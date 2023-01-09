https://crimea.ria.ru/20230109/na-ukraine-zayavili-ob-avariynykh-otklyucheniyakh-elektrichestva-1126307405.html

На Украине заявили об аварийных отключениях электричества

На Украине заявили об аварийных отключениях электричества - РИА Новости Крым, 09.01.2023

На Украине заявили об аварийных отключениях электричества

На Украине применяются аварийные отключения электричества в связи с ростом потребления электроэнергии в начале рабочей недели, сообщили в понедельник в компании РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T13:35

2023-01-09T13:35

2023-01-09T13:35

украина

укрэнерго

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энергетика украины

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На Украине применяются аварийные отключения электричества в связи с ростом потребления электроэнергии в начале рабочей недели, сообщили в понедельник в компании "Укрэнерго"."По состоянию на 11:00 9 января потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели. В связи с этим для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, которые действуют с 4:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Как заявили в "Укрэнерго", ситуация с электроснабжением остается сложной в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за "значительных повреждений электросетей во время боевых действий".В компании констатировали, что на данный момент энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на УкраинеНа Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныУдар российских сил по объектам на Украине – цели достигнуты

https://crimea.ria.ru/20221224/na-ukraine-odna-iz-elektrostantsiy-prekratila-rabotu-1126111579.html

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украина, укрэнерго, в мире, энергетика украины, новости