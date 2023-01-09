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На Украине заявили об аварийных отключениях электричества - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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На Украине заявили об аварийных отключениях электричества
На Украине заявили об аварийных отключениях электричества - РИА Новости Крым, 09.01.2023
На Украине заявили об аварийных отключениях электричества
На Украине применяются аварийные отключения электричества в связи с ростом потребления электроэнергии в начале рабочей недели, сообщили в понедельник в компании РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T13:35
2023-01-09T13:35
украина
укрэнерго
в мире
энергетика украины
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На Украине применяются аварийные отключения электричества в связи с ростом потребления электроэнергии в начале рабочей недели, сообщили в понедельник в компании "Укрэнерго"."По состоянию на 11:00 9 января потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели. В связи с этим для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, которые действуют с 4:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Как заявили в "Укрэнерго", ситуация с электроснабжением остается сложной в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за "значительных повреждений электросетей во время боевых действий".В компании констатировали, что на данный момент энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на УкраинеНа Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныУдар российских сил по объектам на Украине – цели достигнуты
https://crimea.ria.ru/20221224/na-ukraine-odna-iz-elektrostantsiy-prekratila-rabotu-1126111579.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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украина, укрэнерго, в мире, энергетика украины, новости
На Украине заявили об аварийных отключениях электричества

"Укрэнерго" сообщило об аварийных отключениях света из-за нехватки электроэнергии

13:35 09.01.2023
 
© SERGEI SUPINSKY / AFPПамятник князю Владимиру в Киеве
Памятник князю Владимиру в Киеве
© SERGEI SUPINSKY / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На Украине применяются аварийные отключения электричества в связи с ростом потребления электроэнергии в начале рабочей недели, сообщили в понедельник в компании "Укрэнерго".
"По состоянию на 11:00 9 января потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели. В связи с этим для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, которые действуют с 4:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
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Как заявили в "Укрэнерго", ситуация с электроснабжением остается сложной в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за "значительных повреждений электросетей во время боевых действий".
В компании констатировали, что на данный момент энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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