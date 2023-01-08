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Умер автор сценария "Ирония судьбы. Продолжение" Алексей Слаповский - РИА Новости Крым, 08.01.2023
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Умер автор сценария "Ирония судьбы. Продолжение" Алексей Слаповский
Умер автор сценария "Ирония судьбы. Продолжение" Алексей Слаповский - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Умер автор сценария "Ирония судьбы. Продолжение" Алексей Слаповский
Известный российский писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский скончался после продолжительной болезни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T14:41
2023-01-08T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Известный российский писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский скончался после продолжительной болезни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Союза театральных деятелей РФ.Отмечается, что Слаповский умер 8 января в возрасте 65 лет.Он был автором книг "Первое второе пришествие", "Анкета", "Качество жизни", "Синдром феникса", "Поход на Кремль", "Пропавшие в стране страха" и многих других. На его счету сценарии фильмов "Пятый угол", "Участок", "Ирония судьбы. Продолжение", "Свой человек", "Тонкий лед".В 1994 году был удостоен первой премии на I Европейском конкурсе пьес за пьесу "Вишневый садик". Также награжден премией Всероссийского конкурса драматургов, четыре раза становился финалистом премии Букера за романы "Первое второе пришествие", "Анкета", "День денег", "Качество жизни". За сценарий к ленте "У нас убивают по вторникам" получил гран-при на первом международном кинофестивале "Текстура".Алексей Иванович Слаповский родился 29 июля 1957 года в селе Чкаловское Саратовской области. Он окончил филологический факультет Саратовского университета, работал учителем русского языка и литературы в школе, корреспондентом на местном телевидении, редактором и заведующим отделом художественной литературы журнала "Волга". В 2001 году переехал в Москву.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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60
утраты, новости, культура, кинематограф
Умер автор сценария "Ирония судьбы. Продолжение" Алексей Слаповский

Сценарист Алексей Слаповский умер после продолжительной болезни

14:41 08.01.2023 (обновлено: 14:52 08.01.2023)
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПисатель Алексей Слаповский
Писатель Алексей Слаповский - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости . Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Известный российский писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский скончался после продолжительной болезни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Союза театральных деятелей РФ.
Отмечается, что Слаповский умер 8 января в возрасте 65 лет.
Он был автором книг "Первое второе пришествие", "Анкета", "Качество жизни", "Синдром феникса", "Поход на Кремль", "Пропавшие в стране страха" и многих других.
На его счету сценарии фильмов "Пятый угол", "Участок", "Ирония судьбы. Продолжение", "Свой человек", "Тонкий лед".
В 1994 году был удостоен первой премии на I Европейском конкурсе пьес за пьесу "Вишневый садик". Также награжден премией Всероссийского конкурса драматургов, четыре раза становился финалистом премии Букера за романы "Первое второе пришествие", "Анкета", "День денег", "Качество жизни". За сценарий к ленте "У нас убивают по вторникам" получил гран-при на первом международном кинофестивале "Текстура".
Алексей Иванович Слаповский родился 29 июля 1957 года в селе Чкаловское Саратовской области. Он окончил филологический факультет Саратовского университета, работал учителем русского языка и литературы в школе, корреспондентом на местном телевидении, редактором и заведующим отделом художественной литературы журнала "Волга". В 2001 году переехал в Москву.
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