год в мобильном приложении РНКБ

Рекорд по платежам установлен под Новый год в мобильном приложении РНКБ - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Рекорд по платежам установлен под Новый год в мобильном приложении РНКБ

Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в декабре совершили в интернет-банке и мобильном приложении (*) более 17,7 миллиона платежей на 57,1 миллиарда рублей, что на 40%... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T12:25

2023-01-13T12:25

2023-01-13T12:25

рнкб (пао)

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жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в декабре совершили в интернет-банке и мобильном приложении (*) более 17,7 миллиона платежей на 57,1 миллиарда рублей, что на 40% больше суммы в декабре 2021 года, сообщает банк.Абсолютный рекорд по сумме платежей в мобильном приложении за день был установлен 28 декабря – 2,4 миллиарда рублей, а по количеству платежей – 29 декабря (726 тысяч).Самыми популярными услугами в дистанционных каналах обслуживания банка остаются коммунальные платежи, оплата услуг мобильных операторов и денежные переводы на карты клиентов банка.* возрастное ограничение по пользованию приложением 18+

https://crimea.ria.ru/20230111/v-prazdniki-cherez-onlayn-servis-rnkb-kupili-okolo-1300-biletov-na-avtobus-1126344882.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экономика, крым, общество, жкх