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Часть Симферополя и прилегающие села в пятницу останутся без света
Часть Симферополя и прилегающие села в пятницу останутся без света - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Часть Симферополя и прилегающие села в пятницу останутся без света
В Симферополе 13 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T12:21
2023-01-13T12:21
2023-01-13T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе 13 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Отмечается, что электричества не будет в домах с 8 до 18 часов по адресам: Кроме того, в Симферопольском районе 13 января отключения затронут Лозовскую школу-интернат в Добровском сельском поселении, село Партизаны, Ферсманово, Перевальное, Денисовка, Заречное, Ивановка, Левадки.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииКоммунальным службам Симферополя не хватает специалистовГде в Крыму в пятницу не будет воды: адреса
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крым, симферополь, жкх, общество, новости крыма, городская среда, гуп рк "крымэнерго"
Часть Симферополя и прилегающие села в пятницу останутся без света
В Крыму 13 января без электричества останутся более 20 улиц Симферополя и семь сел
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе 13 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в "Крымэнерго".
Отмечается, что электричества не будет в домах с 8 до 18 часов по адресам:
— ул. Гагарина, 26, 32-36 (чет), 40, 42;
—ул. Аллейная, 30/21;
— ул. Железнодорожная, 3
— ул. 51-й Армии, 102-128 (чет), 89-105 (нечет);
— ул. Бетховена, 88;
— пер. Гранитный, 33;
— ул. Суходольная, 38-58 (чет), 5а, 169/105;
— ул. Фурманова, 36-44 (чет), 39-47 (нечет);
— ул. Чапаева, 12-24 (чет), 9-29 (нечет);
— ул. Щорса, 5/89;
— ул. Кечкеметская, 134-168 (чет), 109а-115 (нечет);
— ул. Панфиловцев, 1-36;
— ул. Сельвинского, 96-100(чет);
— ул. Трудовая, 9;
— ул. 8 Марта, 118-134а (чет), 153-169/45 (нечет);
— ул. Курцовская, 42, 42а;
— ул. Баррикадная, 1, 2;
— ул. Залесская, 2а, 1-15 (нечет);
— ул. Шевченко, 2-36 (чет), 1-23 (нечет);
— ул. Севастопольская, 118-152 (чет),
— ул. Набережная, 40-46 (чет);
— ул. Дыбенко, 8-68 (чет), 1-29 (нечет);
— ул. Набережная/ул. Дыбенко.
Кроме того, в Симферопольском районе 13 января отключения затронут Лозовскую школу-интернат в Добровском сельском поселении, село Партизаны, Ферсманово, Перевальное, Денисовка, Заречное, Ивановка, Левадки.
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