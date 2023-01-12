Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 12 января - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230112/Kakoy-segodnya-prazdnik-12-yanvarya_-1117838055.html
Какой сегодня праздник: 12 января
Какой сегодня праздник: 12 января - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Какой сегодня праздник: 12 января
12 января профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры России. Также в этот день впервые крионировали человека и ввели запрет на клонирование людей. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-12T00:00
2023-01-11T17:10
общество
новости
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111783/78/1117837837_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d8a8465d68da370f2e6e48970fa82b2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. 12 января профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры России. Также в этот день впервые крионировали человека и ввели запрет на клонирование людей.Что празднуют в РоссииСогласно указу президента России от 12 января 1996 года, в стране в этот день отмечается День работника прокуратуры. Дата приурочена к событию петровских времен, когда при Сенате учредили пост генерал-прокурора. Создавая прокуратуру, Петр I стремился "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Главное в работе прокуратуры – ее правозащитная функция.Следующий праздник – очень "зимний" и согревающий. День горячего чая учрежден чайным советом США (это такая некоммерческая ассоциация всех, кто так или иначе связан с чайным бизнесом в Штатах и ​​в основных странах-производителях чая). Отметить его можно, попробовав новый сорт любимого напитка в одиночестве или в теплой компании.Знаменательные событияВ 1943 году у Ладожского озера началась наступательная операция советских войск "Искра", в результате которой была прорвана Ленинградская блокада.В 1967 году впервые крионировали (заморозили после смерти) человека – 73-летнего американца Джеймса Бедфорда.В 1998 году в Париже в целях защиты прав человека европейские страны подписали Протокол о запрете клонирования людей.Кто родился12 января 1628 года родился французский писатель-сказочник Шарль Перро. Перро был не только сказочником, но и поэтом, сотрудником Французской академии, автором научных трудов и адвокатом. Он также служил первым приказчиком министра финансов Франции Жана-Батиста Кольбера. Однако всемирную известность Перро принесли именно сказки: "Кот в сапогах", "Золушка" и "Синяя Борода".В 1903 году на свет появился советский физик, академик Игорь Курчатов. В детстве семья ученого переехала в Симферополь, где Курчатов окончил местную гимназию, а затем физмат Таврического университета. А его талант проявился в Ленинграде, где он работал с ядерными изомерами. В годы Великой Отечественной войны Курчатов разработал методы защиты кораблей от магнитных мин. А после войны создал атомную и термоядерную бомбы. Под руководством академика были созданы первые в мире промышленная атомная электростанция, атомный реактор для подлодок и атомный ледокол "Ленин".В 1907 году родился Сергей Королев – советский ученый, создатель практической космонавтики. Он начинал с конструирования планеров, от них перешел к самолетам, а затем и к ракетам. В 1957 году созданная им ракета вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. А в 1961 года Королев осуществил успешный запуск космического корабля "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту.12 января родились швейцарский педагог-гуманист Иоганн Песталоцци и американский писатель, автор "Белого клыка" и "Зова предков" Джек Лондон.Свои дни рождения отмечают латвийский композитор Раймонд Паулс, японский писатель Харуки Мураками, российские артисты Николай Носков, Сергей Минаев, Рената Литвинова и другие.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111783/78/1117837837_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_cd3e81bdbd8ff2f919e1754c1020392d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 12 января

Что празднуют в России и в мире в четверг, 12 января

00:00 12.01.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФрагмент вывески на здании Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Фрагмент вывески на здании Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. 12 января профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры России. Также в этот день впервые крионировали человека и ввели запрет на клонирование людей.

Что празднуют в России

Согласно указу президента России от 12 января 1996 года, в стране в этот день отмечается День работника прокуратуры. Дата приурочена к событию петровских времен, когда при Сенате учредили пост генерал-прокурора. Создавая прокуратуру, Петр I стремился "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Главное в работе прокуратуры – ее правозащитная функция.
Следующий праздник – очень "зимний" и согревающий. День горячего чая учрежден чайным советом США (это такая некоммерческая ассоциация всех, кто так или иначе связан с чайным бизнесом в Штатах и ​​в основных странах-производителях чая). Отметить его можно, попробовав новый сорт любимого напитка в одиночестве или в теплой компании.

Знаменательные события

В 1943 году у Ладожского озера началась наступательная операция советских войск "Искра", в результате которой была прорвана Ленинградская блокада.
В 1967 году впервые крионировали (заморозили после смерти) человека – 73-летнего американца Джеймса Бедфорда.
В 1998 году в Париже в целях защиты прав человека европейские страны подписали Протокол о запрете клонирования людей.

Кто родился

12 января 1628 года родился французский писатель-сказочник Шарль Перро. Перро был не только сказочником, но и поэтом, сотрудником Французской академии, автором научных трудов и адвокатом. Он также служил первым приказчиком министра финансов Франции Жана-Батиста Кольбера. Однако всемирную известность Перро принесли именно сказки: "Кот в сапогах", "Золушка" и "Синяя Борода".
В 1903 году на свет появился советский физик, академик Игорь Курчатов. В детстве семья ученого переехала в Симферополь, где Курчатов окончил местную гимназию, а затем физмат Таврического университета. А его талант проявился в Ленинграде, где он работал с ядерными изомерами. В годы Великой Отечественной войны Курчатов разработал методы защиты кораблей от магнитных мин. А после войны создал атомную и термоядерную бомбы. Под руководством академика были созданы первые в мире промышленная атомная электростанция, атомный реактор для подлодок и атомный ледокол "Ленин".
В 1907 году родился Сергей Королев – советский ученый, создатель практической космонавтики. Он начинал с конструирования планеров, от них перешел к самолетам, а затем и к ракетам. В 1957 году созданная им ракета вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. А в 1961 года Королев осуществил успешный запуск космического корабля "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту.
12 января родились швейцарский педагог-гуманист Иоганн Песталоцци и американский писатель, автор "Белого клыка" и "Зова предков" Джек Лондон.
Свои дни рождения отмечают латвийский композитор Раймонд Паулс, японский писатель Харуки Мураками, российские артисты Николай Носков, Сергей Минаев, Рената Литвинова и другие.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные даты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Январь по-крымски: в четверг на полуострове теплая и сухая погода
00:00Какой сегодня праздник: 12 января
22:07В Крыму из-за ремонта полотна изменится расписание поездов
21:58ЧВК "Вагнер" взяли Соледар: более 500 украинских военных уничтожены
21:56Главные события и заявления дня: 11 января
21:45Без света на два дня: часть Симферополя и прилегающие села
21:24ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом на Кубани - что изветсно
21:21Главные новости Крыма: 11 января
20:32Кто быстрее привыкает к новому рабочему месту – опрос
20:02Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско
19:57Адвокат Томас указал на опасность и абсурдность обвинения Марата Касема
19:41Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки
19:15Ключевой пункт: что значит для российских войск взятие Соледара
18:56Отменят ли Крещенские купания в Крыму из-за гриппа
18:38В Феодосии налетчики вынесли из ломбарда ювелирку на два миллиона
18:37Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВО
18:24Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий
18:18В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
17:39В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов
17:18Бездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомого
Лента новостейМолния