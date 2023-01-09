https://crimea.ria.ru/20230109/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-pomilovanii-zaklyuchennykh-uchastnikov-svo-1126307557.html

В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных-участников СВО

В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных-участников СВО - РИА Новости Крым, 09.01.2023

В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных-участников СВО

Помилование заключенных осуществляется в строгом соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T13:38

2023-01-09T13:38

2023-01-09T13:38

сво

общество

дмитрий песков

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Помилование заключенных осуществляется в строгом соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о якобы помиловании бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции.Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин ранее проинформировал, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в СВО в качестве добровольцев в "Вагнере", завершила свой полугодовой контракт и с них сняты все судимости.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, общество, дмитрий песков, правительство россии, армия и флот, новости