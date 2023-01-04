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Мягкие тона и натуральные фактуры: эксперт о новых трендах в интерьере - РИА Новости Крым, 04.01.2023
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Мягкие тона и натуральные фактуры: эксперт о новых трендах в интерьере
Мягкие тона и натуральные фактуры: эксперт о новых трендах в интерьере - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Мягкие тона и натуральные фактуры: эксперт о новых трендах в интерьере
Отказ от темных и слишком насыщенных цветов в пользу мягких пастельных с целью создания в доме атмосферы уюта и спокойствия. На эти тренды в создании интерьера... РИА Новости Крым, 04.01.2023
2023-01-04T09:22
2023-01-04T09:22
общество
совет эксперта
культура
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Отказ от темных и слишком насыщенных цветов в пользу мягких пастельных с целью создания в доме атмосферы уюта и спокойствия. На эти тренды в создании интерьера указали опрошенные РИА Недвижимость специалисты в сфере организации внутренних пространств.По мнению руководителя студии дизайна Татьяны Март, отказ от интенсивных расцветок и строгих геометрических форм продиктован стремлением людей к более гармоничной, ламповой обстановке."На фоне эмоциональных потрясений последних трех лет основной упор в оформлении интерьеров будет сделан на то, чтобы превратить жилье "центр спокойствия", – уверена Март. С этой целью собственники квартир будут отказываться от применения темных и чересчур ярких цветов, так как они создают эффект депрессии или раздраженности. Им на смену придут светлые оттенки, которые помогают не только придать уюта помещению, но и визуально расширяют помещения даже в самой малогабаритной квартире.Также в моду войдут так называемые природные оттенки и фактуры. Это горчичный, цвет охры и корицы, светло-коричневый. Эти естественные цвета прекрасно сочетаются с натуральными фактурами – вставками из природной глины, необработанного камня, дерева, фактурной штукатурки, стекла, керамики, а также с шерстью, льном и хлопком.В свою очередь дизайнер Надежда Лашку обратила внимание на правильную организацию света, предметов декора и ниш. По ее словам, правильно подсвеченные ниши предадут уюта гостиным. Кроме того, атмосферу спокойствия можно создать при помощи галерей семейных фотоснимков или небольших картин с изображением пейзажей в нюдовых оттенках.А замена классических ламп в виде свисающих нитей, сосулек и спиралей на светодиодные ленты или люстры в виде мыльных пузырей помогут создать в доме атмосферу легкости, добавила Март.Читайте также:Названы главные ошибки при уборке спальниРоссияне рассказали, каким должен быть идеальный офисВесеннее обновление – как изменить дизайн жилища
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, совет эксперта, культура, психология
Мягкие тона и натуральные фактуры: эксперт о новых трендах в интерьере

Дизайнер указала на актуальные тренды в интерьере жилья на 2023 год

09:22 04.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкОкно жилого дома в Райт-им-Винкле, Бавария
Окно жилого дома в Райт-им-Винкле, Бавария - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Отказ от темных и слишком насыщенных цветов в пользу мягких пастельных с целью создания в доме атмосферы уюта и спокойствия. На эти тренды в создании интерьера указали опрошенные РИА Недвижимость специалисты в сфере организации внутренних пространств.
По мнению руководителя студии дизайна Татьяны Март, отказ от интенсивных расцветок и строгих геометрических форм продиктован стремлением людей к более гармоничной, ламповой обстановке.
"На фоне эмоциональных потрясений последних трех лет основной упор в оформлении интерьеров будет сделан на то, чтобы превратить жилье "центр спокойствия", – уверена Март. С этой целью собственники квартир будут отказываться от применения темных и чересчур ярких цветов, так как они создают эффект депрессии или раздраженности. Им на смену придут светлые оттенки, которые помогают не только придать уюта помещению, но и визуально расширяют помещения даже в самой малогабаритной квартире.
Также в моду войдут так называемые природные оттенки и фактуры. Это горчичный, цвет охры и корицы, светло-коричневый.
"Такая палитра также оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние людей и вызывает приятные ассоциации", – добавила руководитель студии дизайна Мария Боровская.
Эти естественные цвета прекрасно сочетаются с натуральными фактурами – вставками из природной глины, необработанного камня, дерева, фактурной штукатурки, стекла, керамики, а также с шерстью, льном и хлопком.
В свою очередь дизайнер Надежда Лашку обратила внимание на правильную организацию света, предметов декора и ниш. По ее словам, правильно подсвеченные ниши предадут уюта гостиным. Кроме того, атмосферу спокойствия можно создать при помощи галерей семейных фотоснимков или небольших картин с изображением пейзажей в нюдовых оттенках.
А замена классических ламп в виде свисающих нитей, сосулек и спиралей на светодиодные ленты или люстры в виде мыльных пузырей помогут создать в доме атмосферу легкости, добавила Март.
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