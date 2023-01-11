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Постновогодняя диета: как восстановиться после праздников - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Постновогодняя диета: как восстановиться после праздников
Постновогодняя диета: как восстановиться после праздников - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Постновогодняя диета: как восстановиться после праздников
Стресс от выхода на работу после долгого отдыха оценивается в 13 баллов из 43 по шкале Холмса-Раге. Чтобы нормализовать свое эмоциональное и физическое... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T08:21
2023-01-11T08:21
радио "спутник в крыму"
здоровье
новый год 2023
общество
совет эксперта
ирина сухарева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Стресс от выхода на работу после долгого отдыха оценивается в 13 баллов из 43 по шкале Холмса-Раге. Чтобы нормализовать свое эмоциональное и физическое состояние после затяжных каникул, нужно постепенно входить в обычный режим, обратив внимание на качество сна, питания и умеренную физическую активность. Об этом рассказала доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения Медакадемии имени Георгиевского КФУ, врач-диетолог Ирина Сухарева.Начать стоит с питания, считает эксперт. Так, после десяти дней почти непрекращающегося застолья следует перейти на дробное питание, включив в рацион каши, легкие овощные супы и приготовленные на пару блюда. Кроме того, Сухарева рекомендует соблюдать питьевой режим: 1,5 литра чистой воды в день или несладкого компота, зеленого чая.Также постепенно нужно входить в режим тренировок, если до праздников спорт активно присутствовал в жизни человека, отметила Сухарева. Начать стоит с непродолжительной разминки, контрастного душа. Можно посещать баню или сауну для активации жизненных сил организма и ускорения обмена веществ.Третьим, но не менее важным компонентом программы посленовогоднего восстановления, является здоровый сон."Люди поздно ложились, поздно вставали. А сейчас нужно вставать рано и не опаздывать на работу. Здесь нужно заставлять себя и работать над самим собой, - подчеркнула эксперт. – При этом, есть такое железное правило: принимать пищу можно за три часа до сна".Чувство голода перед сном можно утолить кефиром или травяным чаем, добавила Сухарева. Также за час до сна рекомендуется пешая прогулка, которая поможет переключиться и расслабиться.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сэкономить на услугах ЖКХ после праздниковНазваны самые короткие рабочие месяцы 2023 годаКак легко влиться в работу после затяжных каникул
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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здоровье, новый год 2023, общество, совет эксперта, ирина сухарева
Постновогодняя диета: как восстановиться после праздников

Диетолог Сухарева рассказала, как наладить образ жизни и питания после долгого отдыха

08:21 11.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДиета
Диета - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Стресс от выхода на работу после долгого отдыха оценивается в 13 баллов из 43 по шкале Холмса-Раге. Чтобы нормализовать свое эмоциональное и физическое состояние после затяжных каникул, нужно постепенно входить в обычный режим, обратив внимание на качество сна, питания и умеренную физическую активность. Об этом рассказала доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения Медакадемии имени Георгиевского КФУ, врач-диетолог Ирина Сухарева.
Начать стоит с питания, считает эксперт. Так, после десяти дней почти непрекращающегося застолья следует перейти на дробное питание, включив в рацион каши, легкие овощные супы и приготовленные на пару блюда. Кроме того, Сухарева рекомендует соблюдать питьевой режим: 1,5 литра чистой воды в день или несладкого компота, зеленого чая.
"Если вы немножко все-таки переели и набрали килограмм-два лишнего веса, ни в коем случае не нужно голодать или придерживаться монодиеты, если это делать, то стресс для организма будет продолжаться. Стоит придерживаться дробного питания, 5-6 раз в день небольшими порциями. Стоит исключить жирную, копченую, соленую пищу и уменьшить количество соли", - сказала диетолог ив эфире радио "Спутник в Крыму".
Также постепенно нужно входить в режим тренировок, если до праздников спорт активно присутствовал в жизни человека, отметила Сухарева. Начать стоит с непродолжительной разминки, контрастного душа. Можно посещать баню или сауну для активации жизненных сил организма и ускорения обмена веществ.
Третьим, но не менее важным компонентом программы посленовогоднего восстановления, является здоровый сон.
"Люди поздно ложились, поздно вставали. А сейчас нужно вставать рано и не опаздывать на работу. Здесь нужно заставлять себя и работать над самим собой, - подчеркнула эксперт. – При этом, есть такое железное правило: принимать пищу можно за три часа до сна".
Чувство голода перед сном можно утолить кефиром или травяным чаем, добавила Сухарева. Также за час до сна рекомендуется пешая прогулка, которая поможет переключиться и расслабиться.
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Радио "Спутник в Крыму"ЗдоровьеНовый год 2023ОбществоСовет экспертаИрина Сухарева
 
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