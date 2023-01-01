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Январь по-крымски: с новым годом на полуостров пришла весна - РИА Новости Крым, 01.01.2023
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Январь по-крымски: с новым годом на полуостров пришла весна
Январь по-крымски: с новым годом на полуостров пришла весна - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Январь по-крымски: с новым годом на полуостров пришла весна
Январская температура воздуха в Крыму будет превышать среднемноголетние значения на несколько градусов, также прогнозируется дефицит осадков, пообещал в эфире... РИА Новости Крым, 01.01.2023
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Январская температура воздуха в Крыму будет превышать среднемноголетние значения на несколько градусов, также прогнозируется дефицит осадков, пообещал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец. И не обманул! Первый день нового 2023 года порадовал жителей и гостей полуострова по-настоящему весенней погодой. Как встретили первый день нового года на улицах крымской столицы - в фотоленте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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новый год 2023, крым, погода, риа новости крым, новости крыма, общество, фото
Январь по-крымски: с новым годом на полуостров пришла весна

Фотолента РИА Новости Крым: первый день 2023 года удивил крымчан весенней погодой

17:31 01.01.2023
 
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Январская температура воздуха в Крыму будет превышать среднемноголетние значения на несколько градусов, также прогнозируется дефицит осадков, пообещал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец. И не обманул! Первый день нового 2023 года порадовал жителей и гостей полуострова по-настоящему весенней погодой. Как встретили первый день нового года на улицах крымской столицы - в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
1 января 2023 года в Симферополе
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1 января 2023 года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
1 января 2023 года в Симферополе
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1 января 2023 года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
1 января 2023 года в Симферополе
3 из 10
1 января 2023 года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
1 января 2023 года в Симферополе
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1 января 2023 года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
1 января 2023 года в Симферополе
5 из 10
1 января 2023 года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
1 января 2023 года в Симферополе
6 из 10
1 января 2023 года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
1 января 2023 года в Симферополе
7 из 10
1 января 2023 года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
1 января 2023 года в Симферополе
8 из 10
1 января 2023 года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
1 января 2023 года в Симферополе
9 из 10
1 января 2023 года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
1 января 2023 года в Симферополе
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