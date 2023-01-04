Рейтинг@Mail.ru
Немного похолодает: прогноз погоды в Крыму на среду 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230104/nemnogo-pokholodaet-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-4-yanvarya-1126242620.html
Немного похолодает: прогноз погоды в Крыму на среду 4 января
Немного похолодает: прогноз погоды в Крыму на среду 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Немного похолодает: прогноз погоды в Крыму на среду 4 января
реда, 4 января, в Крыму прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 04.01.2023
2023-01-04T00:01
2023-01-04T00:01
погода
крымская погода
симферополь
севастополь
керчь
феодосия
судак
евпатория
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126130858_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_37878469ef221f8788c71259e7dece99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Среда, 4 января, в Крыму прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+4 градуса, днем до +9.В Севастополе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +8…+10 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +8 до +10, днем потеплеет +12…+14 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов тепла.Читайте также:Крым ждет рубиновый январьЯнварь по-крымски: с новым годом на полуостров пришла веснаКак будет работать Крымский мост в новогодние каникулы
симферополь
севастополь
керчь
феодосия
судак
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126130858_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9f78f9c0e513bd749eedf722ecd4a8f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, крымская погода, симферополь, севастополь, керчь, феодосия, судак, евпатория, общество, новости, новости крыма
Немного похолодает: прогноз погоды в Крыму на среду 4 января

Прогноз погоды в Крыму на среду 4 января

00:01 04.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Среда, 4 января, в Крыму прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночью на полуострове будет облачно, днем с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем до +9 градусов", – говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+4 градуса, днем до +9.
В Севастополе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +8…+10 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +8 до +10, днем потеплеет +12…+14 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов тепла.
Читайте также:
Крым ждет рубиновый январь
Январь по-крымски: с новым годом на полуостров пришла весна
Как будет работать Крымский мост в новогодние каникулы
 
ПогодаКрымская погодаСимферопольСевастопольКерчьФеодосияСудакЕвпаторияОбществоНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Немного похолодает: прогноз погоды в Крыму на среду 4 января
00:00Какой сегодня праздник: 4 января
22:07Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
19:55Главные события и заявления дня: 3 января
19:18По родному краю: советы от кота Мостика на выходные
18:26Филолог назвал самые популярные слова 2022 года
18:01Военные получат дополнительные социальные гарантии – указ Путина
17:34Психологи объяснили причину семейных ссор в период затяжных выходных
17:06Путин подписал указы об увеличении численности штатов МЧС и ФСО России
16:23Минобороны РФ: ВСУ несут крупные потери в личном составе и технике
15:20Минобороны РФ: ВСУ потеряли более десятка Himars, Vampire и М-777
13:32В минтрансе рассказали о работе Керченской переправы 3 января
12:38Крым превысил показатели сдачи жилья по итогам 2022 года – власти
11:03COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 3 января
10:51В Кабмине РФ утвердили условия льготной ипотеки для новых регионов страны
09:35"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники
08:55Киношные каникулы: лучшие фильмы 2022 года, которые нужно пересмотреть
08:02Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму
00:01Туманы и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник 3 января
00:00Какой сегодня праздник: 3 января
Лента новостейМолния