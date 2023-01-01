https://crimea.ria.ru/20230101/yanvar-po-krymski-s-novym-godom-na-poluostrov-prishla-vesna-1126234905.html

Январь по-крымски: с новым годом на полуостров пришла весна

Январь по-крымски: с новым годом на полуостров пришла весна - РИА Новости Крым, 01.01.2023

Январь по-крымски: с новым годом на полуостров пришла весна

Январская температура воздуха в Крыму будет превышать среднемноголетние значения на несколько градусов, также прогнозируется дефицит осадков, пообещал в эфире... РИА Новости Крым, 01.01.2023

2023-01-01T17:31

2023-01-01T17:31

2023-01-01T17:31

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Январская температура воздуха в Крыму будет превышать среднемноголетние значения на несколько градусов, также прогнозируется дефицит осадков, пообещал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец. И не обманул! Первый день нового 2023 года порадовал жителей и гостей полуострова по-настоящему весенней погодой. Как встретили первый день нового года на улицах крымской столицы - в фотоленте РИА Новости Крым.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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