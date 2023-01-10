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Какой видят крымчане жизнь без сотового – опрос
Какой видят крымчане жизнь без сотового – опрос - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Какой видят крымчане жизнь без сотового – опрос
С весны 2022 года активно обсуждается тема блокировки iOS и Android в России, а люди опасаются остаться без работающего телефона. Тогда эксперты назвали такую... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T09:51
2023-01-10T09:51
2023-01-10T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. С весны 2022 года активно обсуждается тема блокировки iOS и Android в России, а люди опасаются остаться без работающего телефона. Тогда эксперты назвали такую перспективу маловероятной. И вот угроза остаться с "кирпичом" вместо телефона появилась вновь. По этому поводу уже высказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.По ее словам, сейчас люди в московских гостиных обсуждают, что после праздников телефоны линейки iPhone могут превратиться в "тыкву". Пользователи активно переносят данные и пересохраняют "ценные фоточки и видосики".Но сама Симоньян считает эту возможность абсурдной, а оставить Россию без данных смартфонов со стороны США "довольно тупо"."Так одновременно США лишается самого эффективного инструмента слежения ever, но, с другой стороны, когда они действовали исключительно умно?" - написала она, отметив, что если отключат айфоны, то отключат вообще все смартфоны. Ведь в операционных системах наших гаджетов уже заложена возможность удаленной блокировки, поэтому люди так опасаются потерять свой телефон.Как тогда изменится жизнь людей, какие занятия себе найдут и чем заменят время, проведенное с мобилкой в руках? Корреспондент РИА Новости Крым решил узнать это у жителей и гостей Симферополя.
https://crimea.ria.ru/20230109/chto-delat-esli-v-rossii-otklyuchat-smartfony-i-mozhet-li-takoe-byt-1126308946.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, общество, мнения, опрос, видео, новости крыма, связь в крыму
Какой видят крымчане жизнь без сотового – опрос
Крымчане оценили угрозу остаться без работающего мобильника
09:51 10.01.2023 (обновлено: 09:52 10.01.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым.
С весны 2022 года активно обсуждается
тема блокировки iOS и Android в России, а люди опасаются остаться без работающего телефона. Тогда эксперты назвали такую перспективу маловероятной. И вот угроза остаться с "кирпичом" вместо телефона появилась вновь. По этому поводу уже высказалась
главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
По ее словам, сейчас люди в московских гостиных обсуждают, что после праздников телефоны линейки iPhone могут превратиться в "тыкву". Пользователи активно переносят данные и пересохраняют "ценные фоточки и видосики".
Но сама Симоньян считает эту возможность абсурдной, а оставить Россию без данных смартфонов со стороны США "довольно тупо".
"Так одновременно США лишается самого эффективного инструмента слежения ever, но, с другой стороны, когда они действовали исключительно умно?" - написала она, отметив, что если отключат айфоны, то отключат вообще все смартфоны. Ведь в операционных системах наших гаджетов уже заложена возможность удаленной блокировки, поэтому люди так опасаются потерять свой телефон.
Как тогда изменится жизнь
людей, какие занятия себе найдут и чем заменят время, проведенное с мобилкой в руках? Корреспондент РИА Новости Крым решил узнать это у жителей и гостей Симферополя.