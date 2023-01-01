Январь по-крымски: с новым годом на полуостров пришла весна
Фотолента РИА Новости Крым: первый день 2023 года удивил крымчан весенней погодой
Январская температура воздуха в Крыму будет превышать среднемноголетние значения на несколько градусов, также прогнозируется дефицит осадков, пообещал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец. И не обманул! Первый день нового 2023 года порадовал жителей и гостей полуострова по-настоящему весенней погодой. Как встретили первый день нового года на улицах крымской столицы - в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
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1 января 2023 года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
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1 января 2023 года в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев