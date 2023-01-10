https://crimea.ria.ru/20230110/kakoy-vidyat-krymchane-zhizn-bez-sotovogo--opros-1126314681.html

Какой видят крымчане жизнь без сотового – опрос

Какой видят крымчане жизнь без сотового – опрос - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Какой видят крымчане жизнь без сотового – опрос

С весны 2022 года активно обсуждается тема блокировки iOS и Android в России, а люди опасаются остаться без работающего телефона. Тогда эксперты назвали такую... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T09:51

2023-01-10T09:51

2023-01-10T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. С весны 2022 года активно обсуждается тема блокировки iOS и Android в России, а люди опасаются остаться без работающего телефона. Тогда эксперты назвали такую перспективу маловероятной. И вот угроза остаться с "кирпичом" вместо телефона появилась вновь. По этому поводу уже высказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.По ее словам, сейчас люди в московских гостиных обсуждают, что после праздников телефоны линейки iPhone могут превратиться в "тыкву". Пользователи активно переносят данные и пересохраняют "ценные фоточки и видосики".Но сама Симоньян считает эту возможность абсурдной, а оставить Россию без данных смартфонов со стороны США "довольно тупо"."Так одновременно США лишается самого эффективного инструмента слежения ever, но, с другой стороны, когда они действовали исключительно умно?" - написала она, отметив, что если отключат айфоны, то отключат вообще все смартфоны. Ведь в операционных системах наших гаджетов уже заложена возможность удаленной блокировки, поэтому люди так опасаются потерять свой телефон.Как тогда изменится жизнь людей, какие занятия себе найдут и чем заменят время, проведенное с мобилкой в руках? Корреспондент РИА Новости Крым решил узнать это у жителей и гостей Симферополя.

https://crimea.ria.ru/20230109/chto-delat-esli-v-rossii-otklyuchat-smartfony-i-mozhet-li-takoe-byt-1126308946.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, мнения, опрос, видео, новости крыма, связь в крыму