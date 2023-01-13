https://crimea.ria.ru/20230113/chast-simferopolya-i-prilegayuschie-sela-v-pyatnitsu-ostanutsya-bez-sveta-1126383418.html

Часть Симферополя и прилегающие села в пятницу останутся без света

Часть Симферополя и прилегающие села в пятницу останутся без света - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Часть Симферополя и прилегающие села в пятницу останутся без света

В Симферополе 13 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T12:21

2023-01-13T12:21

2023-01-13T12:21

крым

симферополь

жкх

общество

новости крыма

городская среда

гуп рк "крымэнерго"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121604160_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_debaf243b7590ac3f6e6873a3965ecab.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе 13 января жители 23 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Отмечается, что электричества не будет в домах с 8 до 18 часов по адресам: Кроме того, в Симферопольском районе 13 января отключения затронут Лозовскую школу-интернат в Добровском сельском поселении, село Партизаны, Ферсманово, Перевальное, Денисовка, Заречное, Ивановка, Левадки.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииКоммунальным службам Симферополя не хватает специалистовГде в Крыму в пятницу не будет воды: адреса

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, жкх, общество, новости крыма, городская среда, гуп рк "крымэнерго"