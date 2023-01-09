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В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных-участников СВО - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных-участников СВО
В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных-участников СВО - РИА Новости Крым, 09.01.2023
В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных-участников СВО
Помилование заключенных осуществляется в строгом соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T13:38
2023-01-09T13:38
сво
общество
дмитрий песков
правительство россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Помилование заключенных осуществляется в строгом соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о якобы помиловании бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции.Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин ранее проинформировал, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в СВО в качестве добровольцев в "Вагнере", завершила свой полугодовой контракт и с них сняты все судимости.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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РИА Новости Крым
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сво, общество, дмитрий песков, правительство россии, армия и флот, новости
В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных-участников СВО

Песков: помилование заключенных-участников спецоперации проходит согласно законам

13:38 09.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Помилование заключенных осуществляется в строгом соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о якобы помиловании бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции.
Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин ранее проинформировал, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в СВО в качестве добровольцев в "Вагнере", завершила свой полугодовой контракт и с них сняты все судимости.
"Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента. То есть, предусмотрена законодательством определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных, именно документальная, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, потом финализируется указом президента... Я могу сказать, что помилование осуществляется в строгом соответствии с законом", — сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
СВООбществоДмитрий ПесковПравительство РоссииАрмия и флотНовости
 
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