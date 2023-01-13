https://crimea.ria.ru/20230113/rekord-po-platezham-ustanovlen-pod-novyy-god-v-mobilnom-prilozhenii-rnkb-1126383715.html
Рекорд по платежам установлен под Новый год в мобильном приложении РНКБ
Рекорд по платежам установлен под Новый год в мобильном приложении РНКБ - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Рекорд по платежам установлен под Новый год в мобильном приложении РНКБ
Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в декабре совершили в интернет-банке и мобильном приложении (*) более 17,7 миллиона платежей на 57,1 миллиарда рублей, что на 40%... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T12:25
2023-01-13T12:25
2023-01-13T12:25
рнкб (пао)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в декабре совершили в интернет-банке и мобильном приложении (*) более 17,7 миллиона платежей на 57,1 миллиарда рублей, что на 40% больше суммы в декабре 2021 года, сообщает банк.Абсолютный рекорд по сумме платежей в мобильном приложении за день был установлен 28 декабря – 2,4 миллиарда рублей, а по количеству платежей – 29 декабря (726 тысяч).Самыми популярными услугами в дистанционных каналах обслуживания банка остаются коммунальные платежи, оплата услуг мобильных операторов и денежные переводы на карты клиентов банка.* возрастное ограничение по пользованию приложением 18+
https://crimea.ria.ru/20230111/v-prazdniki-cherez-onlayn-servis-rnkb-kupili-okolo-1300-biletov-na-avtobus-1126344882.html
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рнкб (пао), экономика, крым, общество, жкх
Рекорд по платежам установлен под Новый год в мобильном приложении РНКБ
Рекорд по платежам установлен накануне Нового года в мобильном приложении РНКБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) в декабре совершили в интернет-банке и мобильном приложении (*) более 17,7 миллиона платежей на 57,1 миллиарда рублей, что на 40% больше суммы в декабре 2021 года, сообщает банк.
Абсолютный рекорд по сумме платежей в мобильном приложении за день был установлен 28 декабря – 2,4 миллиарда рублей, а по количеству платежей – 29 декабря (726 тысяч).
Самыми популярными услугами в дистанционных каналах обслуживания банка остаются коммунальные платежи, оплата услуг мобильных операторов и денежные переводы на карты клиентов банка.
"Мы делаем все возможное для того, чтобы все желающие могли пользоваться банковскими услугами дистанционно", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правления РНКБ Николая Билана.
* возрастное ограничение по пользованию приложением 18+