https://crimea.ria.ru/20230111/postnovogodnyaya-dieta-kak-vosstanovitsya-posle-prazdnikov-1126331458.html

Постновогодняя диета: как восстановиться после праздников

Постновогодняя диета: как восстановиться после праздников - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Постновогодняя диета: как восстановиться после праздников

Стресс от выхода на работу после долгого отдыха оценивается в 13 баллов из 43 по шкале Холмса-Раге. Чтобы нормализовать свое эмоциональное и физическое... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T08:21

2023-01-11T08:21

2023-01-11T08:21

радио "спутник в крыму"

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ирина сухарева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Стресс от выхода на работу после долгого отдыха оценивается в 13 баллов из 43 по шкале Холмса-Раге. Чтобы нормализовать свое эмоциональное и физическое состояние после затяжных каникул, нужно постепенно входить в обычный режим, обратив внимание на качество сна, питания и умеренную физическую активность. Об этом рассказала доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения Медакадемии имени Георгиевского КФУ, врач-диетолог Ирина Сухарева.Начать стоит с питания, считает эксперт. Так, после десяти дней почти непрекращающегося застолья следует перейти на дробное питание, включив в рацион каши, легкие овощные супы и приготовленные на пару блюда. Кроме того, Сухарева рекомендует соблюдать питьевой режим: 1,5 литра чистой воды в день или несладкого компота, зеленого чая.Также постепенно нужно входить в режим тренировок, если до праздников спорт активно присутствовал в жизни человека, отметила Сухарева. Начать стоит с непродолжительной разминки, контрастного душа. Можно посещать баню или сауну для активации жизненных сил организма и ускорения обмена веществ.Третьим, но не менее важным компонентом программы посленовогоднего восстановления, является здоровый сон."Люди поздно ложились, поздно вставали. А сейчас нужно вставать рано и не опаздывать на работу. Здесь нужно заставлять себя и работать над самим собой, - подчеркнула эксперт. – При этом, есть такое железное правило: принимать пищу можно за три часа до сна".Чувство голода перед сном можно утолить кефиром или травяным чаем, добавила Сухарева. Также за час до сна рекомендуется пешая прогулка, которая поможет переключиться и расслабиться.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сэкономить на услугах ЖКХ после праздниковНазваны самые короткие рабочие месяцы 2023 годаКак легко влиться в работу после затяжных каникул

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, новый год 2023, общество, совет эксперта, ирина сухарева