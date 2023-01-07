https://crimea.ria.ru/20230107/Kakoy-segodnya-prazdnik-7-yanvarya_-1117826372.html

Какой сегодня праздник: 7 января

Какой сегодня праздник: 7 января - РИА Новости Крым, 07.01.2023

Какой сегодня праздник: 7 января

РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T00:00

2023-01-07T00:00

2023-01-07T00:04

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Какой сегодня праздник: 7 январяЧто празднуют в России и в мире в субботу, 7 январяСИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Седьмого января восточные христиане отмечают великий праздник – Рождество Христово, мир веселится и празднует День распутывания лыжных следов, а программисты принимают поздравления с профессиональным праздником. Также 168 лет назад в этот день в Санкт-Петербурге впервые нарядили общественную рождественскую елку.Что празднуют в миреВ церквях, использующих юлианский календарь (Русской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской) празднуют главное событие восточно-христианского мира – Рождество Христово. Согласно Библии, в этот день в городке Вифлееме произошло великое чудо - родился Сын Божий Иисус Христос. Во многих странах Рождество считается семейным праздником. В течение шести недель до праздника принято поститься. А вот на Рождество стол должен ломиться от яств. "Стол должен быть щедрым, а душа – чистой", - гласит русская пословица. Следующие 12 дней от Рождества до Крещения называются Святками. В этот период молодежь наряжается и с песнями отправляется колядовать.Зима, новогодние каникулы - пора санок, ледянок, надувных плюшек и ватрушек. Смех, забавы, веселье! А если захотелось тишины – тогда на лыжи: в День распутывания лыжных следов можно отправиться в лесной лабиринт на прогулку по узким снежным полоскам. Это интересно, увлекательно и полезно.А еще 7 января - Международный день программистов. Кстати, 99 процентов всех программистов это мужчины и лишь 1 процент составляют женщины. При этом первым IT-специалистом была женщина - британка Ада Лавлейс. Именно она в XIX веке написала алгоритм для аналитического агрегатора.Знаменательные событияВ 1610 году итальянский астроном Галилео Галилей открыл четыре крупнейших спутника Юпитера. Сейчас они носят название "галилеевых".В 1785 году француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересекли пролив Ла-Манш на воздушном шаре.В 1852 году в Санкт-Петербурге в здании нынешнего Московского вокзала впервые нарядили общественную рождественскую елку.В 1928 году состоялся первый полет самолета По-2 (он же У-2) - "Кукурузника" конструктора Николая Поликарпова.Кто родилсяВ 1800 году родился Миллард Филлмор – 13-й президент США (1850-1853 годы). Президентом Филлмар стал внезапно – после смерти действующего главы Закари Тейлора. Он поддержал идею "Компромисса 1850 года" и уладил спор о распространении рабства на новых землях. Во внешней политике придерживался нейтралитета и положил начало торговым связям Америки с Японией. Однако ни кабинет министров, ни народ на следующий срок Филлмора не поддержали.7 января 1910 года на свет появился советский партизан, герой Великой Отечественной войны Константин Заслонов. В 1930 году он окончил Великолукскую железнодорожную профтехшколу. А в 1941 отправился в тыл врага в составе группы железнодорожников, где создал подпольную группу. Отряд маскировал мины под каменный уголь и за три месяца подорвал 93 немецких паровоза. Кроме того, группа Заслонова уничтожила много фашистов и их техники районе Витебск – Орша – Смоленск.В 1912 году родился Иван Якубовский - советский военачальник, Маршал Советского Союза. Это ему принадлежит слава дерзких танковых рейдов. Он участвовал в битве под Москвой, в Донбасской и Киевской наступательной операциях, Сталинградской битве. Именно бойцы Якубовского разрезали тыл противника, расширяя путь для остальных танков. Существует мнение, что чем опаснее была обстановка на фронте, тем спокойнее и увереннее был Якубовский.Также седьмого января родились российская актриса Наталья Гвоздикова, американский актер Николас Кейдж, ирландский актер Роберт Шиэн, бельгийский футболист, полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар и другие.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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