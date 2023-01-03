https://crimea.ria.ru/20230103/putin-podpisal-ukazy-ob-uvelichenii-chislennosti-shtatov-mchs-i-fso-rossii-1126244207.html
Путин подписал указы об увеличении численности штатов МЧС и ФСО России
Путин подписал указы об увеличении численности штатов МЧС и ФСО России - РИА Новости Крым, 03.01.2023
Путин подписал указы об увеличении численности штатов МЧС и ФСО России
Президент России Владимир Путин подписал указы об увеличении численности штата МЧС и военнослужащих, а также федеральных государственных гражданских служащих... РИА Новости Крым, 03.01.2023
2023-01-03T17:06
2023-01-03T17:06
2023-01-03T17:06
владимир путин (политик)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
армия и флот
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указы об увеличении численности штата МЧС и военнослужащих, а также федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСО РФ.Соответствующие указы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документам, численность штата МЧС увеличена почти на 15 тысяч сотрудников, а численность служащих ФСО - на 35."Установить предельную штатную численность Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий: с 1 января 2023 года в количестве 303 107 единиц ... Внести в Указ президента Российской Федерации от 7 августа 2004 года №1013 "Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации" ... изменение, заменив в абзаце пером пункте 7 слова "в количестве 725 единиц" словами "в количестве 760 единиц"", - говорится в указах.Ранее, 19 декабря, Владимир Путин подписал указ об предельной штатной численности МЧС в количестве 288 565 единиц.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), армия и флот, закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указы об увеличении численности штата МЧС и военнослужащих, а также федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСО РФ.
Соответствующие указы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документам, численность штата МЧС увеличена почти на 15 тысяч сотрудников, а численность служащих ФСО - на 35.
"Установить предельную штатную численность Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий: с 1 января 2023 года в количестве 303 107 единиц ... Внести в Указ президента Российской Федерации от 7 августа 2004 года №1013 "Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации" ... изменение, заменив в абзаце пером пункте 7 слова "в количестве 725 единиц" словами "в количестве 760 единиц"", - говорится в указах.
Ранее, 19 декабря, Владимир Путин подписал указ об предельной штатной численности МЧС в количестве 288 565 единиц.