https://crimea.ria.ru/20230104/myagkie-tona-i-naturalnye-faktury-ekspert-o-novykh-trendakh-v-interere-1126242439.html

Мягкие тона и натуральные фактуры: эксперт о новых трендах в интерьере

Мягкие тона и натуральные фактуры: эксперт о новых трендах в интерьере - РИА Новости Крым, 04.01.2023

Мягкие тона и натуральные фактуры: эксперт о новых трендах в интерьере

Отказ от темных и слишком насыщенных цветов в пользу мягких пастельных с целью создания в доме атмосферы уюта и спокойствия. На эти тренды в создании интерьера... РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T09:22

2023-01-04T09:22

2023-01-04T09:22

общество

совет эксперта

культура

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Отказ от темных и слишком насыщенных цветов в пользу мягких пастельных с целью создания в доме атмосферы уюта и спокойствия. На эти тренды в создании интерьера указали опрошенные РИА Недвижимость специалисты в сфере организации внутренних пространств.По мнению руководителя студии дизайна Татьяны Март, отказ от интенсивных расцветок и строгих геометрических форм продиктован стремлением людей к более гармоничной, ламповой обстановке."На фоне эмоциональных потрясений последних трех лет основной упор в оформлении интерьеров будет сделан на то, чтобы превратить жилье "центр спокойствия", – уверена Март. С этой целью собственники квартир будут отказываться от применения темных и чересчур ярких цветов, так как они создают эффект депрессии или раздраженности. Им на смену придут светлые оттенки, которые помогают не только придать уюта помещению, но и визуально расширяют помещения даже в самой малогабаритной квартире.Также в моду войдут так называемые природные оттенки и фактуры. Это горчичный, цвет охры и корицы, светло-коричневый. Эти естественные цвета прекрасно сочетаются с натуральными фактурами – вставками из природной глины, необработанного камня, дерева, фактурной штукатурки, стекла, керамики, а также с шерстью, льном и хлопком.В свою очередь дизайнер Надежда Лашку обратила внимание на правильную организацию света, предметов декора и ниш. По ее словам, правильно подсвеченные ниши предадут уюта гостиным. Кроме того, атмосферу спокойствия можно создать при помощи галерей семейных фотоснимков или небольших картин с изображением пейзажей в нюдовых оттенках.А замена классических ламп в виде свисающих нитей, сосулек и спиралей на светодиодные ленты или люстры в виде мыльных пузырей помогут создать в доме атмосферу легкости, добавила Март.Читайте также:Названы главные ошибки при уборке спальниРоссияне рассказали, каким должен быть идеальный офисВесеннее обновление – как изменить дизайн жилища

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, культура, психология