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Немного похолодает: прогноз погоды в Крыму на среду 4 января

Немного похолодает: прогноз погоды в Крыму на среду 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2023

Немного похолодает: прогноз погоды в Крыму на среду 4 января

реда, 4 января, в Крыму прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T00:01

2023-01-04T00:01

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погода

крымская погода

симферополь

севастополь

керчь

феодосия

судак

евпатория

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Среда, 4 января, в Крыму прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+4 градуса, днем до +9.В Севастополе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +8…+10 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +8 до +10, днем потеплеет +12…+14 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов тепла.Читайте также:Крым ждет рубиновый январьЯнварь по-крымски: с новым годом на полуостров пришла веснаКак будет работать Крымский мост в новогодние каникулы

симферополь

севастополь

керчь

феодосия

судак

евпатория

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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