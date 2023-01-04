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Немного похолодает: прогноз погоды в Крыму на среду 4 января
Немного похолодает: прогноз погоды в Крыму на среду 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Немного похолодает: прогноз погоды в Крыму на среду 4 января
реда, 4 января, в Крыму прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 04.01.2023
2023-01-04T00:01
2023-01-04T00:01
2023-01-04T00:01
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крымская погода
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Среда, 4 января, в Крыму прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+4 градуса, днем до +9.В Севастополе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +8…+10 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +8 до +10, днем потеплеет +12…+14 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов тепла.Читайте также:Крым ждет рубиновый январьЯнварь по-крымски: с новым годом на полуостров пришла веснаКак будет работать Крымский мост в новогодние каникулы
симферополь
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погода, крымская погода, симферополь, севастополь, керчь, феодосия, судак, евпатория, общество, новости, новости крыма
Немного похолодает: прогноз погоды в Крыму на среду 4 января
Прогноз погоды в Крыму на среду 4 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Среда, 4 января, в Крыму прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночью на полуострове будет облачно, днем с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем до +9 градусов", – говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+4 градуса, днем до +9.
В Севастополе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +8…+10 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +8 до +10, днем потеплеет +12…+14 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов тепла.